«Инструкция по применению: Кто и как чистит дороги Бердска»

Независимо от погодных условий уборка городских дорог зимой должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и автомобилей, говорится в правилах благоустройства Бердска. Между тем бердчане, особенно проживающие в частном секторе, нередко жалуются, что их улицы чистят крайне редко. УЖКХ парирует — не хватает техники.

Уборка снега с проезжей части дорог, тротуаров, парковок, остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта должна производиться регулярно с момента установления снежного покрова.

Во время снегопада снег с проезжей части городских дорог должен вывозиться на снегоотвал не позднее 6 часов с момента его окончания, а при продолжительности снегопада более 3 часов — не позднее 6 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 — 2,5 см.

Уборка остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, расположенных на тротуарах, должна производиться два раза в сутки.

Снег с остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, перекрестков, пешеходных переходов должен вывозиться в течение одних суток с момента окончания ежесуточной уборки.

При уборке проезжей части городских дорог механизированным способом (комплексами уборочной техники) и при образовании снежных валов валы необходимо раздвигать (с очисткой снега ручным методом) в местах пешеходных переходов, перед местами для стоянки (парковки) транспортных средств, остановками и остановочными платформами городского наземного транспорта, проездами.

Снег с проезжей части городских дорог следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 — 2,5 метра.

Уборка территорий жилой, смешанной и промышленной застройки в период снегопада производится с периодичностью не позднее 12 часов с момента окончания снегопада, а при его продолжительности более 3 часов — не позднее 12 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 — 2,5 см.

Антигололедные мероприятия (удаление льда, посыпание песком, антигололедными реагентами и другое) производятся по мере образования наледи и льда, но не реже одного раза в сутки.

Снег, сколы наледи и льда сдвигаются на специально отведенные ответственными лицами места временного складирования снега, формируются в кучи и валы и должны вывозиться на снегоотвалы в течение суток с момента окончания ежесуточной уборки.