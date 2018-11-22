Анализируем перекресток Суворова-Островского: делали для машин или пешеходов?

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В этом году летом провели реконструкцию перекрестка Суворова-Островского. Жители города знают этот перекресток как один из самых аварийных. Сейчас перестроили пешеходные переходы, поставили новые светофоры, изменили периоды.

Насколько заметил, аварийность действительно снизилась. Но хотелось бы сделать пару замечаний, которые возможно заинтересуют наше ГИБДД,

Первое, это интервал пешеходного окна. Он маленький. Сейчас схема движения такова: движение по Суворова, потом по Островского, затем пешеходы. Пешеходам отведено 12 секунд из которых, часто несколько секунд изымаются водителями, в частности делающими повороты. И чтобы перейти перекресток по диагонали, уходит порядка минуты. Дождаться зеленого, дождаться освобождения трассы, перебежать, пройти ко второму переходу, дождаться зеленого, дождаться освобождения трассы, перебежать. Я видел такую схему движения во многих местах, и там

подразумевалось, что пешеходы будут переходить и по диагонали — даже зебру наносят. Но с таким временным интервалом как у нас — это невозможно, только быстрым бегом.

Второе, это все-таки, отсутствие контроля над движением. Нужны камеры. Потому что часть машин движется (начинает пересечение перекрестка) не только на желтый, но и на свой красный. Сегодня, например, я, переходя по диагонали, столкнулся с таким 2 раза. И это каждый день так. Получается это следующим образом. Когда заканчивается движение по Островского, происходит переключение на желтый, а потом на красный и включается зеленый пешеходам. Так вот многие водители игнорируют эти запрещающие сигналы и выезжают на перекресток. Создавая угрозу

пешеходам, а также сокращая их окно перехода иногда до 5-6 секунд. Такого не наблюдается при окончании движения по Суворова и это понятно. Вылезший здесь рискует натолкнуться на машины, двигающиеся по Островского, в то время как в описанном случае ему угрожают лишь мягкие тела пешеходов. А у кого конь крепче — тот и прав. Бороться с таким хамством можно только явно контролируя происходящее.

Ну и мелочь, но тем не менее. Покрытие там делалось заново, вместе с новыми бордюрами. И несмотря на это, лужи у мест переходов есть. В дождливую погоду приходится сильно подальше держаться от дороги чтобы не попасть под брызги, а также переходить зигзагами дабы не промочить ноги в лужах и потоках воды.

Но в целом, кончено, проделана неплохая работа. Которая во многом увеличила безопасность для машин. И было бы неплохо сделать такой же жест в сторону пешеходов.