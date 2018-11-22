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Всё-таки свершился прорыв….?! Сегодня по 19, а завтра по 22!

Сегодня ехал в автобусе «9». Возле монетницы водителя стояла табличка «С 1.12.18 Проезд 22 рубля»

22.11.2018 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Губит людей не пиво:
Сегодня ехал в автобусе «9». Возле монетницы водителя стояла табличка «С 1.12.18 Проезд 22 рубля» вместо сегодняшних 19. Всё-таки свершился прорыв….?!


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Что за прорыв? В 332 маршрутке подорожает на 5 рублей с 16 декабря 2018 года. Если учесть, что дорожает топливо и В.В.П. продолжает поднимать с колен Россию, то всё прям хорошо. Насколько хорошо, мы ещё за пять минут до Нового года послушаем…

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