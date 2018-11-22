Всё-таки свершился прорыв….?! Сегодня по 19, а завтра по 22!

Вырубают вековые сосны за больницей в Микрорайоне Бердска
Путина считают ответственным за проблемы страны большинство россиян
На 12 млн рублей больше хочет потратить на содержание дорог до 2021 года власть Бердска
Войну перебежчикам и политическому двуличию объявляет «Единая Россия»
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Замглавы Бердска: Неспроста Ноев ковчег находился на горе Арарат
Резко подорожало автомобильное топливо в Новосибирской области
Спасли вмерзших в лед лошадь и жеребенка в Якутске
ЦУ по принятию подарков пропишут для депутатов Госудмы
Что за прорыв? В 332 маршрутке подорожает на 5 рублей с 16 декабря 2018 года. Если учесть, что дорожает топливо и В.В.П. продолжает поднимать с колен Россию, то всё прям хорошо. Насколько хорошо, мы ещё за пять минут до Нового года послушаем…
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