Путина считают ответственным за проблемы страны большинство россиян

Опрос проводился в конце октября в 52 субъектах РФ
Согласно исследованию Левада-Центра, 61% опрошенных полагают, что глава государства ответствен за стоящие перед страной проблемы в полной мере. Частичную ответственность Путина за это признают 22% респондентов. В октябре 2017 года ответственным Путина, по данным Левада-Центра, называли 76% россиян (из них 55% возлагали на главу государства ответственность в полной мере, 21% — частично).
При этом об ответственности «нерадивых и коррумпированных чиновников» за проблемы России сегодня заявили 10% опрошенных (Путин, по их мнению, «все делал правильно»). Вину на объективные обстоятельства (например, ситуацию в стране 1990-х годах или мировой кризис) тем временем возложили 6% респондентов.
Реклама
Еще 2% россиян ответить на вопрос об ответственности президента за проблемы страны затруднились.
Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, за Путина, согласно опросу, готовы были бы проголосовать 56% граждан. В октябре прошлого года такую позицию выражали 66% опрошенных.
Опрос проведен 18 – 24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Сумма в столбцах может отклоняться от 100% на ± 2 из-за ошибки округления, что допускается.
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать, и могли назвать только одну фамилию; в процентах от всех опрошенных; ранжировано по убыванию по октябрю 2018 года)
|
|окт.17
|окт.18
|Владимир Путин
|53
|40
|Владимир Жириновский
|3
|4
|Павел Грудинин
|–
|3
|Геннадий Зюганов
|2
|2
|Алексей Навальный
|2
|1
|Сергей Шойгу
|1
|<1
|Сергей Лавров
|–
|<1
|Григорий Явлинский
|–
|<1
|Другие кандидаты
|1
|2
|Не знаю, за кого стал(а) бы голосовать
|20
|21
|Не стал(а) бы голосовать
|11
|23
|Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет
|9
|6
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в процентах от тех опрошенных, кто был готов проголосовать на момент опроса; ранжировано по убыванию по октябрю 2018 года)
|
|окт.17
|окт.18
|Владимир Путин
|66
|56
|Владимир Жириновский
|3
|5
|Павел Грудинин
|–
|4
|Геннадий Зюганов
|2
|2
|Алексей Навальный
|2
|1
|Сергей Шойгу
|1
|<1
|Сергей Лавров
|–
|<1
|Григорий Явлинский
|–
|<1
|Другие кандидаты
|2
|2
|Не знаю, за кого стал(а) бы голосовать
|25
|29
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НЕСЕТ ЛИ ВЛАДИМИР ПУТИН ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОБЛЕМЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД СТРАНОЙ ВО ВРЕМЯ ЕГО ПРАВЛЕНИЯ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать только один ответ)
|
|янв.12
|фев.13
|мар.14
|янв.15
|янв.16
|окт.17
|окт.18
|Да, в полной мере
|50
|48
|52
|46
|43
|55
|61
|Да, в некоторой мере
|28
|30
|30
|30
|30
|21
|22
|Нет, он все делал правильно, и если что-то не удалось, то это вина нерадивых и коррумпированных чиновников
|12
|13
|7
|12
|14
|11
|10
|Нет, он все делал правильно, и если что-то не удалось, то это результат объективных обстоятельств (положения, в котором находилась страна в конце 90-х годов, мирового кризиса и т.п.)
|6
|5
|5
|8
|9
|8
|6
|Затруднились ответить
|5
|4
|5
|5
|5
|4
|2
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.
Источник: Левада
Россию доедает коррупция и воровство. И кто в этом виноват, опять Пушкин. Народ живет в нищете, а на верху просто с ума сходят. Читаю опять про бесплатные лекарства и мадам Голикову со своими аффилиированными фирмачками , и что опять Президент ничего не видит, только журналисты. Врут, так в суд на них подайте. Куда не глянь везде все разворовали- дороги, космодромы, стадионы лекарства…. и много, многое, точнее ВСЕ . Где тут пенсии.
4 1
что то среди моих знакомых больше не вижу симпатизирующих Путину….
хотя до пенсионной реформы таких хватало …)
и все сильно нервничают от наступающего подорожания буквально всего…уверенности в будущем у людей нет ..
5 1