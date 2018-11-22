Путина считают ответственным за проблемы страны большинство россиян

Согласно исследованию Левада-Центра, 61% опрошенных полагают, что глава государства ответствен за стоящие перед страной проблемы в полной мере. Частичную ответственность Путина за это признают 22% респондентов. В октябре 2017 года ответственным Путина, по данным Левада-Центра, называли 76% россиян (из них 55% возлагали на главу государства ответственность в полной мере, 21% — частично).

При этом об ответственности «нерадивых и коррумпированных чиновников» за проблемы России сегодня заявили 10% опрошенных (Путин, по их мнению, «все делал правильно»). Вину на объективные обстоятельства (например, ситуацию в стране 1990-х годах или мировой кризис) тем временем возложили 6% респондентов.

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Еще 2% россиян ответить на вопрос об ответственности президента за проблемы страны затруднились.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, за Путина, согласно опросу, готовы были бы проголосовать 56% граждан. В октябре прошлого года такую позицию выражали 66% опрошенных.

Опрос проведен 18 – 24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Сумма в столбцах может отклоняться от 100% на ± 2 из-за ошибки округления, что допускается.

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать, и могли назвать только одну фамилию; в процентах от всех опрошенных ; ранжировано по убыванию по октябрю 2018 года)

окт.17 окт.18 Владимир Путин 53 40 Владимир Жириновский 3 4 Павел Грудинин – 3 Геннадий Зюганов 2 2 Алексей Навальный 2 1 Сергей Шойгу 1 <1 Сергей Лавров – <1 Григорий Явлинский – <1 Другие кандидаты 1 2 Не знаю, за кого стал(а) бы голосовать 20 21 Не стал(а) бы голосовать 11 23 Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет 9 6

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в процентах от тех опрошенных, кто был готов проголосовать на момент опроса ; ранжировано по убыванию по октябрю 2018 года)

окт.17 окт.18 Владимир Путин 66 56 Владимир Жириновский 3 5 Павел Грудинин – 4 Геннадий Зюганов 2 2 Алексей Навальный 2 1 Сергей Шойгу 1 <1 Сергей Лавров – <1 Григорий Явлинский – <1 Другие кандидаты 2 2 Не знаю, за кого стал(а) бы голосовать 25 29

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НЕСЕТ ЛИ ВЛАДИМИР ПУТИН ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОБЛЕМЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД СТРАНОЙ ВО ВРЕМЯ ЕГО ПРАВЛЕНИЯ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать только один ответ)

янв.12 фев.13 мар.14 янв.15 янв.16 окт.17 окт.18 Да, в полной мере 50 48 52 46 43 55 61 Да, в некоторой мере 28 30 30 30 30 21 22 Нет, он все делал правильно, и если что-то не удалось, то это вина нерадивых и коррумпированных чиновников 12 13 7 12 14 11 10 Нет, он все делал правильно, и если что-то не удалось, то это результат объективных обстоятельств (положения, в котором находилась страна в конце 90-х годов, мирового кризиса и т.п.) 6 5 5 8 9 8 6 Затруднились ответить 5 4 5 5 5 4 2

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

Источник: Левада