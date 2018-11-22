Муниципальные чиновники получают в среднем 27 тыс. рублей в Новосибирской области

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Работаю в Федеральном казначействе, федеральный госслужащий, зарплата 22-25 тыс. рублей, не заметил разницу в 20к рублей, зачастую муниципалы получают больше с местными доплатами. Единственные федералы кто получает много это ФСБ.
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