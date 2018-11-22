Муниципальные чиновники получают в среднем 27 тыс. рублей в Новосибирской области

Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных учреждений всех видов экономической деятельности (включая государственное управление и обеспечение военной безопасности) в среднем в январе-сентябре 2018 года составила 34 892 рубля (101,8% к среднеобластному уровню). Об этом сегодня, 22 ноября, «Курьер. Среда. Бердск» сообщил Новосибирскстат.

Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая высокая оплата труда – в творческой деятельности, в области искусства и организации развлечений (38 713 рублей), здравоохранении (36 622 рубля). Самый низкий уровень заработной платы по-прежнему в дошкольном образовании (22 673 рубля).

При этом разница между федералами и муниципалами в зарплатах составляет почти 20 тыс. рублей. По данным статистиков, заработки федеральных чиновников составляют в среднем 44,5 тыс. рублей, их региональным коллегам начисляли в месяц 35,9 тыс, а муниципальным служащим — в среднем 27 тыс. рублей.