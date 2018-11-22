Замглавы Бердска: Неспроста Ноев ковчег находился на горе Арарат

18 ноября в Бердске стартовал первый молодежный творческий форум «Из поколения в поколение: традиции, дружелюбие и таланты армянского народа», который проводил Центр армянской культуры «Урарту» при поддержки Министерства региональной политики Новосибирской области.

А сегодня, 22 ноября, впервые в Доме дружбы состоялся форум армянской культуры. На заседании круглого стола чиновники и представители армянского общества обсудили проблемы межнационального и межэтнического взаимодействия в Бердске, рассказали о культуре и развитии армянского народа, наметили перспективы развития центра армянской культуры «Урарту».

Урарту — такое название для бердского Центра армянской культуры выбрано неспроста. Так называлось древнее государство в юго-западной Азии, располагавшееся на территории Армянского нагорья, а племена, населявшие Урарту, участвовали в этногенезе армян.

В качестве экспертов на форуме выступали заместитель главы по социальным вопросам Сергей Носов, директор отдела культуры Оксана Мокриенко, директор бердского историко-художественного музея Марина Пащенко, руководитель структурного подразделения Дома дружбы Елена Водолажская, директор отдела по делам молодежи Татьяна Лильбок,президент центра армянской культуры «Урарту» Георгий Айрапетян, представитель молодежи и предприниматель Арсен Бабаян, педагог армянского языка Асмик Элбакян и педагог «Урарту» Маргарита Асасян.

-Если полистать историю в первозданном виде, то можно увидеть, что о Ноевом ковчеге, который был на Арарате в Армении, знают все. Может, это и было так, давайте в это верить. То, чего достиг этот народ, очень близкий по духу к русскому по открытости души, дружелюбию — восхищает. Вы чтите свои традиции и родную землю, уважаете и бережно относитесь к друг другу. Мне приятно,что вы дружите с общинами города и с бердчанами — поздравил с открытием форума его участников вице-мэр по социальным вопросам Сергей Носов.

Президент бердского Центра армянской культуры «Урарту» Георгий Айрапетян рассказал участникам и слушателям о значении форума для армянского народа.

— Наша цель — это объединение и поддержка армянской молодежи, развитие социально-культурной деятельности и гармонизация межэтнических отношений. Надеюсь, что форум позволит поближе познакомиться с молодежью армянских общин Новосибирской области. Даст возможность каждому желающему приобщиться к армянскому языку и культуре, наладить диалог между поколениями. Мы уже дали старт проекту, который бердчане восприняли с положительным интересом, — отметил он.

Педагог армянского языка Асмик Элбакян рассказала о деятельности автономной некоммерческой организации «Центр популяризации и сохранения армянской культуры «Урарту», подчеркнув, что важное значение сегодня имеет воспитание будущего поколения.

-В первую очередь для сохранения культуры армянского народа, важно знание армянского языка. Армянская школа в Новосибирске обучает по воскресеньям детей на протяжении 12 лет. Авторский проект интеллектуальной игры «Идея», который проходит на армянском языке тоже дал положительный отклик. Но самое главное — это семья. В армянской семье главный отец, но и не малую роль играет мать, которая воспитывать детей и хранит домашний очаг. Нужно что-то сделать важное, чтобы правильно воспитывать наших детей. Молодежь не хочет жить как раньше. Поэтому мы создали комитет Армянских матерей, которые сохраняют армянские традиции и обычаи.

Участники форума отметили, что Россия — многонациональная. Проблемы общества и молодежи в межнациональных отношениях есть. Они призывали формировать гражданскую позицию в вопросе межнациональной толерантности в многонациональном Новосибирске и Бердске. Отметили и важность СМИ, интернета и других источников информации в построении межнационального диалога.