КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Вырубают вековые сосны за больницей в Микрорайоне Бердска

Путина считают ответственным за проблемы страны большинство россиян

На 12 млн рублей больше хочет потратить на содержание дорог до 2021 года власть Бердска

Войну перебежчикам и политическому двуличию объявляет «Единая Россия»

ГИБДД: Димедрол за рулем приравняют к алкоголю

Замглавы Бердска: Неспроста Ноев ковчег находился на горе Арарат

Резко подорожало автомобильное топливо в Новосибирской области

Спасли вмерзших в лед лошадь и жеребенка в Якутске

ЦУ по принятию подарков пропишут для депутатов Госудмы

Скончался начальник ГРУ генерал Коробов

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Разыгрываем ЧЕТЫРЕ билета в ЛДС «Сибирь» на Кубок Дружбы по единоборствам между Россией и Сербией

Билеты необходимо забрать в редакции(Бердск, К.Маркса,24) до 18.00 23 ноября.

22.11.2018 Нет комментариев
 
Друзья! Курьер. Среда. Бердск www.kurer-sreda.ru Дарит подписчикам группы ВКонтакте 4 билета(по 2 в одни руки) на Кубок Дружбы по единоборствам между Россией и Сербией, который пройдёт в ЛДС Сибирь 24 ноября с 15.30.
Обратите внимание- это БЫСТРЫЙ РОЗЫГРЫШ!
Для того чтобы выразить желание получить билеты- достаточно поделиться этой новостью и быть подписчиком группы.
Билеты необходимо забрать в редакции(Бердск, К.Маркса,24) до 18.00 23 ноября.
Кому достанутся билеты, определится 23 ноября в 11.00 по местному времени.
Желаем удачи!

Вступает в нашу группу!

Разыгрываем ЧЕТЫРЕ билета в ЛДС Сибирь на Кубок Дружбы по единоборствам между Россией и Сербией

 


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Анализируем перекресток Суворова-Островского: делали для машин или пешеходов? Всё-таки свершился прорыв….?! Сегодня по 19, а завтра по 22! Вырубают вековые сосны за больницей в Микрорайоне Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика