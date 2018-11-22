ГИБДД: Димедрол за рулем приравняют к алкоголю

В ГИБДД рассматривают идею приравнять эффект от потребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению. Конкретный список новых запрещенных для водителей препаратов правоохранители намерены составить совместно с Минздравом. Об этом сообщает RT.

По информации журналистов, в дальнейшем в ведомстве предлагают привлекать находящихся под воздействием лекарств граждан к ответственности, как за пьяную езду.

По словам начальника управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД России Александра Быкова, некоторые лекарства воздействуют на состояние человека так, что он — фактически — находится в состоянии опьянения. При этом препараты не попадают под определение наркотических средств.

Так, в случае, если автомобилиста задержали за пьяную езду и выяснилось, что причиной такого состояния стало употребление, например, димедрола, ему выдается акт медицинского освидетельствования.

«В нем лишь указываются наименование и концентрация лекарственного препарата, обнаруженные по результатам химико-токсикологических исследований», — сказал Быков.

В 2017 году только в Москве было выдано 224 подобных акта, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Быков добавил, что пункт 2.7 ПДД уже сейчас запрещает управлять автомобилем под воздействием некоторых лекарственных препаратов. Однако в административном кодексе ответственность за это по-прежнему не предусмотрена.

18 ноября сообщалось, что с начала 2018 года на дорогах России в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибли около 15 тыс. человек, передает iz.ru.

ГИБДД придумало новое наказание для пополнения казны, рассказал в эфире радио Sputnik обозреватель журнала «За Рулем» Владимир Соловьев.

«Теперь в ГИБДД хотят запретить вождение автомобиля после приема лекарств. Упоминается, например, фенобарбитал или димедрол. Димедрол – лекарство против аллергии. Все водители будут ехать и чесаться. Не знаю, лучше это или хуже. Заключение по применению лекарств должны выносить не люди в погонах, а медики. На лекарствах в инструкции строго надо писать, предупреждать, разрешено ли вождение автомобиля после приема этих средств. ГИБДД штрафуют и за пересечение линии, которая занесена снегом. Это история из той же оперы. Говорят, что наказание может доходить до 30 тысяч рублей. Можно прикреплять водителей к наркодиспансеру, ввести единые книжки и по ним судить, склонен ли человек к приему наркотиков, таблеток. А просто останавливать и говорить, что водитель переел димедрола – неправильно», – считает Владимир Соловьев.