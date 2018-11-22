Спасли вмерзших в лед лошадь и жеребенка в Якутске

8 ноября 2018 года спасатели Якутского МЧС России провели уникальную спасательную операцию по спасению животных. В 15.20 оперативному дежурному поступил вызов о помощи, по словам очевидца в канаве возле Птицефабрики (остановка «Школьная»), под лед провалились две лошади, сообщает МАСС.

Прибыв на место происшествия спасатели дежурной смены увидели, что в воде находятся лошадь и жеребенок.

Вы когда-нибудь пробовали окунуться в ледяную воду? Те, кто ощутил это на своей коже, знают, что даже с подготовкой вода все равно так обожжет тело, что ты не будешь думать ни о чем, кроме спасения из этого холода.

Что уж говорить про бедную лошадь и маленького жеребенка, которые, неожиданно провалившись под лед и изо всех сил пытались выкарабкиваться на твердую поверхность!

Им было очень холодно (температура окружающего воздуха в тот день была ниже 15 градусов по Цельсию), животные выбились из сил и уже не принимали попыток выбраться из западни, коварный лед и глубина не пускали их на сушу.

Самостоятельно выбраться из ледовой ловушки животные уже не могли. Глубина, лед и холод не давали ни каких шансов на спасение.

Спасатели быстро сориентировались на месте, и провели настоящую спасательную операцию. Использовали шанцевый инструмент, вырубили лед и выдолбив ступеньки на берегу.

Все закончилось благополучно – при помощи веревок вытащили несчастных и измученных животных на берег. От усталости у лошадей не было сил встать на ноги.

Их насильно подняли, заставили ходить и бегать. Позже они присоединились к своему табуну, находившемуся неподалеку. Помощь в освобождении лошадей оказали 4 местных жителя этого района.