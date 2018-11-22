Войну перебежчикам и политическому двуличию объявляет «Единая Россия»

В «Единой России» завершены дискуссии об обновлении партии. Среди предложений регионов — разработать критерии оценки деятельности депутатов и защититься от политического двуличия и перебежничества, ужесточив допуск к праймериз

В «Единой России» завершились внутрипартийные дискуссии «Обновление-2018», которые проходили в регионах в преддверии съезда партии, намеченного на 7–8 декабря. В рамках этого проекта единороссы обсуждали вопросы, касающиеся повышения эффективности работы партии и ее взаимодействия с населением.

По итогам дискуссий собрано более двух тысяч предложений, рассказали РБК два собеседника, близких к руководству «Единой России». В пресс-службе партии власти РБК сообщили, что все предложения сейчас изучаются и прорабатываются. Их обсуждение пройдет в первый день работы съезда на дискуссионных площадках с участием представителей регионов.

Депутаты должны работать эффективнее

Часть идей, которые предлагали регионы, касаются более активного участия депутатов в партийной работе. В частности, выдвинута идея разработать критерии оценки депутатской деятельности в период между выборами, сообщил один из собеседников РБК. В числе критериев предлагаются такие: активность парламентария в социальных сетях, привлечение им в партию новых членов, востребованность проводимых мероприятий и электоральный эффект от них, степень участия в партийных проектах, организация работы общественных приемных и т.п.

Идея оценивать депутатскую деятельность будет поддержана, конкретные критерии утвердят на декабрьском съезде, сказали близкие к руководству партии источники РБК.

Единороссы из Белгородской области предложили оценивать эффективность парламентариев через специальный рейтинг депутатов и на его основании принимать решение об участии конкретного человека во внутрипартийных праймериз.

Праймериз должны стать строже

В ходе дискуссий обсуждались также идеи ужесточить правила участия в праймериз. Для рядовых партийцев важно доверие к кандидатам, которые выдвигаются от «Единой России», отсутствие политического двуличия и перебежничества, пояснил один из близких к руководству партии власти собеседников РБК. В связи с этим несколько регионов предложили запретить участие во внутрипартийном голосовании кандидатам, которые в прошлом уже были участниками праймериз, но затем пошли на выборы от других партий.

Единороссы из Ярославской области хотят дополнить список требований к участникам праймериз новыми пунктами: подтверждение об отсутствии налоговых задолженностей, долгов по алиментам и иных долговых обязательств. Если кандидат провел агитационные мероприятия, которые привели к снижению рейтинга партии, его регистрацию как участника праймериз предлагается отменить.​​

У региональных отделений также есть запрос на спецпрограммы по совершенствованию навыков ведения дебатов, рассказывают партийные источники РБК. Для обучения ведению дискуссий и нестандартным методам агитации единороссы предлагают создать специальный пул тренеров регионального уровня, предварительно обучив и их.

Единороссы должны стать лучше

Во время дискуссий обсуждались вопросы имиджа партии. Среди предложений правильного поведения — воздерживаться от всякой деятельности и поступков, которые могут нанести ущерб авторитету партии, и придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении, а также в личном общении с коллегами-однопартийцами, перечисляют близкие к руководству единороссов собеседники РБК. Красноярское отделение партии предложило создавать при президиумах региональных политсоветов комиссии по этике, которые бы рассматривали вопросы, связанные с нарушением партийной дисциплины и норм.

9 ноября на конференции петербургского отделения «Единой России» на тему партийной этики высказался секретарь генсовета Андрей Турчак. «Большинство наших однопартийцев — достойные люди. Но из-за отдельных наших представителей, позволяющих себе высокомерие, чванство в заявлениях и поступках, страдает вся партия», — сказал Турчак. По его словам, такие ситуации невозможно регулировать юридическим путем, поэтому необходимы понятные этические нормы для всех единороссов. «Обвинили тебя — подай иск о защите чести и достоинства. Нет — партбилет на стол и не надо дискредитировать всю партию», — заявил секретарь генсовета «Единой России».

Обновление или оптимизация

Поступившие в ходе дискуссии «Обновление-2018» предложения единороссов можно назвать оптимизацией или мерами, направленными на улучшение кадровой политики, но это не обновление, считает политолог Алексей Макаркин. «Обновление — это нечто другое, это очень серьезная корректировка образа, большая политизация партии, более критический подход по отношению к чиновникам. Но «Единая Россия» не переплюнет здесь оппозицию, тем более что она по-прежнему сохраняет образ партии чиновников. Да и не факт, что большая политизация «Единой России» принесла бы ей пользу», — рассуждает эксперт.

О необходимости обновления партии Турчак, занявший пост секретаря генсовета партии осенью 2017 года, заявил в январе 2018-го. Единороссов часто упрекают «за косность, неповоротливость, отсутствие кадровой ротации, поэтому «Единую Россию» нужно перенастроить, запустив новые инструменты взаимодействия с избирателями», пояснил он. В мае секретарь генсовета партии сообщил об идее ввести внутрипартийную оценку деятельности депутатов всех уровней по тому, как они работают с избирателями, насколько выполняют предвыборные обещания, а также по их адекватности в отношениях с людьми в плане риторики и морального облика. «Речь идет про смыслы, а не про методологию», — подчеркнул собеседник РБК в руководстве «Единой России».

Главным ресурсом партии был и остается Владимир Путин, и этот ресурс точно не нуждается в обновлении, резюмирует Алексей Макаркин.

Источник: РБК