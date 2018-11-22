Бедными 700 семей официально признаны в Бердске

Сегодня в России живет порядка 146 880 432 человека. К категории малоимущих относится несколько миллионов человек. Всем им, в зависимости от ситуации, полагается та или иная помощь от государства.

По данным правительства Новосибирской области в регионе сохраняется отставание размера заработной платы и среднедушевого денежного дохода от среднероссийского уровня. Уровень бедности, рассчитываемый по Новосибирской области, превышает среднероссийский.

Так какая семья может считать себя по настоящему бедной и претендовать на категорию малоимущей? В отделе социального обслуживания Бердска «Курьер. Среда. Бердск» сообщили — малоимущей семьей считается семья, если совокупный доход всех членов семьи ниже прожиточного минимума.

На сегодняшний день прожиточный минимум, в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области «О прожиточном минимуме в Новосибирской области за II квартал 2018 года» составляет 10 942 рубля. При этом в Комплексный центр социального обслуживания населения Бердска в этом году обратились и признаны малоимущими порядка 700 семей.

Статус малоимущей семьи присваивается на условиях, определенных федеральным законом «О порядке учета доходов и расчетов среднедушевого дохода семьи и дохода одинокопроживающего для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».

-Прежде чем признать малоимущей конкретную семью необходимо выяснить меньше ли средний доход в семье, рассчитанный на одного человека, чем установленный прожиточный минимум для проживания в конкретном регионе. Живут ли члены семьи в одном месте и имеют ли совместное хозяйство, при этом не учитываются военные-призывники, курсанты, заключенные и лица на гособеспечении. Зарегистрированы ли на постоянной основе в одном месте, все ли трудоспособные члены семьи работают, либо числятся на бирже труда. При одновременном выполнении всех условий, можно подать заявление на получение статуса — малоимущая семья, -рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела соцобслуживания населения Наталья Скоромных.

Если семья признана малоимущей, то ее членам полагаются льготы. Так, в соответствии с нормативными документами льготу на питание в общеобразовательных учреждениях имеют дети из малоимущих и многодетных семей, дети-инвалиды, дети граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЗС, дети с ограненными возможностями здоровья, дети беженцев с Украины.

А вот на льготный проезд в общественном транспорте малоимущей семьи рассчитывать не приходится. Льготу на проезд имеют ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, ветераны труда Новосибирской области по достижению возраста, герои Советского союза, герои РФ и полные кавалеры ордена Славы, герои Социалистического труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданные фашистами и их союзниками во время второй мировой войны. Инвалиды, дети-инвалиды и его опекун, дети-сироты и многодетных семей, пенсионеры. Все эти люди получают льготу при наличии единого социального проездного билета. На сегодняшний день единым социальным проездным билетом пользуются 21 170 человек.

Стоит отметить, что ст. 12 федерального закона № 178 среди видов оказания соцподдержки малоимущих семей называет денежные выплаты и натуральную помощь. Их список может различаться в зависимости от того, в каком регионе проживает малообеспеченная семья.

Самый обширный блок, связанный с поддержкой всех малообеспеченных слоев населения, заключается в выплате государственных пособий. Это пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие беременным и кормящим, ежемесячное детское пособие, размер которого варьируется от состава семьи и находится в диапазоне от 150 до 300 рублей, при возникновении трудной жизненной ситуации, например, при отсутствии доходов и пожаре может быть назначено дополнительное социальное пособие, первоклассникам для приобретения школьной формы может быть выделено около 5000 рублей.

Государство гарантирует компенсацию жилищно-коммунальных расходов. Если их размер превышает 22% от общего дохода семьи, то граждане имеют право на подобного рода социальную поддержку. Для ее получения необходимо собрать все имеющиеся у них счета на оплату ЖКУ и жилья за полгода и предоставить в органы соцзащиты. После проверки представленных документов семье будет компенсирована часть произведенных затрат.

Помимо всего прочего, малообеспеченные семьи имеют право на внеочередное направление своих детей в детские сады. При поступлении в вузы статус семьи абитуриента также учитывается. Предусмотрено и социальное ипотечное кредитование, направленное на улучшение жилищных условий.

Но помощь от государства может быть и прекращена. Статья 10 федерального закона № 178 предусматривает перечень оснований, для ее прекращения. Так, изменение состава семьи или ее дохода. О данном факте семья обязана уведомить госорган в двухнедельный срок. В число оснований входят и установление компетентным лицом факта предоставления недостоверных сведений, которые позволили признать семью малообеспеченной. А также нарушение программы социальной реабилитации.

Стоит отметить, что быть признанной малоимущей семьей не так просто — необходимо не только отвечать законодательным требованиям, но и собрать большой пакет документов.