Два грузовика с зерном обрушили мост через реку под Воронежем

Следователи СК России устанавливают обстоятельства обрушения аварийного моста в Терновском районе Воронежской области, сообщили в региональном управлении СКР.

Около 16 часов 21 ноября 2018 года в селе Братки Терновского района Воронежской области произошло обрушение моста через реку. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в момент проезда по мосту, на одной половине которого проводились ремонтные работы, двух груженных зерном автомобилей, произошло обрушение пролета моста. После чего большегрузы упали с моста, а также произошло падение в воду строительного крана, выполнявшего ремонтные работы.

В результате происшествия пострадали 28-летний и 31-летний водители автомобилей, а также 4 работника, осуществлявшие ремонт моста. Потерпевшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения.

На место происшествия незамедлительно прибыл заместитель руководителя регионального управления СК России Алференко, следователи-криминалисты аппарата управления и руководитель территориального следственного отдела. Сотрудниками СК России проведен осмотр места происшествия, в ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевших и строительная для выяснения точной причины возникновения обрушения, опрашиваются очевидцы, изымается техническая и служебная документация.

-Продолжается выполнение комплекса проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам процессуальной проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, – рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Абуладзе.