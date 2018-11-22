Поцарапала иномарку и скрылась с места ДТП автоледи на Volkswagen Polo в Бердске

Определить, кто наехал на его автомобиль, бердчанину помогла видеокамера, направленная во двор
Наехала на припаркованный автомобиль и скрылась с места дорожно-транспортного происшествия неизвестная на Volkswagen Polo в Бердске. Данное ДТП произошло 19 ноября около 17.00 рядом с домом №30 в Ясной поляне. Но владелец пострадавшей машины Виталий обнаружил дефекты только утром следующего дня.
— Утром вышел, чтобы ехать на работу. Машина была грязная. Смотрю — шоркнули. Тряпкой протер — вроде бы ничего. А после того, как побывал на мойке, увидел, что все дверцы полосатые. У меня в квартире стоит видеокамера, направленная во двор. На дверях после наезда осталась красная краска. Стал искать красную машину. И нашел, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 22 ноября бердчанин.
Автор видео Виталий
На видео запечатлено, как автоледи на Volkswagen Polo с госномером А197КС154 сдает задним входом и врезается в автомобиль. Водитель выходит из салона, возвращается назад и покидает место ДТП.
В результате, на автомобиле Виталия поцарапаны две двери. Одну дверь нужно подкрасить, другую заполировать. Обойдется все это, по оценке владельца, в 6-7 тыс. рублей.
По словам Виталия, он сразу же позвонил в страховую компанию, где ему объяснили, что срока давности нет, но лучше в течение трех месяцев написать заявление в ГИБДД. У Виталия пока нет на это времени, и данный инцидент он хотел бы урегулировать мирным путем.
— Если я напишу заявление, то водителя Volkswagen Polo на полтора года лишат водительских прав и выпишут штраф, — отметил Виталий.
Бердчанин просит читателей «Курьер. Среда. Бердск» помочь ему найти виновницу ДТП. Если вы что-то знаете, звоните по тел.: 8-913-903-27-81 (Виталий).
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Наказать! Что-то она не стремилась урегулировать всё мирно, а укатила. Вам повезло что у вас есть видеозапись. Может она уже не первый раз так. Много у нас в городе таких развелось — шоркнут и удирать как котята нагадившие.
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