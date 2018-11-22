Поцарапала иномарку и скрылась с места ДТП автоледи на Volkswagen Polo в Бердске

Наехала на припаркованный автомобиль и скрылась с места дорожно-транспортного происшествия неизвестная на Volkswagen Polo в Бердске. Данное ДТП произошло 19 ноября около 17.00 рядом с домом №30 в Ясной поляне. Но владелец пострадавшей машины Виталий обнаружил дефекты только утром следующего дня.

— Утром вышел, чтобы ехать на работу. Машина была грязная. Смотрю — шоркнули. Тряпкой протер — вроде бы ничего. А после того, как побывал на мойке, увидел, что все дверцы полосатые. У меня в квартире стоит видеокамера, направленная во двор. На дверях после наезда осталась красная краска. Стал искать красную машину. И нашел, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 22 ноября бердчанин.

Автор видео Виталий



На видео запечатлено, как автоледи на Volkswagen Polo с госномером А197КС154 сдает задним входом и врезается в автомобиль. Водитель выходит из салона, возвращается назад и покидает место ДТП.

В результате, на автомобиле Виталия поцарапаны две двери. Одну дверь нужно подкрасить, другую заполировать. Обойдется все это, по оценке владельца, в 6-7 тыс. рублей.

По словам Виталия, он сразу же позвонил в страховую компанию, где ему объяснили, что срока давности нет, но лучше в течение трех месяцев написать заявление в ГИБДД. У Виталия пока нет на это времени, и данный инцидент он хотел бы урегулировать мирным путем.

— Если я напишу заявление, то водителя Volkswagen Polo на полтора года лишат водительских прав и выпишут штраф, — отметил Виталий.

Бердчанин просит читателей «Курьер. Среда. Бердск» помочь ему найти виновницу ДТП. Если вы что-то знаете, звоните по тел.: 8-913-903-27-81 (Виталий).