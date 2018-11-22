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Кто в России кому больше должен: власть народу или наоборот?

Ответ, казалось бы, простой: все взаимные права и обязанности прописаны в Конституции и иных законах.

Но на практике оказывается, что и законы не всегда совершенны и что важнее – сами люди (как обычные, так и чиновники)

Для нормального развития страны стоит принять за истину то, что и власть, и общество всегда будут должны друг другу и должны гораздо больше, чем описывается в законах.

Власть – должна уважать свой народ на уровне подсознания, тогда и никакие двусмысленные фразы проскальзывать не будут.

Народ же должен прекратить видеть в любой власти своих врагов и игнорировать то, хорошее, что повсеместно происходит в нашей жизни её усилиями.

Это называется взаимное уважение, и оно нам остро необходимо!

Но есть ощущение, что среди нас есть люди, крайне заинтересованные именно в том, чтобы взаимное уважение не дай бог не возникло…

Зачем — очевидно: страна распадется если пропасть между народом и властью будет увеличиваться.

Кто от этого выиграет — тоже очевидно.

Остается лишь вопрос: почему люди не хотят это понимать?