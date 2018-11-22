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Кто в России кому больше должен: власть народу или наоборот?

Власть – должна уважать свой народ на уровне подсознания, тогда и никакие двусмысленные фразы проскальзывать не будут.

22.11.2018 10 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Патриот:

Кто в России кому больше должен: власть народу или наоборот?
Ответ, казалось бы, простой: все взаимные права и обязанности прописаны в Конституции и иных законах.
Но на практике оказывается, что и законы не всегда совершенны и что важнее – сами люди (как обычные, так и чиновники)

Для нормального развития страны стоит принять за истину то, что и власть, и общество всегда будут должны друг другу и должны гораздо больше, чем описывается в законах.

Власть – должна уважать свой народ на уровне подсознания, тогда и никакие двусмысленные фразы проскальзывать не будут.
Народ же должен прекратить видеть в любой власти своих врагов и игнорировать то, хорошее, что повсеместно происходит в нашей жизни её усилиями.

Это называется взаимное уважение, и оно нам остро необходимо!
Но есть ощущение, что среди нас есть люди, крайне заинтересованные именно в том, чтобы взаимное уважение не дай бог не возникло…
Зачем — очевидно: страна распадется если пропасть между народом и властью будет увеличиваться.
Кто от этого выиграет — тоже очевидно.
Остается лишь вопрос: почему люди не хотят это понимать?


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(10) Комментариев

  1. Аноним

    » Власть – должна уважать свой народ на уровне подсознания»
    приведите реальные факты уважения власти к народу, особенно в свете последних «реформ», в чем они выражаются ?
    от слова «должна » и морковка просто так не растет,ей тоже нужны минимальные условия , знаете ли…

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    • Аноним

      кто то утверждал что у нас во власти только такие?
      Есть уродцы, есть люди недалекие, есть вообще случайные.
      Но есть и приличные.

      Нам нужно научиться относиться друг к другу с уважением, а для этого вернуть взаимное доверие. Это задачу не прописать в законе, даже не втиснуть в рамки какой-то идеологии – она смысловая.
      Но без её решения нас рано или поздно столкнут в очередную смуту, которая обнулит все достижения, о которых мы рассказываем.
      И решение этой задачи зависит от КАЖДОГО из нас.

      Так возьмите и начните жить по-новому!

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      • Аноним

        » Нам нужно научиться относиться друг к другу с уважением,»
        Т.е. кроме благих пожеланий, реальных фактов уважения власти к народу так и не приведете?
        упс…)
        ну так и вам в ответ могу пожелать уважать природу и человечество …)
        это такой же духовный призыв как и ваш ) так что изменится от этих пожеланий? *UNKNOWN*

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  2. Аноним

    » то то утверждал что у нас во власти только такие? Но есть и приличные.»
    Назовите приличных) прям вот не терпится узнать , кто же это….)

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    • Аноним

      сферу хоть обозначьте…
      какой уровень руководителей хотите увидеть в примере?

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      • Аноним

        «какой уровень руководителей хотите увидеть в примере?»
        а давайте федеральный ) вы только практически масштаб «уважения » опишите — как от этого уважения повысился уровень благополучия и счастья у каждого человека в нашей стране , независимо от региона…
        на то он и федеральный уровень — чтобы каждый человек мог это ощутить, правда?)

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  3. Зима

    Уважают за что-то.
    Давайте разберёмся, за что конкретно я и мои знакомые должны уважать эту самую власть.
    Налоги повысили на всё! даже на туалеты во дворе!
    Работать теперь всем до гробовой доски! Свой бизнес давят на корню.
    Бензин стоит как крыло от самолета
    Акцизы придумали даже на колбасу!
    Скоро молоко будем покупать по 450руб за литр.
    Выразить свое мнение можем только в петициях, которые все равно никто не читает. Любой митинг не согласуют ( вспомним, как отказывали КПРФ, протестовавшим против увеличения пенсионного возраста), а если он каким-то образом начался, то смотрим новость рядом — для разгона нас уже закупили новейшее оборудование в росгвардию!
    Чё тут уважать-то? Моё отношение к власти за пол года перешло из нейтрального в резко отрицательное. Какое уважение!

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  4. Аноним

    Патриот вот ты летишь на пассажирском самолёте ,а теперь скажи на сколько и от кого зависит жизнь пассажиров и твоя !
    Вот ровно настолько и с властью ! В России с этим всё плохо!
    На Западе получше сейчас наглядно видно как Трампу не дают сделать «шаг вправо или шаг влево» А у нас единогласно голосует верхняя и немного не единогласно нижняя поэтому у президента неограниченная власть! И в дальнейшем не предвидится изменений т к элите нужен преемник который и дальше сохранит это положение а всё остальное для них ничто!

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  5. Аноним

    прям в тему статьи автора ) :
    Почти две трети россиян считают, что президент РФ Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной. По данным «Левада-Центра», на которые ссылаются «Ведомости», доля таких россиян составляет 61%, и это максимум за все время исследований.
    Как отмечает социолог «Левада-Центра» Денис Волков, до 2012 года вопрос задавался в иной формулировке, и тогда Дмитрий Медведев, будучи президентом, отвечал за все неудачи, а Путин — за успехи страны. Нынешний рост недовольства можно объяснить общим ухудшением ситуации в стране в сочетании с пенсионной реформой — людей не удалось убедить в том, что Путин ничего не знал о ней, а фигур, сопоставимых с Путиным, в политической системе нет.
    данные об ответственности президента всегда были косвенным показателем того, в какой степени народ раздражен властью, и свидетельствует о том, что население перестает воспринимать власть по формуле «царь хороший, бояре плохие». В значительной мере это связано и с тем, что с 2014 года уровень жизни населения не улучшается, а после крымской эйфории, санкций и падения курса рубля показатели одобрения социально-экономической политики поползли вниз. Поначалу народ не связывал это с деятельностью президента, но пенсионная реформа изменила эту ситуацию. (с)
    зря «царь» затеял эту пенсионную «реформу» , ох зря ))

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  6. Аноним

    Внимание! Это кремлевская пропаганда. Не вступайте с ним в диалог и не комментируйте. За каждый комментарий он получает деньги из кремля — наши с вами налоги. Просто игнорируйте, вы же понимаете, что он пишет бред!

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