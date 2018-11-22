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Рост экономики России в 2018 году отстает от мирового

ОЭСР понизила прогноз и для Китая, но оставила этот показатель неизменным для США и Германии.

22.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Рост экономики России в 2018 году отстает от мирового Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста экономики России в 2018 году до 1,6% с сентябрьского прогноза в 1,8%, говорится в докладе организации, представленном в среду в Париже, передает агентство Reuters.

Прогноз роста экономики России на следующие два года не изменился и составляет 1,5% в 2019 году и 1,8% в 2020 году.

ОЭСР оставило неизменным прогноз роста мировой экономики в 2018 году — на уровне 3,7%, пересмотрела в сторону понижения прогноз на 2019 год — до 3,5% против 3,7%. Прогноз на 2020 год не изменился — 3,5%.

ОЭСР оставила неизменными прогнозы роста экономики США — 2,9% в 2018, 2,7% в 2019 и 2,1% в 2020 году. Прогноз увеличения ВВП стран зоны евро на предстоящие два года был понижен до 1,9% (ранее 2%) в 2018 году, до 1,8% (ранее 1,9%) в 2019 году, для 2020 года оценка осталась прежней, 1,6%. Снижению подвергся прогноз роста ВВП на два года для экономики Германии, который составил 1,6% (ранее 1,9%) в 2018 году, 1,6% (ранее 1,8%) в 2019 году, для 2020 показатель не изменился и составил 1,4%.

Организация понизила свой прогноз роста экономика Китая на предстоящие два года — 6,6% (6,7% ранее) в 2018 г., 6,3% (ранее 6,4%) в 2019 г., для 2020 г. прогноз не изменился и составил 6,0%.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. Гость

    Так какие предпосылки для роста нашей экономики???
    Может нам Патриот приведёт доводы?

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  2. Аноним

    *LOL* Сказку на ночь раскажет и киношку покажет. Отстает лет на 30 и не догонит никогда. Тут на патриотизме не уедешь. *LOL*

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