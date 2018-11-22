Вырастет тариф на вывоз мусора из-за НДС и экологического сбора в Бердске

На всех территориях Новосибирской области ведётся подготовка к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – она предусмотрена изменениями в федеральном законодательстве, регулирующем отрасль и вступающем в силу на территории РФ с 1 января 2019 года.

Вопросы введения на территории Новосибирской области новой системы сбора, накопления, вывоза ТКО, в том числе на отдалённых сельских территориях 21 ноября обсуждались на заседании в формате видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями Новосибирской области. Мероприятие провёл министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, который подчеркнул, что особое внимание в регионе уделяется работе с теми муниципальными образованиями, в которых никогда не было централизованного подхода к накоплению, сбору и вывозу ТКО.

«В настоящее время в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве в Новосибирской области создаётся новая легитимная система обращения с отходами, которая позволит ликвидировать несанкционированные свалки, повысить качество обслуживания потребителей и качество жизни граждан в целом, улучшить экологический фон. Для этого в Новосибирской области начал работу региональный оператор по обращению с отходами, который регулирует взаимоотношения между всеми участниками отрасли, аккумулирует ресурсы и регулирует объёмы отходов. Кроме того, с целью повышения экологической безопасности система меняется и технологически – создаются современные объекты размещения, линии сортировки мусора, – все эти меры направлены на исключение из системы самой возможности несанкционированного размещения отходов», – отметил Денис Архипов.

Как прокомментировала генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова, впервые будет установлен тариф на вывоз мусора в качестве коммунальной услуги, и с 1 января 2019 года будет действовать ограничитель по его росту. «В этой связи одной из составляющих тарифа за вывоз мусора станут налог на добавленную стоимость (НДС) и плата за негативное воздействие на окружающую среду», – пояснила Лариса Анисимова.

Денис Архипов акцентировал внимание на том, что плата за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с федеральными решениями станет дополнительным источником для установки линий сортировки мусора. «До регионов планируется доводить средства федеральной субсидии, которая формируется из источника «плата за негативное воздействие на окружающую среду». В целом при принятии тарифа будут рассматриваться максимально сбалансированные и эффективные для всех участников рынка решения, подразумевающие исключение всех возможных излишних затрат», – резюмировал Денис Архипов.

В заседании приняли участие представители муниципальных образований и транспортных предприятий, которые внесли ряд предложений по тематике мероприятия. Участники мероприятия выразили уверенность в том, что новая схема обращения с ТКО позволит повысить степень экологической защищенности жителей Новосибирской области.

Лариса Анисимова подробно рассказывала, как будут по-новому выводить мусор в Бердске, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».