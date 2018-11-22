Видеоурок: Ученики показывают агрессию учителей на всю страну

С начала ноября произошло несколько случаев оскорбления и избиения школьников учителями, видеозаписи которых ученики выложили в интернет. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что агрессия со стороны учителей была всегда, но благодаря интернету школьники получили возможность быстро распространять информацию, а учителя больше не чувствуют себя в безопасности.

10 ноября СМИ сообщили, что учительница русского языка школы №1 сахалинского города Холмска Инна Хорошева на глазах у всего класса в грубой форме отчитала ученицу. «У тебя есть родители? Есть. Они вообще адекватные? А ты адекватная? Вижу, что нет. Ты приемная, что ли? Я что-то невероятное спрашиваю? Это сейчас нормальное явление. Что ты рыдаешь-то?» — обратилась учительница к одной из учениц. Как позже сообщила начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух, после огласки учительница публично извинилась перед ученицей и уволилась по собственному желанию. Органы прокуратуры Сахалина проводят проверку информации СМИ об унижении ученицы учительницей, по ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

14 ноября в соцсетях появилось видео, снятое в школе №37 Комсомольска-на-Амуре, где учительница несколько раз ударила девятилетнего ученика по голове. По словам родителей, в кадре оказалась учитель первой категории с 24-летним педагогическим стажем Татьяна Лескова. Видеозапись направили министру образования Хабаровского края Алле Кузнецовой. После этого Следственный комитет возбудил в отношении учительницы уголовные дела по статьям 117 УК («Истязание») и 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Часть родителей школьников и пользователей соцсетей встали на сторону учительницы: на сайте change.org была создана петиция в поддержку педагога, авторы которой считают, что она «не избивала ученика, а применяла меры воспитательного характера». Петицию подписали около 3 тыс. человек.

15 ноября похожий инцидент произошел в школе №1 города Асино Томской области, где учительница начальных классов Лариса Филиппова схватила за шею и несколько раз ударила головой о парту одного из учеников. Одноклассники пострадавшего сняли инцидент на видео, которое позже было передано телеканалу «360». После выхода сюжета районное отделение полиции начало проверку. В федеральном Министерстве просвещения заявили, что его глава Ольга Васильева находится на связи с регионами после инцидентов в Комсомольске-на-Амуре и Томской области.

Опрошенные “Ъ” эксперты не считают, что эти эпизоды говорят о росте уровня агрессии в образовательной среде: он просто стал заметнее из-за доступа школьников к интернету. «В обществе всегда есть агрессия, выраженная в разных формах. Но благодаря технологическому прогрессу школа из закрытого мира превращается в открытую площадку»,— говорит «педагог-психолог России-2018» Ольга Юрчук. По ее словам, учителям пора привыкать к публичности каждого урока, что «требует повышенного самоконтроля». «В отличие от учителей многие ученики прекрасно осведомлены о правилах поведения на камеру и имеют навыки публичной демонстрации эмоций — от личных историй в социальных сетях до блогов на YouTube»,— отмечает госпожа Юрчук.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Андрей Рудой также считает, что агрессия в учебных заведениях — это не тенденция последних месяцев, а «проблема, выходящая далеко за пределы образовательных организаций». Господин Рудой называет среди влияющих на уровень агрессии такие факторы, как «недофинансирование образования и загруженность учителей отчетностью». По мнению Ольги Юрчук, на агрессию с обеих сторон также действуют отсутствие чувства безопасности и регулярное обоюдное нарушение границ личного пространства: «Педагог, скорее всего, в этот момент (проявления агрессии.— “Ъ”) уже находится в стадии эмоционального выгорания и не контролирует свое состояние. А ученик еще не владеет другими формами выражения накопленных негативных эмоций».

Эксперты сходятся во мнении, что агрессия со стороны учителей не приводит к улучшению дисциплины и налаживанию отношений в коллективе. «Это не педагогический прием, а выражение личной слабости»,— говорит госпожа Юрчук. По мнению же господина Рудого, учителя и руководство школ должны использовать другие способы взаимодействия со школьниками, такие как «реакция со стороны родителей и неблагоприятные последствия для учебы (вплоть до оставления на второй год), авторитет самого учителя». «Но на практике обычно остается лишь последний, да и тот, учитывая падение социального престижа работы педагога, сходит на нет»,— отмечает эксперт.

Как сообщал “Ъ”, Институт прикладных экономических исследований РАНХиГС в ноябре опубликовал результаты ежегодного межрегионального мониторинга эффективности школы. Из них, в частности, следует, что учителя видят снижение качества учебы школьников, участия родителей в их воспитании и уважения школьников к учителям. Треть учителей отмечает ухудшение поведения школьников. Ранее ученые НИУ ВШЭ опубликовали результаты опросов учителей из 75 регионов России. 70% их участников заявили, что подвергались агрессии со стороны учеников.

Источник: Ъ