Закроются независимые АЗС из-за заморозки цен на бензин

Независимые сети АЗС готовы продавать бензин по 30 рублей за литр, заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Иначе они будут работать в убыток и могут закрыться.

Независимые АЗС требуют наценку не менее трех рублей на литр бензина, чтобы торговля приносила прибыль. По словам Баженова, это позволит зарабатывать и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и вкладываться в развитие.

Напомним, власти страны и крупные нефтяные компании пришли к соглашению о фиксации цен на бензин и дизельное топливо на уровне июня этого года до конца декабря. С первого января 2019 года рост цен на топливо не должен превышать среднегодовые темпы инфляции.

Между тем независимые сети АЗС утверждают, что от всех этих договоренностей выиграли только крупные организации. Заморозка цен на бензин установила убыточность независимых АЗС на пять месяцев, что может привести к прекращению их работы, передает РИА Новости.

Источник: РГ