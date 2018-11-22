Закроются независимые АЗС из-за заморозки цен на бензин
Бедными 700 семей официально признаны в Бердске
Вырастет тариф на вывоз мусора из-за НДС и экологического сбора в Бердске
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Полицейских Северной Осетии поблагодарил за память о герое мэр Бердска
Труп 56-летнего мужчины нашли после тушения пожара в Новосибирске
Рост экономики России в 2018 году отстает от мирового
Два грузовика с зерном обрушили мост через реку под Воронежем
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