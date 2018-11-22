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На содержание сирот 11 млн рублей потратили за 9 месяцев в Бердске

В семьях опекунов воспитываются 37 детей, 30 — в приемных семьях, 81 сирота получает профессиональное образование.

22.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Александры Деменковой Нет комментариев
 
На содержание сирот 11 млн рублей потратили за 9 месяцев в Бердске

Почти все дети, родителей которых лишили прав, мечтают вернуться в родную семью

Итоги деятельности отдела опеки и попечительства за 9 месяцев подвели на совещании чиновников 19 ноября в Бердске.

По словам начальника отдела опеки и попечительства Натальи Леонидовой, органы опеки ориентируют все учреждения системы профилактики на более раннее выявление семейного неблагополучия. Основной задачей профилактики является предотвращение утраты родительского попечения детьми. И чем раньше семье будет оказана помощь, тем больше у нее будет реабилитационный потенциал, тем меньше детей останется без попечения живых родителей, отметила Леонидова.

При установке на учет службы системы профилактики предлагают и оказывают семье социальную, педагогическую, психологическую, медицинскую и юридическую помощь, помощь в трудоустройстве, организации отдыха и занятости детей. Но не все родители способны воспользоваться имеющимися ресурсами по сохранению семью, и несмотря на помощь, единственной мерой по защите прав детей является выход в суд на лишение родительских прав, акцентировала Наталья Михайловна.

Сироты при живых родителях

— По сравнению с прошлым годом значительно увеличилось общее количество лишения родительских прав. За 9 месяцев 2018 года 16 родителей были лишены родительских прав в отношении 22 детей и двое родителей были ограничены в правах в отношении двух детей. За аналогичный период 2017 года 10 родителей были лишены родительских прав в отношении 23 детей, — рассказала Леонидова.

Основные причины лишение родительских прав — злоупотребление спиртными напитками, наркотическими веществами и связанные с этим ненадлежащее исполнение обязанностей, уклонение родителей от воспитания детей.

В 2018 году 21 ребенок остался без попечения родителей, устройством которых занимался отдел опеки. Из общего числа 14 детей — социальные сироты, семь детей утратили родителей по причине их смерти.

Из 21 ребенка специалистам отдела опеки удалось устроить 20 детей в семьи, и только один ребенок из-за заболевания был отправлен в Дом ребенка на государственную форму опеки.

Имеющиеся в городе ресурсы помогают семье не только выходить из кризиса, не допуская лишения прав, но и помогают родителям, лишенных прав, восстановиться — вернуть детей в семью. В этом году двое родителей восстановились в своих правах в отношении трех детей.

На полном гособеспечении

На учете в отделе опеки стоит 167 детей, которые находятся под опекой. Из них 37 воспитываются в семьях опекунов и 30 детей находятся в приемных семьях.

В учреждениях профессионального образования на полном государственном обеспечении находится 81 учащийся из числа детей-сирот.

С начала года семь детей из замещающих семей были возвращены кровным родителям, которые вернулись из мест лишения свободы. Шестеро детей из замещающих семей были усыновлены опекунами. Всего 73 семьи в городе воспитывают усыновленных детей.

Всем подопечным семьям и приемным детям выплачиваются ежемесячно денежные средства из средств областной субвенции, которые предоставляются вовремя и в полном объеме. Всего из областного бюджета на содержание приемных подопечных потрачено 11 млн рублей, на выплаты и вознаграждения — 3 млн рублей 291 руб., 12 выпускников получили единовременную выплату 484 тыс. 560 рублей.


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