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Труп 56-летнего мужчины нашли после тушения пожара в Новосибирске

Дом и надворные постройки полностью уничтожил огонь. Пожарные тушили пламя 4 часа, предотвратив взрыв газового баллона.

22.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Труп 56 летнего мужчины нашли после тушения пожара в Новосибирске

В Бердске произошло более 80 пожаров с начала года

21 ноября в утреннее время в ходе тушения пожара в жилом доме, расположенном во втором Инюшенском переулке Новосибирска обнаружено тело 56-летнего мужчины, сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

По данному факту следователем следственного отдела по Октябрьскому району Новосибирска следственного управления организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.

В настоящее время следователем выясняется причины и очаг возгорания. Назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Дознаватели МЧС работают на месте крупного пожара в Октябрьском районе Новосибирска, в результате которого в среду ночью погиб мужчина, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

В 04:57 на пульт диспетчера начали поступать многочисленные звонки о том, что в Октябрьском районе горит частный дом. Буквально через пять минут пожарные прибыли на место происшествия, но к этому времени открытым огнем уже горел частный дом и прилегающие надворные постройки.

Из-за высокой температуры, сложной планировки и возможной угрозы обрушения перекрытий не все жилые помещения удалось сразу проверить. В ходе тушения пожара и разбора завалов был обнаружен мужчина без признаков жизни. Одновременно с этим пожарные вынесли в безопасное место газовый баллон, который в любой момент мог взорваться от воздействия температуры.

Пожар тушили по повышенному номеру, были запрошены дополнительные силы. В 08:54 пожар был полностью ликвидирован.

В результате пожара огнем уничтожены дом и надворные постройки на площади 114 квадратных метров.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения, скорая помощь, служба газа и полиция. Всего на тушение пожара привлекались 30 человек и 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается.


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