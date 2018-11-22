Взять «Вестник муниципального образования города Бердска» можно в редакции «Курьер.Среда.Бердск»

21 ноября вышел «Вестник муниципального образования города Бердска», №2, в котором размещена официальная информация администрации Бердска и Совета депутатов.

Взять свой экземпляр вы можете по адресам: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2 и ул.Ленина, 38 – в офисах газеты «Курьер.Среда.Бердск», рабочие дни с 9.00 до 18.00.

В электронном виде документы публикуются на сайте www.kurer-srеda.ru