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Взять «Вестник муниципального образования города Бердска» можно в редакции «Курьер.Среда.Бердск»

В нем вы найдете официальную информацию администрации Бердска и Совета депутатов.

22.11.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Взять «Вестник муниципального образования города Бердска» можно в редакции «Курьер.Среда.Бердск»

Можете получить свой экземпляр Вестника администрации Бердска

21 ноября  вышел «Вестник муниципального образования города Бердска», №2, в котором размещена официальная информация администрации Бердска и Совета депутатов.
Взять свой экземпляр вы можете по адресам: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2 и ул.Ленина, 38 – в офисах газеты «Курьер.Среда.Бердск», рабочие дни с 9.00 до 18.00.

В электронном виде документы публикуются на сайте www.kurer-srеda.ru


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