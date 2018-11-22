МЧС предупреждает: не смотрите вверх — летят сосульки
Взять «Вестник муниципального образования города Бердска» можно в редакции «Курьер.Среда.Бердск»
Греф: цены на специалистов высокого уровня будут задраны вверх
«Стыдно за Бердск, снести частный сектор»: позиция разработчика генплана возмутила горожан
Бастрыкин назначил руководителя отдела Следственного комитета по Бердску
22% россиян живут на грани нищеты
Высаживают на проезжую часть пассажиров водители автобусов в Бердске
Неработающих здоровых россиян обяжут платить налоги ежемесячно
Золотая судья Елена Хахалева покинула пост
Суд Захаровой: Как экс-чиновница препятствовала расследованию дела о хищении 2 млн рублей из бюджета Бердска