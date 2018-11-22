МЧС предупреждает: не смотрите вверх — летят сосульки

Даже небольшая сосулька может пробить голову человеку
Переменчивая погода, перепады температур в ночное и дневное время, и как результат – образование опасной наледи на крышах домов. Осевшая снежная масса на крышах зданий хранит в себе опасность схода снега и наледи, падения с карнизов домов сосулек, что может привести к травмам и несчастным случаям.
Главное управление МЧС России по Новосибирской области рекомендует:
— не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям;
— при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение. Обойдите опасное место;
— не паркуйте под крышами домов автомобили;
— своевременно информируйте домоуправляющую компанию об образовании сосулек. Причиной образования сосулек может быть несвоевременная уборка снега с крыш, а также нарушенная теплоизоляция дома;
— самостоятельно не сбивайте сосульки. Это может быть опасно и для человека, работающего на высоте, и для случайных прохожих;
Помните, что после падения снега, льда или сосулек с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши. Поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, примите меры предосторожности и, по возможности, ограничьте пребывание в опасной зоне других людей;
Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием;
Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, надо вызвать скорую помощь.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112». Набор осуществляется с мобильного и со стационарного телефонов.
Телефон оперативного дежурного по Бердску 2-18-18.
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