МЧС предупреждает: не смотрите вверх — летят сосульки

Переменчивая погода, перепады температур в ночное и дневное время, и как результат – образование опасной наледи на крышах домов. Осевшая снежная масса на крышах зданий хранит в себе опасность схода снега и наледи, падения с карнизов домов сосулек, что может привести к травмам и несчастным случаям.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области рекомендует:

— не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям;

— при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение. Обойдите опасное место;

— не паркуйте под крышами домов автомобили;

— своевременно информируйте домоуправляющую компанию об образовании сосулек. Причиной образования сосулек может быть несвоевременная уборка снега с крыш, а также нарушенная теплоизоляция дома;

— самостоятельно не сбивайте сосульки. Это может быть опасно и для человека, работающего на высоте, и для случайных прохожих;

Помните, что после падения снега, льда или сосулек с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши. Поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, примите меры предосторожности и, по возможности, ограничьте пребывание в опасной зоне других людей;

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием;

Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, надо вызвать скорую помощь.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112». Набор осуществляется с мобильного и со стационарного телефонов.

Телефон оперативного дежурного по Бердску 2-18-18.