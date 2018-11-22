Полицейских Северной Осетии поблагодарил за память о герое мэр Бердска

Глава Бердска Евгений Шестернин поблагодарил главу МВД Северной Осетии Михаила Скокова и весь личный состав Министерства внутренних дел республики за увековечивание памяти земляка-героя, сообщили в ведомстве.

«Уважаемый Михаил Иванович! Разрешите поздравить Вас и Ваш личный состав с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел!

10 ноября для многих россиян является одним из самых торжественных дней в году. В этот день принимают поздравления родных и близких все, кто служит и служил миру на земле, кто не щадя себя, каждый день противостоит преступности, обеспечивает безопасность, кто первым приходит на помощь попавший в беду.

Вместе с тем вызывает чувство глубокого уважения, что помимо основной работы Вы взяли на себя исторически значимую миссию — сохранить память нашего земляка-героя Петра Барбашова. Мемориальный комплекс «Барбашово поле» будет в веках отзываться священной памятью потомков и гордостью за подвиги Советских солдат.

От души желаю здоровья и счастья вашим близким. Своим теплом и заботой они ежедневно помогают вам в нелегких служебных буднях, обеспечивают надежный тыл. Все служебные достижения, успехи — это и их заслуга, их поддержка и понимание.

Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел республики Северная Осетия-Алания, ветеранам, членам их семей и Вам лично, Михаил Иванович, крепкого здоровья, благополучия и мира! Всего Вам самого доброго! С праздником!

Глава города Бердска Е.А. Шестернин»

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в бердском музее накануне состоялся открытый урок, посвященный памяти Героя Советского Союза Петра Барбашова. В начале урока был продемонстрирован документальный фильм о создании мемориального комплекса «Барбашово поле» на осетинской земле.

В Бердске живет родная сестра героя, которая, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тоже высказала слова благодарности жителям Владикавказа за сохранение памяти о ее брате.