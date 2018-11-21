Бастрыкин назначил руководителя отдела Следственного комитета по Бердску

Сегодня, 21 ноября, на сайте управления Следственного комитета по Новосибирской области появилась информация о том, что отдел СКР по Бердску возглавил Станислав Лейба. Приказ о его назначении подписал накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В среду, по информации «Курьер. Среда. Бердск», Станислав Олегович уже побывал на новом месте работы. В ближайшее время его представят бердским правоохранительным ведомствам. Известно, что до назначения в Бердск Лейба занимал должность замруководителя второго отдела по особо важным делам регионального СКР.

Летом 2017 года он удостоен грамоты и ведомственной медали в числе особо отличившихся сотрудников управления Следственного комитета по Новосибирской области — в честь Дня работников следствия. Профессионализм Станислава Лейбы высоко оценивал замруководителя регионального подразделения СКР Виталий Зарипов, отмечая, что, несмотря на должность зама, тот сам расследует дела.

Напомним, что с марта 2018 года бердским подразделением Следственного комитета руководила в должности исполняющего обязанности Вера Шаванова. С того времени, как был уволен Сергей Копырин, возглавлявший отдел с момента основания СК в 2011 году. Но ему удалось в суде доказать незаконность увольнения.

Вместе с тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», у Сергея Копырина истек срок контракта. Это произошло в июне 2018 года, в самый разгар судебных разбирательств. Но в любом случае, Сергею Анатольевичу удалось отстоять свое честное имя. Ведь в приказе об увольнении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина были формулировки о нарушениях в подразделении, которым руководил Копырин.

Поэтому суд изменил формулировку причины увольнения — в связи не с выявленными нарушениями и неисполнением служебных обязанностей, а с истечением срока действия трудового договора.

Кроме того Сергею Копырину полагается компенсация за вынужденный прогул в сумме около 290 тыс. рублей и компенсация морального вреда в размере 2 тыс. рублей.