Золотая судья Елена Хахалева покинула пост

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Краснодарского краевого суда, Елена Хахалева покинула пост председателя коллегии по административным делам. Такое решение было принято по итогу прошедшего вчера, 20 ноября, заседания коллегии этого суда.

«Вчера на президиуме прошло совещание, по итогам которого произошли кадровые перестановки. Теперь место председателя коллегии по административным делам занимает Александр Пятигора»,— сказал “Ъ” сотрудник пресс-службы.

Куда в дальнейшем перейдет на работу Елена Хахалева остается не известным. Юристы, опрошенные “Ъ” говорят, что такая ситуация может означать как продвижение по службе, так и уход.

Напомним, что 7 сентября пленум Верховного суда постановил исключить госпожу Хахалеву из президиума Краснодарского краевого суда, куда Елена Хахалева входила с июля 2015 года. Причина вердикта не ясна.

Елена Хахалева стала широко известна после того, как была опубликована видеозапись свадьбы ее дочери, которую оценили в $2 млн. Позже в интервью “Ъ” госпожа Хахалева заявила, что все расходы на свадьбу, а именно 3,5–4 млн руб., оплатил отец Софьи, а некоторые артисты и вовсе выступили бесплатно. Проверка краевого суда подтвердила эти данные. Помимо роскошной свадьбы госпожа Хахалева попала еще в один скандал. Летом 2017 года в СМИ появились сообщения о том, что диплом Елены Хахалевой, полученный ею в Тбилисском государственном университете, поддельный. Однако последующая проверка подтвердила подлинность ее диплома.

Источник: Ъ