КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию 21 кв.м. с кухней 8-913-940-11-55
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бастрыкин назначил руководителя отдела Следственного комитета по Бердску

22% россиян живут на грани нищеты

Высаживают на проезжую часть пассажиров водители автобусов в Бердске

Неработающих здоровых россиян обяжут платить налоги ежемесячно

Золотая судья Елена Хахалева покинула пост

Суд Захаровой: Как экс-чиновница препятствовала расследованию дела о хищении 2 млн рублей из бюджета Бердска

Диагностика организма в Бердске: можно ли пройти качественно и в полном объеме?

Акция: Больные туберкулезом дети и одинокие старики ждут подарки от жителей Бердска

«Пусть о вашем ребенке думает его отец!»: губернатор ответил селянке из Карелии

Бесплатно вакансию можно разместить на сайте www.rabotanso.ru

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Золотая судья Елена Хахалева покинула пост

Хахалева стала широко известна после того, как была опубликована видеозапись свадьбы ее дочери, которую оценили в $2 млн.

21.11.2018 Фото: Соцсети Один комментарий
 
Золотая судья Елена Хахалева покинула пост

Фото: Российский Государственный Университет Правосудия

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Краснодарского краевого суда, Елена Хахалева покинула пост председателя коллегии по административным делам. Такое решение было принято по итогу прошедшего вчера, 20 ноября, заседания коллегии этого суда.

«Вчера на президиуме прошло совещание, по итогам которого произошли кадровые перестановки. Теперь место председателя коллегии по административным делам занимает Александр Пятигора»,— сказал “Ъ” сотрудник пресс-службы.

Куда в дальнейшем перейдет на работу Елена Хахалева остается не известным. Юристы, опрошенные “Ъ” говорят, что такая ситуация может означать как продвижение по службе, так и уход.

Напомним, что 7 сентября пленум Верховного суда постановил исключить госпожу Хахалеву из президиума Краснодарского краевого суда, куда Елена Хахалева входила с июля 2015 года. Причина вердикта не ясна.

Елена Хахалева стала широко известна после того, как была опубликована видеозапись свадьбы ее дочери, которую оценили в $2 млн. Позже в интервью “Ъ” госпожа Хахалева заявила, что все расходы на свадьбу, а именно 3,5–4 млн руб., оплатил отец Софьи, а некоторые артисты и вовсе выступили бесплатно. Проверка краевого суда подтвердила эти данные. Помимо роскошной свадьбы госпожа Хахалева попала еще в один скандал. Летом 2017 года в СМИ появились сообщения о том, что диплом Елены Хахалевой, полученный ею в Тбилисском государственном университете, поддельный. Однако последующая проверка подтвердила подлинность ее диплома.

Источник: Ъ


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бастрыкин назначил руководителя отдела Следственного комитета по Бердску СКР в Бердске возглавил новосибирец Станислав Лейба 22% россиян живут на грани нищеты

(1) Комментарий

  1. Гость

    НВР: Нет.
    Ей теперь самая дорога председателем судейской коллегии в тбилиси! Ну там же, где она «очно» юрфак «заканчивала», работая одновременно в Краснодаре ветеринаром?!
    :P %) :-!

    Thumb up 5 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика