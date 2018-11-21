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«Пусть о вашем ребенке думает его отец!»: губернатор ответил селянке из Карелии

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«Пусть о вашем ребенке думает его отец!»: губернатор ответил селянке из Карелии

Губернатор Карелии сказал жительнице, что обращаться за помощью к нему «бесполезно». Он резко высказался против малокомплектных школ, которые, по его мнению, растят аутистов.

21.11.2018 Фото: kremlin.ru 6 коммент.
 
«Пусть о вашем ребенке думает его отец!»: губернатор ответил селянке из Карелии

Артур Парфенчиков

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков, переписываясь с местной жительницей Анной Власовой под постом в соцсети «ВКонтакте» по поводу закрытия детсадов, заявил, что обращаться к нему за помощью «бесполезно», ведь о детях Власовой «должен думать их отец». Скриншоты переписки Власовой и Парфенчикова опубликованы на странице женщины в соцсети «ВКонтакте», под постом на странице губернатора они уже удалены.

Диалог между главой Карелии и Анной Власовой произошел еще 3 сентября. Тогда Парфенчиков опубликовал пост «ВКонтакте» об открытии новой школы в деревне Ледмозеро. В комментариях под постом Анна Власова написала: «У кого-то открывается, а вы лучше напишите, сколько закрыли школ и детских садов по районам Карелии!». На гневное сообщение Власовой губернатор Карелии не менее резко заявил, что «закрывали и будем закрывать школы с двумя-пятью учениками».

Дальнейшая переписка главы региона Парфенчикова и Власовой уже удалена, однако у женщины сохранились скриншоты, которые она опубликовала. «Вы хотите предложить открыть ясли для одного ребенка до трех лет? Так у нас в Петрозаводске даже такого нет. Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают. Но хватит уже этих «комментариев». Вам не надоело? Исполнится ребенку три года, возите его в Суоярви», — написал Артур Парфенчиковой Анне Власовой.
«Пусть о вашем ребенке думает его отец!»: губернатор ответил селянке из Карелии

фото: Со страницы Анны Власовой «ВКонтакте»

Отметим, что от Найстеньярви, где живет Власова, до Суоярви, куда предложил возить детей в садик губернатор, больше 35 километров. «Вы не даете деревням жить, вы только все закрываете! Люди от безысходности бегут в города! Вы своих трехлетних внуков отправили бы за 25 километров? До трех лет сидела бы с ребенком дома, но на 57 рублей (пособия в день — прим.), извините, не проживешь! К вам обращаться больше не стоит никогда! Бесполезно!» — ответила Власова губернатору Карелии. С тем, что обращаться за помощью к Парфенчикову «бесполезно», согласился и сам губернатор. «Пусть о вашем ребенке думает его отец», — подытожил глава Карелии. 

Кстати, буквально на минувшей неделе Артур Парфенчиков вновь резко высказался на тему малокомплектных школ, отмечают «Открытые медиа». Губернатор Карелии заявил, что в школах с небольшим количеством учащихся »[дети] вырастают в искусственных аутистов», потому что «сидят по одному в классе». «Ему (ученику малокомплектной школы — прим. ред.) не с кем подраться на перемене». Ему дружить не с кем: у него нет школьного друга. Вот в чем проблема-то! Ребенок в школе получает не только программу знаний, он получает навыки социального общения», — заявил губернатор, пишет местное издание «Руна».

В последнее время российские чиновники позволяют себе весьма спорные высказывания, которые затем критикуются обществом. Так, например, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на встрече со студентами заявил, что если молодых людей не устраивают цены, то причина не в том, что цены высокие, а в том, что молодые люди мало зарабатывают.

А свердловская чиновница Ольга Глацких получила известность после того, как заявила, будто государство молодым людям «в принципе ничего не должно», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». «Государство не просило родителей вас рожать», — сказала Глацких, после чего была отстранены от должности начальника департамента молодежной политики.

Источник: Znak


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(6) Комментариев

  1. Гость

    Власти на местах решили прославлятся не хорошими делами, а хайпом в отношении избирателей.

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  2. Никита

    Да вообще уже никого не стесняются. А что дальше будет интересно..

    Thumb up 5 Thumb down 0

  3. Аноним

    когда одна молодая чиновница ляпнула «государство вас не просило рожать, государство вам ничего не должно» — это поспешили списать на молодость и спортивные травмы — головой там, может, на тренировках ударялась ..)
    А чем ударился этот целый губернатор, не сообщается )
    Но его ответ точно такой же , по сути…
    Это не блажь или глупость конкретного чиновника — это именно государственная политика. Именно согласно ей путинская Россия быстрыми темпами сбрасывает с себя последние социальные обязательства…
    Вопрос — а для чего тогда вообще нужно это государство, если оно не намерено выполнять свои обязательства перед населением — встает уже в полный рост. :(

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    • Аноним

      А может послушаем что говорит кремль ?
      Это все показуха там ничего особенного то и не сказано только правда и ничего кроме правды .
      Жириновского к примеру давно давно за его гнилой базар нужно как кишку об стенку чтоб брызги в разные стороны . Ну что вот может сделать местная власть с бюджетом 100 рублей ?
      Только и остается говорить правду , чтоб люди отрезвели от того что им говорят по телевизору .

      Thumb up 0 Thumb down 3

      • Аноним

        «А может послушаем что говорит кремль ?»
        а у кремля профицит бюджета (избыток денег) — два триллиона рублей , грубо говоря ….которые он прячет по разным фондам и офшорам …
        кстати, помните, где то пару лет назад после НГ был скачок экономики? Это пенсионерам вместо индексации пенсий выплатили разовые подачки в пять тысяч рублей на НГ , и в январе экономические показатели оживились …Как только несколько миллионов российских пенсионеров потратили эти жалкие 5 тысяч — тут же пошел экономический спад ))
        ну, не хотите пенсионерам добавлять — так откройте новые сотни и тысячи модернизированных предприятий на эти деньги, сделайте человеческие налоги , а не эти людоедские — и всё в стране пойдет в рост….но нет, деньги только отбираются — и людей , и у оставшихся предприятий ….
        так что и кремль и местные власти — всё в одной связке — против народа и страны… :-!

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