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Вестник муниципального образования города Бердска №2

Вестник №2 МО Бердск

Документы администрации.

21.11.2018 Нет комментариев
 
Вестник №2 МО Бердск

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г


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