Путешествовать по сквозному билету позволят россиянам

В России намерены создать условия для сквозного проезда, когда пассажир покупает один билет на несколько видов транспорта. Этот проездной документ будут принимать все перевозчики — автобусные, железнодорожные и т.д.

Обеспечит такую возможность для пассажиров единая цифровая платформа. Как заявил на «Транспортной неделе-2018» вице-премьер Максим Акимов, это должна быть открытая платформа данных и технологических стандартов.

По словам главы РЖД Олега Белозерова, госкомпания готова внести финансовый вклад в развитие цифровой архитектуры будущей платформы на первом этапе при условии ее окупаемости в дальнейшем. Он настаивает на том, что платформа должна стать цифровой совокупностью всех транспортных систем, ее ключевым элементом должна быть верификация данных.

Белозеров уже обратился к минтрансу с предложением разработать законодательную базу, которая даст возможность купить пассажиру проездной на все виды транспорта одновременно.

Замглавы минтранса Алексей Семенов отметил, что работа над законопроектом о смешанных перевозках уже идет. Еще надо разработать цифровые стандарты электронного взаимодействия для пассажирских перевозок, чтобы внедрить сквозной электронный билет внутри России, пояснил Семенов. Сквозной билет будет применяться не только на нескольких видах транспорта, но и будет в себя включать сервисные услуги в аэропортах и на вокзалах, где пассажир будет делать пересадки.

Также планируется создать единый документ для грузоперевозчиков, в котором будет аккумулирована вся информация о грузе, связанная с его страхованием, таможенными документами. При транзитных перевозках уже используется электронная пломба. Эксперимент России и Казахстана по перевозке грузов с применением такой технологии прошел удачно, отметил Семенов. И она может быть распространена на все пространство Евразийского экономического союза.

«Нам надо не только договориться с партнерами по ЕАЭС о трансграничном пространстве доверия, которое сделает возможным бесшовные мультимодальные перевозки внутри союза, — отметил Максим Акимов. — Задача — включиться в глобальные транспортные коридоры, наладить коммуникацию с операторами морских линий, авиационными перевозчиками». Транзитный потенциал страны — 15 миллиардов долларов, добавил он.

Источник: РГ