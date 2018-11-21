В честь дня рождения «Единой России» депутаты и чиновники организуют прием в Бердске

В связи с 17-летием со дня создания партии «Единая Россия» с 26 ноября по 30 ноября 2018 года в Бердске будет организован личный прием граждан депутатами – членами фракции «Единая Россия» и должностными лицами – членами партии.

Для удобства граждан прием организован по нескольким адресам:

ул. Горького, 9 (кабинет 34, Совет депутатов города Бердска)

26.11.2018 понедельник 10.00 – 12.00 Ковальский А.Г., избирательный округ № 4 12.00 – 14.00 Теличко Ж.В., избирательный округ № 16 14.00 – 16.00 Минин И.С., избирательный округ № 5 16.00 – 18.00 Вишневский А.С., избирательный округ № 14 27.11.2018 вторник 10.00 – 12.00 Праксин А.Е. , избирательный округ № 12 12.00 – 14.00 Бадьин В.Г. , избирательный округ № 6 14.00 – 16.00 Мысак В.А. , избирательный округ № 10 16.00 – 18.00 Овсепян М.О., избирательный округ № 2 28.11.2018 среда 10.00 – 12.00 Голубев В.А. , избирательный округ № 29 12.00 – 14.00 Захаров В.Ю. , избирательный округ № 21 14.00 – 16.00 Уварова С.Г., избирательный округ № 13 16.00 – 18.00 Перфилова Е.Ю., избирательный округ № 9 29.11.2018 четверг 10.00 – 12.00 Чебаненко О.Ю., избирательный округ № 18 12.00 – 14.00 Бадьин В.Г., избирательный округ № 6 14.00 – 16.00 Онищенко С.А., избирательный округ № 8 16.00 – 18.00 Онищенко С.А., избирательный округ № 8

2) ул. Микрорайон, 48Б (ДК «Родина», приемная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области):

26.11.2018 понедельник 14.00 – 16.00 Голубев В.А. , избирательный округ № 29 16.00 – 18.00 Болтрукевич К.В., избирательный округ № 33 27.11.2018 вторник 14.00 – 16.00 Шаталов А.Г., , избирательный округ № 27 16.00 – 18.00 Кудинов Д.Е. , избирательный округ № 31 28.11.2018 среда 14.00 – 16.00 Медников Д.С., избирательный округ № 30 16.00 – 18.00 Медников Д.С., избирательный округ № 30 29.11.2018 четверг 14.00 – 16.00 Белов С.А., избирательный округ № 22 16.00 – 18.00 Белов С.А. , избирательный округ № 22

3) ул. Ленина, 52, кв. 2, домофон (Местное отделение партии «Единая Россия»):