В честь дня рождения «Единой России» депутаты и чиновники организуют прием в Бердске

Сессии ведет спикер Валерий Бадьин, мэр Евгений Шестернин — присутствует
В связи с 17-летием со дня создания партии «Единая Россия» с 26 ноября по 30 ноября 2018 года в Бердске будет организован личный прием граждан депутатами – членами фракции «Единая Россия» и должностными лицами – членами партии.
Для удобства граждан прием организован по нескольким адресам:
ул. Горького, 9 (кабинет 34, Совет депутатов города Бердска)
26.11.2018
понедельник
10.00 – 12.00
Ковальский А.Г., избирательный округ № 4
12.00 – 14.00
Теличко Ж.В., избирательный округ № 16
14.00 – 16.00
Минин И.С., избирательный округ № 5
16.00 – 18.00
Вишневский А.С., избирательный округ № 14
27.11.2018
вторник
10.00 – 12.00
Праксин А.Е. , избирательный округ № 12
12.00 – 14.00
Бадьин В.Г. , избирательный округ № 6
14.00 – 16.00
Мысак В.А. , избирательный округ № 10
16.00 – 18.00
Овсепян М.О., избирательный округ № 2
28.11.2018
среда
10.00 – 12.00
Голубев В.А. , избирательный округ № 29
12.00 – 14.00
Захаров В.Ю. , избирательный округ № 21
14.00 – 16.00
Уварова С.Г., избирательный округ № 13
16.00 – 18.00
Перфилова Е.Ю., избирательный округ № 9
29.11.2018
четверг
10.00 – 12.00
Чебаненко О.Ю., избирательный округ № 18
12.00 – 14.00
Бадьин В.Г., избирательный округ № 6
14.00 – 16.00
Онищенко С.А., избирательный округ № 8
16.00 – 18.00
Онищенко С.А., избирательный округ № 8
2) ул. Микрорайон, 48Б (ДК «Родина», приемная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области):
26.11.2018
понедельник
14.00 – 16.00
Голубев В.А. , избирательный округ № 29
16.00 – 18.00
Болтрукевич К.В., избирательный округ № 33
27.11.2018
вторник
14.00 – 16.00
Шаталов А.Г., , избирательный округ № 27
16.00 – 18.00
Кудинов Д.Е. , избирательный округ № 31
28.11.2018
среда
14.00 – 16.00
Медников Д.С., избирательный округ № 30
16.00 – 18.00
Медников Д.С., избирательный округ № 30
29.11.2018
четверг
14.00 – 16.00
Белов С.А., избирательный округ № 22
16.00 – 18.00
Белов С.А. , избирательный округ № 22
3) ул. Ленина, 52, кв. 2, домофон (Местное отделение партии «Единая Россия»):
30.11.2018
пятница
10.00 – 12.00
— Скоромных Наталья Юрьевна, начальник отдела социального обслуживания населения администрации.
— Лильбок Татьяна Михайловна, директор МБУ «Отдел по делам молодежи»
12.00 – 14.00
— Краморов Юрий Николаевич, главный врач ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница»
14.00 – 16.00
— Захаров Владимир Николаевич, заместитель главы администрации (по строительству и городскому хозяйству)
16.00 – 18.00
— Шестернин Евгений Анатольевич, Глава города Бердска
— Родина Зоя Николаевна, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области
— Бадьин Валерий Георгиевич, секретарь Местного отделения Партии «Единая Россия»
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На заслуженный покой пора этой ….ии.
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