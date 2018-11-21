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В честь дня рождения «Единой России» депутаты и чиновники организуют прием в Бердске

В течение пяти дней единороссы ждут бердчан в мэрии, ДК «Родина» и в местом отделении партии. Личный прием проведут также глава города и главврач ЦГБ.(ГРАФИК)

21.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
В честь дня рождения Единой России депутаты и чиновники организуют прием в Бердске

Сессии ведет спикер Валерий Бадьин, мэр Евгений Шестернин — присутствует

 В связи с 17-летием со дня создания партии «Единая Россия» с 26 ноября по 30 ноября 2018 года в Бердске будет организован личный прием граждан депутатами – членами фракции «Единая Россия» и должностными лицами – членами партии.

Для удобства граждан прием организован по нескольким адресам:

  1. ул. Горького, 9 (кабинет 34, Совет депутатов города Бердска)

26.11.2018

понедельник

10.00 – 12.00

Ковальский А.Г., избирательный округ № 4

12.00 – 14.00

Теличко Ж.В.,    избирательный округ № 16

14.00 – 16.00

Минин И.С.,     избирательный округ № 5

16.00 – 18.00

Вишневский А.С., избирательный округ № 14

27.11.2018

вторник

10.00 – 12.00

Праксин А.Е. , избирательный округ № 12

12.00 – 14.00

Бадьин В.Г. , избирательный округ № 6

14.00 – 16.00

 Мысак В.А. , избирательный округ № 10

16.00 – 18.00

Овсепян М.О., избирательный округ № 2

28.11.2018

среда

10.00 – 12.00

 Голубев В.А. , избирательный округ № 29

12.00 – 14.00

Захаров В.Ю. , избирательный округ № 21

14.00 – 16.00

Уварова С.Г., избирательный округ № 13

16.00 – 18.00

Перфилова Е.Ю., избирательный округ № 9

29.11.2018

четверг

10.00 – 12.00

Чебаненко О.Ю., избирательный округ № 18

12.00 – 14.00

Бадьин В.Г., избирательный округ № 6

14.00 – 16.00

Онищенко С.А., избирательный округ № 8

16.00 – 18.00

Онищенко С.А., избирательный округ № 8

 2) ул. Микрорайон, 48Б (ДК «Родина», приемная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области):

26.11.2018

понедельник

14.00 – 16.00

 Голубев В.А. , избирательный округ № 29

16.00 – 18.00

Болтрукевич К.В., избирательный округ № 33

27.11.2018

вторник

14.00 – 16.00

Шаталов А.Г., , избирательный округ № 27

16.00 – 18.00

 Кудинов Д.Е. , избирательный округ № 31

28.11.2018

среда

14.00 – 16.00

Медников Д.С., избирательный округ № 30

16.00 – 18.00

Медников Д.С., избирательный округ № 30

29.11.2018

четверг

14.00 – 16.00

Белов С.А., избирательный округ № 22

16.00 – 18.00

Белов С.А. , избирательный округ № 22

 

3) ул. Ленина, 52, кв. 2, домофон (Местное отделение партии «Единая Россия»): 

30.11.2018

пятница

10.00 – 12.00

— Скоромных  Наталья Юрьевна, начальник отдела социального обслуживания населения администрации.

 — Лильбок Татьяна Михайловна, директор МБУ «Отдел по делам молодежи»

12.00 – 14.00

— Краморов Юрий Николаевич,  главный врач 
ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница»

14.00 – 16.00

— Захаров Владимир Николаевич, заместитель главы администрации (по строительству и городскому хозяйству)

16.00 – 18.00

— Шестернин Евгений Анатольевич, Глава города Бердска

— Родина Зоя Николаевна, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области

— Бадьин Валерий Георгиевич, секретарь Местного отделения Партии «Единая Россия»

 


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(1) Комментарий

  1. Гость

    На заслуженный покой пора этой ….ии.

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