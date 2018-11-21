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Сгорели несколько коттеджей и взорвался газ в СНТ Новосибирской области

Большие силы брошены МЧС на тушение крупного пожара в поселке Красный Яр. Но воду пожарным пришлось возить за 5 км от места происшествия.(ФОТО)

21.11.2018 Фото: ГУ МЧС по НСО Нет комментариев
 
Сгорели несколько коттеджей и взорвался газ в СНТ Новосибирской области

Дома выгорели

Стянули силы из разных районов города: в поселке Красный Яр локализовали крупный пожар в садовом обществе днем 21 ноября, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Крупный пожар в садовом товариществе перекинулся на несколько строений, во время тушения произошел взрыв газа, с огнем боролись более 20 человек. О возгорании в садовом обществе «Электрон» (поселок Красный Яр Новосибирского района) сообщили в пожарно-спасательную службу около полудня в среду.

На двух участках загорелись садовые дома, баня и гараж. Площадь возгорания уточняется. Первоначально пожару присвоили второй, повышенный, номер сложности при пятом максимальном. На место происшествия направили дополнительные силы пожарных и службу пожаротушения из Новосибирска.

Пожар ликвидировали 24 человека личного состава, в распоряжении которых находилось шесть единиц техники, включая пять пожарных автоцистерн. Задействовали силы четырех городских подразделений МЧС и двух отдельных сельских постов.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Эвакуация людей не потребовалась. Пожар удалось локализовать. Одновременно на тушение и защиту соседних построек подали четыре пожарных ствола. Воду для тушения пожара подвозили от пожарных гидрантов, расположенных в пяти километрах от места возгорания.

Сгорели несколько коттеджей и взорвался газ в СНТ Новосибирской области

Сгорели несколько коттеджей и взорвался газ в СНТ Новосибирской области

Сгорели несколько коттеджей и взорвался газ в СНТ Новосибирской области


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