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По четвергам и только с использованием портала госуслуг регистрирует транспорт ГИБДД в Бердске
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Регистрировал авто в Бердске: заявление через Госуслуги подавал.
Что хочется отметить:
— крайне просто и удобно
— записываешься на конкретное время и дату: радует
— когда приходишь, с собой только документы ПТС, ОСАГО и договор. Заявление, квитанция и прочая фигня не нужна — все есть в госуслугах
— скидка в 30% радует! Я не знал про это, так что приятный сюрприз.
— все быстро и корректно: пришел, сел, вызвали, оформили, сверили, выдали.
Особенности:
— приходить лучше за 5-10 минут. Могут раньше вызвать.
— после записи на госуслугах надо дождаться подтверждения: сначала заявление проверяется инспектором, затем подтверждают.
А то одна дамочка пришла со словами «я вчера в 23 часа записалась на сегодня и вот пришла». Подтверждения не было — ее не приняли, чего и следовало ожидать.
Ну а вообще: молодцы.
Одно из тех нововведений, которой существенно облегчило жизнь гражданам и убрало всякую бюрократию ненужную.
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Из заголовка кажется, что регистрировать теперь будут только один раз в неделю по четвергам и только через госуслуги.
Из самой статьи следует, что по четвергам — через госуслуги, в остальные дни в обычном порядке.
Редакция, пересмотрите пожалуйста назавание или содержание новости и выскажитесь конкретнее.
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