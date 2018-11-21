По четвергам и только с использованием портала госуслуг регистрирует транспорт ГИБДД в Бердске

Госавтоинспекция Новосибирской области информирует об изменении порядка приема граждан.

В четверг, 22 ноября, и в дальнейшем по четвергам прием граждан по вопросам регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним будет осуществляться только с использованием Единого портала государственных услуг в следующих подразделениях:

— 1 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ (г. Новосибирск, ул. Бородина, 60);

— 2 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ (г. Новосибирск, ул. Станционная, 83);

— 3 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ (г. Новосибирск, ул. Хилокская, 9);

— 4 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ (г. Новосибирск, ул. Военная, 1/1);

— 5 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ (г. Новосибирск, ул. Тихая, 3);

— 5 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ (г. Бердск, ул. Первомайская, 2);

— 6 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ (г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35, к.4);

— 7 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ (г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 71/17).

Напоминаем, что для граждан, пользующихся Единым порталом госуслуг, предусмотрена скидка в размере 30% на оплату госпошлин за любые услуги, в том числе по линии Госавтоинспекции.