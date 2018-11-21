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По четвергам и только с использованием портала госуслуг регистрирует транспорт ГИБДД в Бердске

Госавтоинспекция Новосибирской области информирует об изменении порядка приема граждан. Пользующимся Единым порталом госуслуг, предусмотрена скидка в размере 30% на оплату госпошлин.(РАСПИСАНИЕ)

21.11.2018 Фото: 54.мвд.рф 2 коммент.
 
По четвергам и только с использованием портала госуслуг регистрирует транспорт ГИБДД в Бердске

Пост ГИБДД в Бердске сохранил одну из своих функций

Госавтоинспекция Новосибирской области информирует об изменении порядка приема граждан.

В четверг, 22 ноября, и в дальнейшем по четвергам прием граждан по вопросам регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним будет осуществляться только с использованием Единого портала государственных услуг в следующих подразделениях:

— 1 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ (г. Новосибирск, ул. Бородина, 60);

— 2 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ (г. Новосибирск, ул. Станционная, 83);

— 3 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ (г. Новосибирск, ул. Хилокская, 9);

— 4 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ (г. Новосибирск, ул. Военная, 1/1);

— 5 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ (г. Новосибирск, ул. Тихая, 3);

— 5 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ (г. Бердск, ул. Первомайская, 2);

— 6 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ (г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35, к.4);

— 7 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ (г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 71/17).

Напоминаем, что для граждан, пользующихся Единым порталом госуслуг, предусмотрена скидка в размере 30% на оплату госпошлин за любые услуги, в том числе по линии Госавтоинспекции.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Регистрировал авто в Бердске: заявление через Госуслуги подавал.
    Что хочется отметить:
    — крайне просто и удобно
    — записываешься на конкретное время и дату: радует
    — когда приходишь, с собой только документы ПТС, ОСАГО и договор. Заявление, квитанция и прочая фигня не нужна — все есть в госуслугах
    — скидка в 30% радует! Я не знал про это, так что приятный сюрприз.
    — все быстро и корректно: пришел, сел, вызвали, оформили, сверили, выдали.

    Особенности:
    — приходить лучше за 5-10 минут. Могут раньше вызвать.
    — после записи на госуслугах надо дождаться подтверждения: сначала заявление проверяется инспектором, затем подтверждают.
    А то одна дамочка пришла со словами «я вчера в 23 часа записалась на сегодня и вот пришла». Подтверждения не было — ее не приняли, чего и следовало ожидать.

    Ну а вообще: молодцы.
    Одно из тех нововведений, которой существенно облегчило жизнь гражданам и убрало всякую бюрократию ненужную.

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  2. Аноним

    Из заголовка кажется, что регистрировать теперь будут только один раз в неделю по четвергам и только через госуслуги.
    Из самой статьи следует, что по четвергам — через госуслуги, в остальные дни в обычном порядке.
    Редакция, пересмотрите пожалуйста назавание или содержание новости и выскажитесь конкретнее.

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