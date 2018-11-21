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До смерти забили в пьяной драке 30-летнего жителя Бердска

В п. Мичуринском искитимец нанес не менее 26 ударов кулаками бердчанину, который скончался на остановке от отека головного мозга. Уголовное дело передано в суд.

21.11.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
До смерти забили в пьяной драке 30 летнего жителя Бердска

Подозреваемый не признает своей вины

Искитимской межрайонной прокуратурой в суд направлено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает сайт «Весь Искитим».

По версии следствия, обвиняемый 1982 года рождения находился 11 июня 2018 года вблизи магазина в поселке Мичуринский, где у него произошла ссора с ранее знакомым 30-летним жителем Бердска.

-Сразу же у обвиняемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, возник преступный умысел на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему. Реализуя свои намерения, обвиняемый нанёс потерпевшему множественные, не менее 26, удары кулаками по различным частям тела потерпевшего, где располагаются жизненно важные органы, а также по голове. В результате умышленных преступных действий обвиняемого смерть потерпевшего наступила на месте совершения преступления от отёка головного мозга, развившегося вследствие тупой травмы головы, — рассказали подробности в прокуратуре.

Полученные потерпевшим телесные повреждения оцениваются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, непосредственно создающие угрозу для жизни человека, находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти.

Действия обвиняемого квалифицированы органом предварительного расследования по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Обвиняемый отношение к вине в ходе следствия не выразил, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался.

Закон за совершение преступления предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит по существу Искитимский районный суд.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» окровавленный труп нашли на остановке в п. Мичуринском, который стоит на границе с Бердском. Правоохранители полагали, что молодой мужчина скончался через несколько часов после драки. Тело погибшего было в крови, поэтому местные жители решили, что его убили. Сообщение в полицию об обнаружении окровавленного тела поступило 11 июня в 22.30.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из осведомленных источников, в поселке в ходе распития спиртного произошла драка — за несколько часов до обнаружения тела на остановке. Потом компания как будто помирилась. Но через какое-то время конфликт повторился. В определенный момент в ходе второй ссоры потерпевшему стало плохо и он скончался. И произошло это на конечной остановке бердской маршрутки, которая ходит в Мичуринский.

Расследованием занимался Искитимский отдел СКР. В итоге судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что бердчанин умер от ударов.


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