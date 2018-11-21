Проседание Крымского моста обнаружил Киев

Заявления о проседании моста через Керченский пролив являются очередным мифом, говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост» на Facebook.

Накануне СМИ, ссылаясь на украинское Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий», написали, что арка железнодорожного сообщения в центре моста поднимается со скоростью до 30 миллиметров в год, а автомобильная арка проседает до 32 миллиметров в год. «Опасные места» ведомство обнаружило на острове Тузла и других участках.

Во время строительства Крымского моста в украинских СМИ неоднократно появлялись ложные сообщения о самом транспортном переходе и этапах его сооружения.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. В мае Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Старт железнодорожного сообщения запланирован на декабрь 2019-го.

Источник: РИА Новости