КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию 21 кв.м. с кухней 8-913-940-11-55
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бастрыкин назначил руководителя отдела Следственного комитета по Бердску

22% россиян живут на грани нищеты

Высаживают на проезжую часть пассажиров водители автобусов в Бердске

Неработающих здоровых россиян обяжут платить налоги ежемесячно

Золотая судья Елена Хахалева покинула пост

Суд Захаровой: Как экс-чиновница препятствовала расследованию дела о хищении 2 млн рублей из бюджета Бердска

Диагностика организма в Бердске: можно ли пройти качественно и в полном объеме?

Акция: Больные туберкулезом дети и одинокие старики ждут подарки от жителей Бердска

«Пусть о вашем ребенке думает его отец!»: губернатор ответил селянке из Карелии

Бесплатно вакансию можно разместить на сайте www.rabotanso.ru

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


22% россиян живут на грани нищеты

Большинство граждан России вынуждены экономить, а пятая часть населения живет в бедности и может позволить себе только минимальный набор самых простых продуктов.

21.11.2018 Фото: ТУ МВД по СФО 22 коммент.
 
22% россиян живут на грани нищеты

Новосибирские полицейские помогают детям из бедных семей

Эксперты ​РАНХиГС представили анализ потребительского благополучия россиян на основании данных мониторинга социального самочувствия населения. Практически все граждане России сегодня вынуждены экономить, рассказал РБК старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС и один из авторов мониторинга Дмитрий Логинов.

Четыре зоны потребления

По результатам социологического опроса, проведенного в октябре 2018 года, эксперты разделили население России на четыре группы по критерию потребительского благополучия:

зона комфорта;
зона возможных изменений;
зона риска;
зона бедности.

В зоне бедности находятся 22% участников опроса, то есть их доходы не позволяют приобретать товары сверх минимально необходимого набора базовых продуктов питания. ​«Значительная часть ​людей в зоне бедности вынуждены выбирать — купить минимальный набор самых простых продуктов (например, картофель, морковь, хлеб) или купить самые дешевые, но необходимые лекарства», — сказал Логинов.

В зоне потребительского риска оказались 35,6% респондентов, их текущие доходы позволяют иметь нормальное питание и покупать повседневную одежду, но приобретение предметов длительного пользования (к таким товарам относятся, к примеру, мебель, компьютер, холодильник, смартфон) вызывает крайние сложности, а ​перспективы повышения материального статуса при этом отсутствуют. Срок использования товаров длительного пользования ​объективно ограничен, рано или поздно они приходят в негодность, а это означает, что люди будут вынуждены начать экономить на еде или взять кредит, отметил Логинов.

Самая нестабильная группа — это зона возможных изменений. В нее попали граждане, которые затруднились оценить свои потребительские возможности в следующем году. Например, для части респондентов в этой группе покупка предметов длительного пользования в настоящее время вызывает сложности, но они ожидают повышения уровня материальной обеспеченности, для других же есть возможность приобрести товары длительного пользования, но они предполагают, что их материальное положение ухудшится в ближайшем будущем.

В зоне потребительского комфорта находятся только 28,3% россиян — столько респондентов сообщили, что могут позволить себе приобрести товары длительного пользования и не опасаются снижения уровня жизни в ближайшем будущем.

Что говорит официальная статистика

Реальные доходы россиян снижались в августе и сентябре 2018 года (на 0,9 и 2,5% к соответствующим периодам прошлого года), однако в октябре, по последним данным Росстата, увеличились на 1,4%.

В третьем квартале 2018 года изменение доходов населения, зарплат и пенсий в реальном выражении составило соответственно 0, 7,2 и 0,4% относительно того же квартала прошлого года. Разрыв в росте доходов и зарплаты, по мнению экспертов РАНХиГС, связан со снижением в реальном выражении объема доходов от предпринимательской деятельности и собственности, а также с увеличением в структуре денежных доходов доли социальных выплат, что связано в том числе с ростом доли лиц старше трудоспособного возраста, получающих пенсию, и уменьшением доли работников трудоспособного возраста.

Численность россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2017 года составила 19,3 млн человек, или 13,2% населения. Майский президентский указ 2018 года поставил перед правительством задачу добиться двукратного снижения бедности к 2024 году. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что действующие меры пока не дают возможности добиться сокращения числа бедных в два раза, поэтому в 2019 году социальный блок правительства представит дополнительные меры по поддержке граждан.

Спрос частично восстановлен

С 2017 года в массовом сознании макроэкономическая ситуация воспринимается как стабильная, и доля респондентов, не опасающихся неблагоприятного внешнего воздействия на личное благополучие, возросла. Негативное влияние экономического кризиса в октябре 2018 года ощутили на 4,5% респондентов меньше, чем в октябре 2015 года, а неуязвимыми для негативных явлений в экономике считают себя на 13,2% респондентов больше, следует из мониторинга.

Рост оптимизма в оценке влияния экономики на положение домохозяйств способствовал тому, что потребительские стратегии россиян усложнились. Если в 2015–2016 годах режим экономии был главной стратегией для всех групп населения, то в настоящее время эксперты отмечают «расширение потребительской активности относительно обеспеченных групп, стремящихся преодолеть психологический и бытовой дискомфорт, вызванный предшествующим снижением потребления».

Однако потребительский спрос восстановился лишь частично, отметили авторы мониторинга. Массовый потребитель по-прежнему является очень чувствительным к цене приобретаемых товаров и услуг. Потребительская активность, определяющая уровень и качество жизни россиян, далека от докризисного периода. «Важная проблема состоит в том, что ближайших явных путей выхода в зону потребительского комфорта для большинства населения пока не просматривается», — сказал Логинов.

Рекорды потребительского кредитования

Адаптация к новой экономической реальности во время кризиса потребовала активизации всех имеющихся ресурсов. «На фоне исчерпания индивидуального и внутрисемейного «запаса прочности», дополненного сокращением социального​ капитала, в последнее время фиксируются рекордные объемы потребительского кредитования», — отметили авторы мониторинга.

Доля денежных доходов, направленных на сбережения, в январе—сентябре 2018 года, по данным Росстата, составила 4,2% и стала минимальной с 2004 года. Снижение возможности сберегать обусловлено в том числе растущей необходимостью платить по кредитам физических лиц.

Более пятой части граждан (21,7%) испытывают трудности с возвратом полученных кредитов или опасаются возникновения таких сложностей в ближайшем будущем, следует из данных мониторинга за октябрь 2018 года. При этом в октябре 2015 года о таких затруднениях говорили 15,7% респондентов.

Значимой проблемой остается и то, что даже при возможности оплачивать услуги, воспринимаемые как необходимые (поступление в вуз, лечение заболеваний в их острой фазе), большая часть населения по-прежнему не может оплатить переквалификацию, дополнительное образование, скрининг здоровья, активный отпуск и т.п. «Возможности накопления ресурсов развития, обновления человеческого потенциала, выхода на желаемые стандарты стиля жизни являются существенно более дефицитными и не доступны значительной части респондентов, даже включенных в зону потребительского комфорта», — заключили эксперты.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бастрыкин назначил руководителя отдела Следственного комитета по Бердску СКР в Бердске возглавил новосибирец Станислав Лейба 22% россиян живут на грани нищеты

(22) Комментариев

  1. Аноним

    Зато очень патриотичные все. На чем патриотичность держится? точно не на уважении к себе.

    Thumb up 18 Thumb down 4

  2. Аноним

    Я вот в нищете живу, а не на грани. И мне хорошо. Главное — плотить нолог путену, чтобы вел строну к светлому будущему)

    Thumb up 17 Thumb down 5

    • Аноним

      Жму руку. Вы не большинство, не как все, достаточно редкий человек. А это так впечатляет в нашем мире стандартных людей.

      Тем более скоро государство отменит тариф «социальный» и вас будет не хватать =)

      Thumb up 1 Thumb down 2

  3. Гость

    Так налоги и ,всевозможные сборы повысили, сейчас как заживём заживём. В декабре еще сказку от доброго царя послушаем и можно весело отмечать НГ праздники, во время которых повысят услуги ЖКХ, стабильная ежегодная тема.

    Thumb up 24 Thumb down 2

  4. Аноним

    Народ живет на грани нищеты, зато слуги народа, живет за гранью богатства. Мы не заметили, как слуги наши захватили власть.

    Thumb up 24 Thumb down 2

    • Аноним

      Ага, вот кто ваш «народ», кто на грани нищеты живет!
      Работать «народ» не пробовал? =)

      «22% россиян живут на грани нищеты»

      Бедняги. Уронил слезу, жалко соотечественников.

      Thumb up 1 Thumb down 27

  5. Гость

    Анаааним не уроните своё достоинство и уважение других.

    Thumb up 10 Thumb down 0

  6. Новый мэр

    А можно я тоже буду в офшоре как Дерибаска

    Thumb up 7 Thumb down 2

  7. Поросёнок Пётр

    Опять либеральное враньё! Где вы нищету видали? Клевещут подстилки Госдеповские! Россия — страна возможностей, тут каждый может реализовать себя, даже если ты простой охранник, можно жить хорошо ;) https://meduza.io/feature/2018/11/19/novaya-gazeta-rasskazala-o-vladeniyah-ohrannikov-putina-na-rublevke-zemli-otnyali-u-fermerov-sovhoza-nkvd

    Thumb up 5 Thumb down 9

  8. Аноним

    В Смоленской области покончила с собой 14-летняя девочка, пожаловавшаяся Владимиру Путину на низкую зарплату своей мамы.
    По данным местных СМИ, она также жаловалась на травлю в школе, поскольку была инвалидом по зрению и одноклассники дразнили ее «циклопом». На ее странице в социальной сети незадолго до гибели появился статус: «Почему вы все такие злые?».
    «Смоленская народная газета» сообщает, что мать 14-летней девочки (называется только имя погибшей – Наташа) работала санитаркой в местной больнице. После того, как дочь написала письмо на имя Владимира Путина и отправила его на адрес администрации президента, ее вызвали к начальству, отругали и уволили. Как пишет газета, «скорее всего, это и стало для ребёнка большим ударом».
    https://www.mk.ru/incident/2018/11/21/skr-vozbudil-delo-posle-suicida-devochki-pozhalovavsheysya-putinu-na-nishhetu.html
    дошло ли ее письмо до президента России — неизвестно. Однако, случай показательный, ведь бедность народа в российской глубинке ужасающая. Работы нормальной нет, заводы закрыты, работа, если есть, то исключительно за копейки на местных коммерсов или в бюджетной сфере.

    Thumb up 14 Thumb down 2

    • Аноним

      Издание с названием «Смоленская народная газета» еще не такие небылицы выдумает. И окончание ваше под кажлой статьей помещает небось :-D

      Thumb up 3 Thumb down 10

  9. Аноним

    а смоленская прокуратура тоже выдумывает? :
    Следственный комитет по Смоленской области возбудил уголовное дело после смерти 14-летней школьницы, которая совершила суицид. В ведомстве заявили, что проверят чиновников, которые должны контролировать и оказывать помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. (с)
    читайте приведенную выше ссылку Московского комсомольца .

    Thumb up 7 Thumb down 4

  10. Аноним

    30,8 млн. на грани нищеты многовато блин :( С введением акцизов на продукты должна снижаться цифра.
    Геноци́д (от греч. γένος — род, племя и лат. caedo — убиваю) — действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую[1] группу как таковую путём:
    убийства членов этой группы;
    причинения тяжкого вреда их здоровью;
    мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе;
    изъятия детей из семьи;
    предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы

    Thumb up 2 Thumb down 3

    • Аноним

      Так и говорят что если нищих уничтожить (заставлять работать и тп) то это будет геноцид и это нехорошо. Поэтому пусть живут :-D

      Thumb up 1 Thumb down 5

  11. Гость

    Из-за нищих на джипах по утрам со двора по полчаса выехать не могу! Как они уже достали! :-D :-D :-D

    Thumb up 2 Thumb down 7

  12. Аноним

    Газета «Известия» резюмирует исследование центра аналитики «Финэкспертиза». Эксперты проанализировали данные Росстата и Федерального казначейства с 2015 по 2017 год.
    Оказалось, что заработные платы выросли на 15%, а налоговые сборы за этот же период выросли на 28%. Самыми существенными оказались следующие три налога:
    Сборы за имущество увеличились на 72%. При этом, подчёркивают эксперты, казначейству даже не пришлось прибегать к увеличению ставки. Они сменили определение облагаемого имущества: теперь налог рассчитывается из рыночной стоимости.
    Сборы по земельному налогу увеличились на 25%. В данном случае власти объявили налоговую амнистию и получили приток скрывавшихся ранее налогоплательщиков.
    На третьем месте находятся сборы по транспортному налогу, они выросли на 16%.
    «Финэкспертиза» ожидает дальнейшего увеличения нагрузки на кошелёк потребителей: в 2019 году планируется повысить НДС с 18% до 20%. (с)

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика