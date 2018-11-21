«22% россиян живут на грани нищеты»

Новосибирские полицейские помогают детям из бедных семей
Эксперты РАНХиГС представили анализ потребительского благополучия россиян на основании данных мониторинга социального самочувствия населения. Практически все граждане России сегодня вынуждены экономить, рассказал РБК старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС и один из авторов мониторинга Дмитрий Логинов.
Четыре зоны потребления
По результатам социологического опроса, проведенного в октябре 2018 года, эксперты разделили население России на четыре группы по критерию потребительского благополучия:
зона комфорта;
зона возможных изменений;
зона риска;
зона бедности.
В зоне бедности находятся 22% участников опроса, то есть их доходы не позволяют приобретать товары сверх минимально необходимого набора базовых продуктов питания. «Значительная часть людей в зоне бедности вынуждены выбирать — купить минимальный набор самых простых продуктов (например, картофель, морковь, хлеб) или купить самые дешевые, но необходимые лекарства», — сказал Логинов.
В зоне потребительского риска оказались 35,6% респондентов, их текущие доходы позволяют иметь нормальное питание и покупать повседневную одежду, но приобретение предметов длительного пользования (к таким товарам относятся, к примеру, мебель, компьютер, холодильник, смартфон) вызывает крайние сложности, а перспективы повышения материального статуса при этом отсутствуют. Срок использования товаров длительного пользования объективно ограничен, рано или поздно они приходят в негодность, а это означает, что люди будут вынуждены начать экономить на еде или взять кредит, отметил Логинов.
Самая нестабильная группа — это зона возможных изменений. В нее попали граждане, которые затруднились оценить свои потребительские возможности в следующем году. Например, для части респондентов в этой группе покупка предметов длительного пользования в настоящее время вызывает сложности, но они ожидают повышения уровня материальной обеспеченности, для других же есть возможность приобрести товары длительного пользования, но они предполагают, что их материальное положение ухудшится в ближайшем будущем.
В зоне потребительского комфорта находятся только 28,3% россиян — столько респондентов сообщили, что могут позволить себе приобрести товары длительного пользования и не опасаются снижения уровня жизни в ближайшем будущем.
Что говорит официальная статистика
Реальные доходы россиян снижались в августе и сентябре 2018 года (на 0,9 и 2,5% к соответствующим периодам прошлого года), однако в октябре, по последним данным Росстата, увеличились на 1,4%.
В третьем квартале 2018 года изменение доходов населения, зарплат и пенсий в реальном выражении составило соответственно 0, 7,2 и 0,4% относительно того же квартала прошлого года. Разрыв в росте доходов и зарплаты, по мнению экспертов РАНХиГС, связан со снижением в реальном выражении объема доходов от предпринимательской деятельности и собственности, а также с увеличением в структуре денежных доходов доли социальных выплат, что связано в том числе с ростом доли лиц старше трудоспособного возраста, получающих пенсию, и уменьшением доли работников трудоспособного возраста.
Численность россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2017 года составила 19,3 млн человек, или 13,2% населения. Майский президентский указ 2018 года поставил перед правительством задачу добиться двукратного снижения бедности к 2024 году. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что действующие меры пока не дают возможности добиться сокращения числа бедных в два раза, поэтому в 2019 году социальный блок правительства представит дополнительные меры по поддержке граждан.
Спрос частично восстановлен
С 2017 года в массовом сознании макроэкономическая ситуация воспринимается как стабильная, и доля респондентов, не опасающихся неблагоприятного внешнего воздействия на личное благополучие, возросла. Негативное влияние экономического кризиса в октябре 2018 года ощутили на 4,5% респондентов меньше, чем в октябре 2015 года, а неуязвимыми для негативных явлений в экономике считают себя на 13,2% респондентов больше, следует из мониторинга.
Рост оптимизма в оценке влияния экономики на положение домохозяйств способствовал тому, что потребительские стратегии россиян усложнились. Если в 2015–2016 годах режим экономии был главной стратегией для всех групп населения, то в настоящее время эксперты отмечают «расширение потребительской активности относительно обеспеченных групп, стремящихся преодолеть психологический и бытовой дискомфорт, вызванный предшествующим снижением потребления».
Однако потребительский спрос восстановился лишь частично, отметили авторы мониторинга. Массовый потребитель по-прежнему является очень чувствительным к цене приобретаемых товаров и услуг. Потребительская активность, определяющая уровень и качество жизни россиян, далека от докризисного периода. «Важная проблема состоит в том, что ближайших явных путей выхода в зону потребительского комфорта для большинства населения пока не просматривается», — сказал Логинов.
Рекорды потребительского кредитования
Адаптация к новой экономической реальности во время кризиса потребовала активизации всех имеющихся ресурсов. «На фоне исчерпания индивидуального и внутрисемейного «запаса прочности», дополненного сокращением социального капитала, в последнее время фиксируются рекордные объемы потребительского кредитования», — отметили авторы мониторинга.
Доля денежных доходов, направленных на сбережения, в январе—сентябре 2018 года, по данным Росстата, составила 4,2% и стала минимальной с 2004 года. Снижение возможности сберегать обусловлено в том числе растущей необходимостью платить по кредитам физических лиц.
Более пятой части граждан (21,7%) испытывают трудности с возвратом полученных кредитов или опасаются возникновения таких сложностей в ближайшем будущем, следует из данных мониторинга за октябрь 2018 года. При этом в октябре 2015 года о таких затруднениях говорили 15,7% респондентов.
Значимой проблемой остается и то, что даже при возможности оплачивать услуги, воспринимаемые как необходимые (поступление в вуз, лечение заболеваний в их острой фазе), большая часть населения по-прежнему не может оплатить переквалификацию, дополнительное образование, скрининг здоровья, активный отпуск и т.п. «Возможности накопления ресурсов развития, обновления человеческого потенциала, выхода на желаемые стандарты стиля жизни являются существенно более дефицитными и не доступны значительной части респондентов, даже включенных в зону потребительского комфорта», — заключили эксперты.
Зато очень патриотичные все. На чем патриотичность держится? точно не на уважении к себе.
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Кто мешает перестать быть патриотичным и сразу же ‘выбраться из нищеты’?
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Я вот в нищете живу, а не на грани. И мне хорошо. Главное — плотить нолог путену, чтобы вел строну к светлому будущему)
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Жму руку. Вы не большинство, не как все, достаточно редкий человек. А это так впечатляет в нашем мире стандартных людей.
Тем более скоро государство отменит тариф «социальный» и вас будет не хватать
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Так налоги и ,всевозможные сборы повысили, сейчас как заживём заживём. В декабре еще сказку от доброго царя послушаем и можно весело отмечать НГ праздники, во время которых повысят услуги ЖКХ, стабильная ежегодная тема.
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Народ живет на грани нищеты, зато слуги народа, живет за гранью богатства. Мы не заметили, как слуги наши захватили власть.
24 2
Ага, вот кто ваш «народ», кто на грани нищеты живет!
Работать «народ» не пробовал?
«22% россиян живут на грани нищеты»
Бедняги. Уронил слезу, жалко соотечественников.
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Анаааним не уроните своё достоинство и уважение других.
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А можно я тоже буду в офшоре как Дерибаска
7 2
А что вы сделали чтобы быть как Дерипаска
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Да Дерибаска много сделал, породнился с «семьей» царя Бориса, ну а дальше так все поперло благодаря умищу и способностям, а » семья» это так….
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«Да Дерибаска много сделал»
Не надо продолжать, этим все сказано. Что сделал страждущий комментатор? Просто захотел?
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Опять либеральное враньё! Где вы нищету видали? Клевещут подстилки Госдеповские! Россия — страна возможностей, тут каждый может реализовать себя, даже если ты простой охранник, можно жить хорошо https://meduza.io/feature/2018/11/19/novaya-gazeta-rasskazala-o-vladeniyah-ohrannikov-putina-na-rublevke-zemli-otnyali-u-fermerov-sovhoza-nkvd
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В Смоленской области покончила с собой 14-летняя девочка, пожаловавшаяся Владимиру Путину на низкую зарплату своей мамы.
По данным местных СМИ, она также жаловалась на травлю в школе, поскольку была инвалидом по зрению и одноклассники дразнили ее «циклопом». На ее странице в социальной сети незадолго до гибели появился статус: «Почему вы все такие злые?».
«Смоленская народная газета» сообщает, что мать 14-летней девочки (называется только имя погибшей – Наташа) работала санитаркой в местной больнице. После того, как дочь написала письмо на имя Владимира Путина и отправила его на адрес администрации президента, ее вызвали к начальству, отругали и уволили. Как пишет газета, «скорее всего, это и стало для ребёнка большим ударом».
https://www.mk.ru/incident/2018/11/21/skr-vozbudil-delo-posle-suicida-devochki-pozhalovavsheysya-putinu-na-nishhetu.html
дошло ли ее письмо до президента России — неизвестно. Однако, случай показательный, ведь бедность народа в российской глубинке ужасающая. Работы нормальной нет, заводы закрыты, работа, если есть, то исключительно за копейки на местных коммерсов или в бюджетной сфере.
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Издание с названием «Смоленская народная газета» еще не такие небылицы выдумает. И окончание ваше под кажлой статьей помещает небось
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а смоленская прокуратура тоже выдумывает? :
Следственный комитет по Смоленской области возбудил уголовное дело после смерти 14-летней школьницы, которая совершила суицид. В ведомстве заявили, что проверят чиновников, которые должны контролировать и оказывать помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. (с)
читайте приведенную выше ссылку Московского комсомольца .
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А небылицы как сочиняются по вашему
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30,8 млн. на грани нищеты многовато блин С введением акцизов на продукты должна снижаться цифра.
Геноци́д (от греч. γένος — род, племя и лат. caedo — убиваю) — действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую[1] группу как таковую путём:
убийства членов этой группы;
причинения тяжкого вреда их здоровью;
мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе;
изъятия детей из семьи;
предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы
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Так и говорят что если нищих уничтожить (заставлять работать и тп) то это будет геноцид и это нехорошо. Поэтому пусть живут
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Из-за нищих на джипах по утрам со двора по полчаса выехать не могу! Как они уже достали!
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Газета «Известия» резюмирует исследование центра аналитики «Финэкспертиза». Эксперты проанализировали данные Росстата и Федерального казначейства с 2015 по 2017 год.
Оказалось, что заработные платы выросли на 15%, а налоговые сборы за этот же период выросли на 28%. Самыми существенными оказались следующие три налога:
Сборы за имущество увеличились на 72%. При этом, подчёркивают эксперты, казначейству даже не пришлось прибегать к увеличению ставки. Они сменили определение облагаемого имущества: теперь налог рассчитывается из рыночной стоимости.
Сборы по земельному налогу увеличились на 25%. В данном случае власти объявили налоговую амнистию и получили приток скрывавшихся ранее налогоплательщиков.
На третьем месте находятся сборы по транспортному налогу, они выросли на 16%.
«Финэкспертиза» ожидает дальнейшего увеличения нагрузки на кошелёк потребителей: в 2019 году планируется повысить НДС с 18% до 20%. (с)
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За гранью разума.. https://youtu.be/fUMvS-d6tGY
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