Высаживают на проезжую часть пассажиров водители автобусов в Бердске

Фото высадки пассажиров на одной из центральных остановках Бердска «Универмаг» в сторону Микрорайона прислал в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» читатель вчера, 20 ноября. На фото видно, как вечером два автобуса бердского АТП высаживали пассажиров, не заезжая на остановочную площадку, прямо на дорогу. Спешащие домой бердчане, грузились в автобус с проезжей части.

Директор бердского пассажирского автотранспортного предприятия и депутат Елена Бороздина, прежде чем прокомментировать фото, решила на него взглянуть.

-Люди могут видеть то, что хотят. Обычно так происходит, когда впереди автобусов стоят маршрутки. Эта остановка постоянно загружена транспортом, — не глядя на фото заявила Елена Бороздина.

Однако, взглянув на фотофакт, Елена Викторовна подчеркнула, что водители автобусов останавливаются так, чтобы не покалечить пассажиров.

-Вы накат видите какой на остановке? Высадить на накат — это равносильно «угробить пассажиров». Если при высадке пассажир выпадет из автобуса — это ДТП. Вот именно поэтому они останавливаются дальше. Да и автобус будет буксовать, туда просто подъехать невозможно, там гололедище! В этом и вся проблема, люди должны понимать это, — отметила Бороздина.

Она отметила, что специалисты Центра муниципальных услуг регулярно посыпают остановки песко-соляной смесью, но этих мер безопасности хватает не надолго.

— Там такое количество транспорта проходит в час-пик, что этот песок весь на колесах разносится дальше. Он там не задерживается. Если бы у нас не было такого трафика движения на остановках, то может быть наши службы и справилась. А так им придется на остановках круглосуточно дежурить. Ребята из ЦМУ молодцы, они посыпают остановки регулярно, причем, вручную их чистят. К сожалению, этого хватает не надолго, — констатировала директор бердского АТП.

Елена Бороздина подчеркнула, что в данном случае водители автобусов не нарушают закон и высаживают людей на остановках согласно правилам дорожного движения — радиус действия остановки 15 метров.