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Неработающих здоровых россиян обяжут платить налоги ежемесячно

По действующим сегодня нормам, за трудоустроенных граждан взносы в ПФ, Фонд ОМС и Фонд соцстрахования уплачивает работодатель. Эксперты назвали новшество «вредной затеей».

21.11.2018 Фото: pixabay 144 коммент.
 
Неработающих здоровых россиян обяжут платить налоги ежемесячно

18 млн россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы

Неработающие граждане должны будут самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды — пенсионный, ОМС и соцстраха. Но касается это только здоровых людей трудоспособного возраста, которые нигде официально не работают.

Такое предложение содержится в законопроекте «О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового кодекса Российской Федерации, в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков».

Его подготовил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов (документ есть в распоряжении «Российской газеты»). Однако у этой идеи есть противники.

По действующим сегодня нормам, за трудоустроенных граждан взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования уплачивает работодатель.

В совокупности они составляют 30 процентов в месяц и дают право на бесплатное здравоохранение, пенсионные выплаты, выплаты по болезни, по беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет.

Работодатель ежемесячно перечисляет за каждого работника 22 процента в Пенсионный фонд, 5,1 процента — в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9 процента — в Фонд соцстраха. С самого же работника при этом удерживается НДФЛ — налог на доходы физических лиц.

При этом, как отмечает Сергей Вострецов, примерно 18 миллионов россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы. Хотя многие из них заняты неофициально, то есть, по сути, являются самозанятыми — людьми, работающими на себя.

«А социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости, — отмечает парламентарий. — По данным Счетной палаты, только в территориальные Фонды обязательного медицинского страхования регионы перечисляют за неработающее население от 600 до 650 миллиардов рублей. А социальную пенсию, по достижению пенсионного возраста, данная категория граждан получает за счет взносов работающего населения. При этом, находясь в трудоспособном возрасте, незанятые граждане не участвуют в финансировании солидарной пенсионной системы». Депутат считает несправедливым такое положение дел.

И предлагает неработающим гражданам самостоятельно уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Взносы могут рассчитываться из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Только по предварительным оценкам это ежегодно может принести в бюджеты фондов более 734 миллиардов рублей. Однако данная обязанность не будет распространятся на получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также на лиц, находящихся на иждивении. Под последнюю категорию попадают инвалиды, несовершеннолетние граждане, обучающиеся и студенты.

Сергей Вострецов особо подчеркивает, что предлагаемые им изменения ни в коей мере не ограничивают конституционные права граждан на получение пенсии по старости и бесплатного медицинского обслуживания. «А если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов».

Эту идею не поддерживает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Он считает, что в настоящее время правительством создана достаточная база для формирования бюджетных доходов за счет увеличения НДС.

«Дополнительные средства, поступающие от увеличения с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость на 2 процента (с 18 до 20 процентов) позволят сбалансировать все социальные фонды. Предложение о введении обязательных дополнительных платежей в ПФР, Фонды обязательного медицинского страхования и социального страхования несет в себе большие риски», — пояснил Сафонов.

Сначала государство должно обеспечить условия для работы, рассказал в эфире радио Sputnik политолог Андрей Колядин.

«Это очень вредная затея, потому что она вызовет еще больший негатив среди людей, чем плохо подготовленная, но очень правильная и верная пенсионная реформа. Про пенсионную реформу можно сказать, что она была своевременна, и во всем мире в большинстве государств она приведена, возраст выхода на пенсию установлен на уровне 63-67 лет. Просто у нас она не вызвала спокойствия, с которым прошла в большинстве цивилизованных государств. Что касается попыток взять денег с безработных, эта вещь может вызвать серьезные и печальные последствия для всей государственной машины. Большинство людей в нашей стране не работают не потому, что не хотят, а потому что государство не в состоянии обеспечить их работой. Люди занимаются тем, что выживают, ищут себе случайные заработки, уходят в систему полукриминальной, гаражной экономики. Полукриминальная она не только потому, что там делают что-то не очень хорошее, а потому что там не платят налоги. А это в России уже преступление. В совокупности из-за того что экономический рост не столь высок и нет того самого экономического бума, который бы позволил обеспечить людей заработной платой, они вынуждены выживать. И тут государство является, и вместо того, чтобы помочь с работой, говорит, что будет обирать на деньги. Это хамство и грубость со стороны государства. Сначала нужно обеспечить условия для работы, а потом требовать соответствующей ренты. Тогда это будет справедливо. Другие варианты – попытка залезть в кошелек народа», – считает Андрей Колядин.

Источник: РГ




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(144) Комментариев

  1. Аноним

    А я считаю, это правильно. А то за пенсией такие первые побегут.
    У меня родственница за 30 лет на вредном производстве заработала чуть больше 10 тыс пенсии. А ее соседка ни дня нигде не работала, получает почти 9 тыс. Где справедливость?

    Thumb up 51 Thumb down 49

    • Гость

      Многие вообще медпомощью не пользуются, а до пенсии не доживают. Почему люди вообще должны туда что-то отчислять? Потому что воры никак не могут навороваться?

      Thumb up 83 Thumb down 25

      • Аноним

        Так и некоторые работающие не пользуются медпомощью, в этом смысле мы все равны.

        Так что этот аргумент к теме статьи не относится.

        К тому же от болезней никто не застрахован. Я лет 20 не была в больницах, пока работодатель благополучно отчислял туда взносы. А потом заболела так, что деваться было некуда. И такое может случиться с любым. Особенно с возрастом.

        Thumb up 43 Thumb down 3

        • Гость

          Начислять им сколько они должны в ПФ и ФМС. Если денег нет, то ставить с минусом. Вычесть из будущей пенсии (если доживут). Это пожелание от всех дураков, к-е работают в этой стране.

          Thumb up 5 Thumb down 8

        • Moris

          медпопощь то у нас какая ? особенно в бердске…
          На цгб смотреть то страшно не говоря уже о самой помощи. Специалистов вовсе НЕТУ… Рентген который год чинят, перечислять можно долго. Почти все врачи подрабатывают в частных клиниках, там и медпомощь.
          Скоро клятву Гиппократу врачи будут давать только тем кто с оплаченой квитанцией

          Thumb up 2 Thumb down 0

      • ФАГ

        Согласен с Гостем. Все — от новорожденного до бомжа кушают, одеваются, пользуются услугами, а значит платят НДС — 18% за товар. 12% от НДС идет в Пенсионный фонд, 6% на медицину и нетрудоспособных.
        Меньше воровать надо властям и тогда денег хватит на развитие страны и на пенсии.
        С другой стороны, власти разрушили заводы, деревню.
        И куда бедному человеку подастся?!

        Thumb up 14 Thumb down 4

    • Аноним

      35 лет стажа. Иногда на 3 ставки. 16 т.р. пенсия. У того, кто вообще не работал — 8 т.р. Ну и кто умный?
      Намекаю, что умный тот, кто ничего не платил и сберёг здоровье.

      Thumb up 37 Thumb down 11

      • Аноним

        И это вам еще повезло, что 16 тыс. Все таки в два раза больше, чем у неработающего.

        Thumb up 20 Thumb down 3

      • Аноним

        а возможно еще баночку золота закопал, и щас шикует временами после посещения ломбарда) а если еще и объект недвижимости есть, дак вообще красота) Здоровье не купишь! его беречь надо!!!

        Thumb up 7 Thumb down 0

    • Аноним

      Зрите в корень проблемы. Сколько бы вы не платили в этот фонд , «пенсия» выше не станет. Нет у нас пенсий , а есть социальное пособие что бы не умереть. И от того что всех заставят платить пособие тоже не вырастет. Не ту страну назвали Гондурасом. ;)

      Thumb up 4 Thumb down 0

  2. Аноним

    давно пора

    Thumb up 24 Thumb down 27

  3. Аноним

    А когда мы услышим о законе по которому хитрый барыга, не сможет, платить в час ответственному работнику меньше 7 долларов/час? Когда местный квалифицированный работяга сможет гордится своим честным трудом и щедрой зарплатой?
    Когда увидим ХОТЯ БЫ проект новых заводов и фабрик, которые в ближайший год начнут строить в городе со 100 000 человек, в Бердске? Когда перестанем кормить и спонсировать китайских барыг от овощей, до абсолютно любой бытовой техники?

    Thumb up 67 Thumb down 13

  4. Аноним

    критинский законопрокт законодателя удалено.
    хотел бы справедливости потребовал бы отмены пенсии по старости.то есть потребовал накопительной системы.
    хотел бы милосердия потребовал програмы трудоустройства.
    хотел бы денег сказал бы набиулина дай денег!
    а так…
    переписчиков жалко при следующей переписи их будут погаными лопатами лупить. 8)

    Thumb up 15 Thumb down 12

  5. Лука

    КСБ, как всегда жжёт заголовками ))). Выдаёт всякие предположения как уже свершившийся факт. То у него колбасу обложат акцизами, то налоги новые введут. И начинается бурление в умах на пустом месте. Специально, что-ли?

    Thumb up 25 Thumb down 10

  6. Житель

    Оно вроде и правильно, но почему-то опять простой народ должен расплачиваться за того дядю!? Работодатели не хотят платить налоги и взносы за работников, поэтому и официально не оформляют или платят в лучшем случае 1/2 ставки. Лучше бы приняли закон наказывающий использовать не официальный труд работодателям. (это не касается просьбу бабушки — почистить снег, а то сейчас понесется…)

    Thumb up 24 Thumb down 6

    • Михаил

      Жесть вообще…смысл писать, если не понимаете вообще о чем пишите? Открою вам секрет, наказание работодателю за не трудоустройство достаточно серьёзное, штрафы могут доходить до 200 тыс, вплоть до уголовной ответственности.

      Thumb up 9 Thumb down 3

      • Аноним

        Поэтому и платят 1/2 ставки, а это для работодателя 3000 р с человека ежемесячно!

        Thumb up 6 Thumb down 3

        • Михаил

          Я вообще-то про другое писал, для чего вы мне это ответили? 1\2 это уже официально, если бы все кто работает в черную платили хотя бы по 1\2, пенсионный возраст повышать не нужно бы было.

          Thumb up 2 Thumb down 1

  7. Аноним

    У работающих — заработанная трудовая пенсия должна быть! У тех, кто не работал — социальное пособие. Мне им не жалко. Но не надо всё называть каким-то пособием на старость.

    Thumb up 19 Thumb down 5

    • Аноним

      Но согласитесь, трудовая пенсия все таки должна быть значительно больше пособия. Иначе где справедливость?

      Thumb up 29 Thumb down 2

  8. зима

    А тот, кто работал неофициально (не по своему желанию, а по требованию работодателя) и потерял работу? У него и так никакой свободной копейки нет, так ещё и налоги с нулевой з/платы плати?
    А тот, кто долго болел и тоже лишился работы — бывает и такое. Выздоровел, новую, допустим, будет искать месяца 4. И? Тоже плати налоги? А ничё, что он с хлеба на воду перебивается?

    Thumb up 27 Thumb down 14

    • Аноним

      Никто не говорит, что это очень просто.
      Но отделить тех, кто ищет работу и не может найти, о тех, кто просто имеет возможность не работать, можно.

      Thumb up 12 Thumb down 7

        • Аноним

          Например, с помощью службы занятости, где человек, потерявший работу обязан зарегистрироваться, если не хочет, чтобы к нему применяли налогообложение, как к нежелающему работать. И во многих странах это работает, даже велосипед изобретать не надо.

          Thumb up 14 Thumb down 19

          • a.danilov

            другими словами, вы сейчас предлагаете использовать службу занятости, как мерило?
            хорошо подумали прежде чем эту идею озвучили?

            Thumb up 18 Thumb down 13

            • Аноним

              Да неважно, центр занятости или какую-то другую структуру. Ищешь работу, и не можешь платить налоги — зарегистрируйся как ищущий. И соглашайся на те вакансии, которые тебе предлагают, если действительно хочешь работать.

              Thumb up 13 Thumb down 23

              • a.danilov

                вот о чём я и говорил. Вы предлагаете узаконить метод получения по-сути бесплатной раб.силы, зарплата которой никак не зависит от реальных нужд рынка труда.

                Thumb up 31 Thumb down 9

              • Аноним

                А что, других вакансий кроме как из этого центра не бывает. Или я что-то не понимаю.

                Thumb up 4 Thumb down 11

              • Аноним

                «И соглашайся на те вакансии, которые тебе предлагают, если действительно хочешь работать.»

                По гонору сразу узнаю рабовладельца, который живет на другой планете! И не разу не получал предложения в центре занятости, от слова вообще ни разу… Эта контора предлагает одни и те же вакансии, в одних и тех же конторах, десятилетиями! Как вы думаете по чему? Может у нас среди 100 000 человек все безолаберные, охламоны? вообще все? А работодатель весь такой белый и пушистый? Вы сами то в этот бред про работодателя верите? По твк, каждый день, с 13ч00 до 14ч00 идет передача вакансии в Бердске, сами проверьте!

                Thumb up 17 Thumb down 7

              • Аноним

                Ну так никто не мешает искать работу и помимо службы занятости. С учетом реальных нужд рынка труда.

                Thumb up 1 Thumb down 2

              • a.danilov

                само собой не мешает. Но! вы предлагаете создать инструмент, который позволит официально,без проблем, снижать зарплату практически по любой вакансии до уровня МРОТа.

                Thumb up 5 Thumb down 2

              • Аноним

                больше данилов.не платить вообще!
                А за что платить то?
                он платит государству ЗА ПОКУПКУ рабочей силы… :-D
                Задержки по зарплатам будут запредельные. :-D

                Thumb up 1 Thumb down 0

          • Аноним

            «И во многих странах это работает, даже велосипед изобретать не надо.»

            И во многих странах на пособие по безработице можно выжить, но к нашей стране это никогда не относилось…..И во многих странах не имеют права наемному работнику платить меньше 7 долларов/час, а не хочешь платить не нанимай во все….

            Thumb up 21 Thumb down 9

            • Аноним

              Ну так никто не говорил, что у нас все идеально.

              Thumb up 6 Thumb down 10

              • Аноним

                Ввести оный налог КОМУ!!!
                Моногородам с умирающими градообразующими предприятиями?
                В селах? … 8)
                В агломирациях?
                Ввести на ЧТО? на отсутствие медпунктов в апатитах?
                На детишек депутатов?
                Мож бомжам?… :-D

                Thumb up 21 Thumb down 3

              • Аноним

                Чтоб вводить разные налоги.
                Бороться с некими соцеальными явлениями.Нужно учитцо!!!
                Изучать социалогию и экономику!!
                Экономическую географию и еще много чего….А это что?

                Thumb up 14 Thumb down 0

  9. Аноним

    «Выздоровел, новую, допустим, будет искать месяца 4.»
    Вставайте на учет в центр занятости.

    Thumb up 9 Thumb down 22

    • Аноним

      «Выздоровел, новую, допустим, будет искать месяца 4.»
      Вставайте на учет в центр занятости.»

      Так рассуждает только тот, кто не сталкивался этой конторой лично и до сих пор витает в облаках! Эту контору пора разогнать раз и на всегда, а распределение пособий отдать соцзащите! И то толку больше будет хоть этих халявщиков не кормить…..

      Thumb up 24 Thumb down 9

      • Аноним

        А кто-то утверждал, что она работает идеально? Если принять этот закон, что-то придется менять и в службе занятости. Или, как вы предлагаете, разогнать ее, и отдать ее функции по учету безработных какой-то другой службе.

        Thumb up 13 Thumb down 2

  10. Аноним

    Работаю в черную, не собираюсь платить налоги и в пенсионный фонд, а тем более еще куда-то. Меня не устраивают услуги, которые навязывает мне государство, я сам буду лечиться у платных врачей и сам буду копить на свою пенсию. Но государству ни копейки не перечислю.

    Thumb up 32 Thumb down 12

    • Аноним

      :-D молодо зелено

      Thumb up 15 Thumb down 10

    • Аноним

      Вы потом первый придете оформлять пенсию, когда подойдет возраст.

      Thumb up 16 Thumb down 12

      • Аноним

        Или заболеет, или ещё какой фактор, что не сможет работать как сейчас и зарабатывать, та же старость.
        Классика жанра, упёртая глупость..

        Thumb up 15 Thumb down 5

    • Аноним

      Лечится у платных врачей это тоже самое что и платить налоги и пенсионный фонд .

      Thumb up 6 Thumb down 12

      • Аноним

        Не то же самое.
        Я много лет лечилась у платных. А как понадобилась операция, все же пошла в городскую поликлинику и получила квоту. Но я платила взносы, поскольку работаю. А кто-то не платит, и даже ходит по платным врачам, когда у него насморк. Но когда замаячит операция за 500 тыс, он точно так же захочет сделать ее бесплатно.

        Thumb up 23 Thumb down 4

  11. мнение

    Было бы прекрасно, если у каждого был свой счет, на котором были деньги на лечение и образование, которые тратит государство на каждого члена общества (в среднем естественно). И человек выбирал куда их потратить (но только на целевые расходы). Хочешь к врачу идёшь к которому душа лежит, не хватает доплачивай. И также с образованием, чтобы учителя получали за учеников, которых реально чему-то научили, а не просидели урок. Должно быть право выбора. А сейчас это право однобокое, хочешь — плати, а государственные деньги на лево пойдут.

    Thumb up 11 Thumb down 6

    • a.danilov

      ну ,вот говорят материнский капитал(и не только его) платят из Пенсионного фонда России. Если сейчас все работающие начнут копить на пенсию самостоятельно и перестанут в него отстёгивать, из чего предлагаете платить маткапитал?

      Thumb up 9 Thumb down 7

      • мнение

        Я не говорю, что не платить. Я говорю о целевом счете государственном, только разница в том, что у человека было бы право оплачивать те же мед. услуги в той клинике, в которой хочется.

        Thumb up 4 Thumb down 3

        • a.danilov

          дыкть, вы и сейчас можете иметь такие счета.
          Благо накопительное страхование у нас развивается активно. Там и пенсионные программы и детские и соз и всё что хочешь.
          А по частным клиникам, можно часть затрат вернуть. Ну, правда только для официально трудоустроенных. Сейчас это через личный кабинет на сайте налоговой делается, даже справку 2 ндфл брать необязательно.

          Thumb up 3 Thumb down 9

          • мнение

            Вы правы, но это все не то, что я имею в виду. Все равно это не когда не будет в нашей стране. Никто не допустит народ до кормушки….

            Thumb up 6 Thumb down 4

          • Аноним

            Вот только нельзя положить на этот счет то, что работодатель уже заплатил за тебя в пенсионный или соцстрах. То есть счет-то вы открыть можете, но только дополнительно к тому обязательному.
            Думаю, предыдущий оратор имел ввиду, что если прием в городской поликлинике стоит условно 500 рублей, а ты хочешь пойти в частную клинику, где прием стоит тысячу рублей, ты мог бы заплатить половину теми деньгами, что у тебя на этом целевом счету, а половину уже из собственных денег.

            Thumb up 7 Thumb down 2

            • a.danilov

              ну, вот как раз за лечение в частной больнице вы можете налоговый вычет сделать. Фактически это и есть то, о чём вы сейчас говорите.

              Thumb up 8 Thumb down 6

              • Аноним

                а я вот хочу не только налоговый вычет получить, но и вернуть отчисления с зарплаты.
                разве не логично?

                Thumb up 5 Thumb down 3

              • a.danilov

                вот конкретно от вас не ожидал.

                Thumb up 3 Thumb down 5

              • Аноним

                отчего же? =)
                просто хотел бы нормальных формулировок.

                например с пенсионными отчислениями вопросов не имею: солидарная система означает что мои отчисления отправляются на пенсии нынешним пенсионерам.

                А вот страховая медицина наша обязательная — она не солидарная.
                И есть немало тех, кто ей в принципе не пользуются — зачем же тогда принуждать платить?

                Thumb up 4 Thumb down 2

              • Аноним

                Да нет таких, кто принципиально не пользуется бесплатной медициной. Есть только те, кого не припёрло пока. И никакой гарантии, что не припрёт в будущем.

                Thumb up 3 Thumb down 0

              • Аноним

                Какой вычет!
                Частники предлагают вообще по полису лечить.
                Но МИНЗДРАВ против.
                Ещё бы.
                Столько денег мимо рота.
                8) 8) 8)

                Thumb up 2 Thumb down 0

              • a.danilov

                какой вычет?
                если правильно помню- 13%.

                Thumb up 2 Thumb down 2

              • гость

                а я вот хочу не только налоговый вычет получить, но и вернуть отчисления с зарплаты.
                разве не логично?
                ____________________
                особенно логично, если вы наемный работник и к данным отчислениям не имеете никакого отношения, спасибо бы сказали работодателю, что вам предоставляется возможность бесплатного мед.обслуживания, допрыгаетесь, законодательно уберут и пенсию и мед страхование, вот тогда посмотрим кто и сколько будет себе на пенсию копить и на лечение

                Thumb up 1 Thumb down 1

  12. Аноним

    Предложение, которое может быть решением:
    Отменить все отчисления с работодателей и переложить их на каждого лично.
    И налоги, и пенсионные отчисления, и страховая медицина, и чего там еще есть….

    Именно такая система используется в западных странах: люди сами платят и отчисляют.
    Плюсы:
    — если человек платит сам, то он вполне понимает за что и в случае чего будет требовать
    — по той же медицине наверное можно взять более дорогую страховку в одной из множества частных центров и тогда вообще будет здорово. Да и про стоматологов можно здесь же.
    — нет никакой разница: самозанятый или работаешь где-то на дядю. Декларируешь доход и платишь с него налоги – все очень просто.

    Минусы:
    — ежегодная отчетность в налоговую. Смухлевать уже не так просто: купил дом за 10 лямов, а показал доход за последние 5 лет всего 5 лямов – нагнут. Но те же америкосы и европейцы вполне живут в такой системе: тем кто живет честно бояться нечего.

    Thumb up 16 Thumb down 2

    • Аноним

      Ам Николы и европейцы живут при системе: у кого достаток, у того капитализм (современная медицина и тп). У неимущих скромный социализм, те медицина бесплатна но по минимуму

      Thumb up 8 Thumb down 1

      • Аноним

        ну и правильно.
        Если человек зарабатывает достаточно, то ему нафиг эта бесплатная медицина не нужна — он себе приличную страховку оформит и будет счастлив. Конечно он просто так платить не хочет за то, чем он пользоваться не будет.

        Thumb up 5 Thumb down 2

        • Аноним

          Что мешает сейчас и здесь так делать?

          Thumb up 3 Thumb down 6

        • Аноним

          Я пыталась оформить «приличную» страховку. Попробуйте сами, вы удивитесь. Вам предложат либо заплатить под сотню тысяч и получить безлимит. Либо заплатить 10-15 тыс, но иметь услуг в год ровно на эту сумму. Других предложений не было пару лет назад.

          Thumb up 4 Thumb down 2

          • a.danilov

            про «сотню тысяч и безлимит» не верю(хотя, может не понял про какой «безлимит» речь). Про 10-15 тысяч и услугу на эту сумму- неправда. И что «других предложений не было», тоже неправда.
            Либо вы в реальности ничего из этого не пробовали даже получить, либо вам об этом рассказывал какой-то фантазёр, либо…. да нет другого «либо».

            Thumb up 1 Thumb down 7

            • гость

              тоже задумалась о ДМС недавно, посмотрела, что предлагается, ну платишь 15-20 тыс, услуги на эту же сумму получаешь, безлимит стоит заоблачно.. единственное, о чем еще можно задуматься, это просто купить семейный полис в конкретную клинику, деньги не очень большие, но хоть в очереди в детской поликлинике не толкаться, плюс во многих клиниках есть программы лояльности, за счет бонусов еще можно 10-15% выиграть.. а страховка платная вообще мимо..

              Thumb up 2 Thumb down 1

              • a.danilov

                «платишь 15-20 тыс, услуги на эту же сумму получаешь, безлимит стоит заоблачно» ©
                ну, неправда это. Знаю, поскольку знаком с этой сферой непосредственно.
                Из недавних выплат, о которых знаю лично: молодой человек пробил голову поскользнувшись в ванной. Голову проломил- 24 дня в больнице. Страховку платил около 18 тыс. Выплату получил 192 тыс. Где тут «та же сумма»?

                Thumb up 0 Thumb down 3

              • гость

                я вам ссылку кинула на тарифы, к чему споры? вы путаете услуги по ДМС и страховая выплата по несчастному случаю. В ДМС предлагают стандартный набор услуг просто на сумму страховки, расширенный ДМС + страховка от нс, скорее всего это ваш случай, так зачем барть ДСМ, когда можно просто от НС застраховаться? у меня есть страховка на 2 года, 9000 стоила от нс (при выезде за границу например такая оформляется), по ней весь срок бл оплачивается+ расходы на мед обслуживание + страховая выплата 100 000

                Thumb up 3 Thumb down 1

              • a.danilov

                я собираюсь вас в чём-то переубеждать. Вы тарифы видите как «ссылки» а я нет.
                И, нет- это не мой случай.

                Thumb up 0 Thumb down 3

              • гость

                страховка от нс к тому, что вы описываете случай не ДМС, а страхования именно от НС, смысл ДМС не в том, что бы в случае нс получить выплату, а в том, что бы всегда можно было свободно попасть на прием к нужному тебе врачу и пройти нужные тебе обследования, все, что предлагают наши страховые в таком формате стоит именно под 100 000, все, что стоит меньше, это просто «депозит» на лечение, выбрал лимит и до свидания, так же можно платно ходить и платить просто каждый раз в саму клинику за прием к врачу

                Thumb up 3 Thumb down 0

              • a.danilov

                Есть компании, которые лучшим работникам ДМС бонусом дают.
                Вам видимо туда устроиться надо.
                Иначе, я не понимаю чего вы добиваетесь этим диалогом.
                Хотите лечиться- вот вам ОМС. Хотите доп. страховки- вот вам, выбор большой, включая СОЗ.
                А так чтобы всё и за «почтибесплатно», так не бывает.

                Thumb up 0 Thumb down 4

              • гость

                я только подтвердила пост предыдущего оратора,конечно если вас страхует работодатель это дополнительный бонус, но лично ДМС нет смысла оформлять, если у тебя нет лишних 100 т в кармане

                Thumb up 2 Thumb down 1

              • a.danilov

                да ё-моё. Ну нет вам смысла- не оформляйте. В чём проблема?
                Я вот, например, застрахован. Часть отчислений в накопление, часть- страховка по медицине.
                Понятное дело, что визит к терапевту нет смысла «страховать»- думаю, его я в состоянии итак оплатить(в случае платности), а вот те же СОЗы или госпитализацию по серьёзным причинам- это уже не факт. Поэтому- да, медицинское страхование один из вариантов.
                Какие, блин 100 тыс…. о чём вы вообще говорите. В несколько раз меньше.
                Обратитесь лично в нормальную страховую(в Бердске, как минимум 3 серьёзных СК присутствует), а не в те что перечисляли, и узнайте сколько что стОит.

                Thumb up 0 Thumb down 5

            • гость

              «****»
              — Базовый полис — от 37 000 рублей
              — Стандарт – от 48 000 рублей
              — Оптимал – от 59 900 рублей
              — Премиум – от 64 700 рублей
              — Платинум – от 71 700 рублей
              «****»
              Стоимость стандартного полиса колеблется в пределах 8 500 – 33 000 рублей в зависимости от набора услуг. Специальные предложения обойдутся дороже.
              «***»
              Предлагает программу «****» по ценам от 34 300 до 55 400 рублей в зависимости от включения различных опций.

              Thumb up 2 Thumb down 1

              • a.danilov

                давайте без рекламы, пожалуйста.
                Перечисленные вами компании, кстати, далеко не лучшие условия предлагают. От слова- очень.
                Ориентироваться надо на лидеров а не на тех, кто первым загуглился.

                Thumb up 0 Thumb down 3

              • гость

                цены везде примерно одинаковые, лидеры? это кто?

                Thumb up 3 Thumb down 1

            • Аноним

              Данилов, просто мы спорим о разном. Вам говорят про ДМС, вы про страхование от несчастного случая. Действительно, тут спорить нечего — это разные вещи.

              Thumb up 3 Thumb down 2

              • a.danilov

                какой «несчастный случай»??? причём здесь он, вообще? Это совершенно другой вид страхования, с совершенно другими причинами наступления страхового случая.
                хотите жить старыми стереотипами- ваше право, ваш выбор.

                Thumb up 0 Thumb down 4

    • Анон

      «Смухлевать уже не так просто: купил дом за 10 лямов, а показал доход за последние 5 лет всего 5 лямов – нагнут.»
      А если я 10 лямов всю жизнь копил? Причем здесь последние 5 лет?
      А так полностью согласен, нужно отдать все выплаты в руки самих работников, хоть увидят сколько на самом деле они зарабатывают. А то получается жалуются, что работодатель платит мало, а то, что он ещё за них отчисляет приличную сумму в счёт не берут. Но государство на это не пойдёт, контролировать 1 компанию, где работает 1000 человек, намного проще, чем контролировать 1000 человек.

      Thumb up 8 Thumb down 0

  13. сибиряк

    пришел в службу занятости .последняя фирма где я работал официально уже несуществует.В службе сказали чтоб я принес документы сколько я получал зарплату.Я им говорю что этой фирмы уже нет,и никто не даст мне документы.Тогда в службе занятости сказали чтоб я гденибудь официально устроился потом уволился а потом только к ним приходил. Вот так я обратился за помощью в службу занятости.

    Thumb up 16 Thumb down 8

    • Михаил

      Тут два варианта, либо вам какой-то стажер попался, либо вы лукавите. Если вы работали официально, это всё можно решить. Обращаетесь в ПФР.

      Thumb up 5 Thumb down 6

      • Аноним

        у него была неофициальная черная зарплата.
        потому и посылают

        Thumb up 6 Thumb down 1

      • сибиряк

        не лукавлю. трудовая книжка есть все офицально записано.так и говорят идите в фирму берите доки.к бывшему начальнику обращался он сказал фирма закрыта.а в бирже труда отправляют самому искать офицыально работу.я уже думаю в газету про них написать.

        Thumb up 6 Thumb down 6

        • Михаил

          Официально в трудовой книжке ничего не может быть записано, запись в ней не гарантирует того, что работодатель делал отчисления, таких случаев полно. Были ли они, вы можете проверить самостоятельно в Пенсионном фонде, это можно сделать онлайн. Если отчислений не было, то работали вы неофициально, а значит получить пособие у вас не получится. Если вдруг получится такая ситуация, что запись с подписью и печатью есть, а отчислений не было,то можно обратиться в суд и взыскать приличную сумму. Если есть только запись(без печати и подписи), то доказать будет сложно, нужно несколько свидетелей, что вы там работали.

          Thumb up 7 Thumb down 1

      • сибиряк

        пфр что это и куда обратиться

        Thumb up 0 Thumb down 7

        • Михаил

          Пенсионный фонд, там должны быть все данные, так же можно поднять из архива.

          Thumb up 10 Thumb down 1

          • zizou

            Пенсионный фонд, там должны быть все данные
            ============================
            =-O што?? данные о зарплатах каждого гражданина???

            Thumb up 1 Thumb down 11

            • гость

              вообще-то да, с 2002 года все данные по запросу можно получить в ПФ, для ЦЗ такие справки делают, если фирма, где человек работал закрылась

              Thumb up 7 Thumb down 1

            • Аноним

              да, а вы не знали?
              а еще в налоговой есть все данные…

              Пример:
              работодатель перечислил за работника Иванова за август 5 тысяч в ПФР.
              Разумеется эти цифры фиксируются в ПФР (я вообще каждый год запрашиваю данные из ПФР и проверяю чего мне работодатель перечислял).

              Поскольку ставка установлена 22%, то это означает, что Иванов получил зарплату 22 720 рублей (5/0,22).

              Как вам такая математика уровня 5 класса?
              Или кажется магией? :-D

              Thumb up 7 Thumb down 0

              • гость

                :-D а если заглянуть в свой лк на сайте налог.ру, о чудо! там вообще все отчисления в ПФ поквартально + справки 2ндфл за прошедшие годы есть! Волшебство однако :-D

                Thumb up 6 Thumb down 0

              • Аноним

                у меня нет такой информации там…
                «Страховые взносы»
                Информация о страховых взносах будет отображена в ближайшее время.

                Если появится — будет вообще удобно конечно.
                Сейчас заказываю из госуслуг — получаю годовой отчет в виде файла в течении часа. В принципе тоже не проблема.

                Thumb up 4 Thumb down 0

        • Михаил

          Я вообще вас не понимаю если честно. У вас есть интернет раз вы тут пишите, не ужели так сложно поискать информацию по вашей проблеме, я уверен, что в сети полно инструкций как быть в вашей ситуации. Как вам самому в голову не пришло,что не может быть такого, чтобы после ликвидации организации вы не могли получить необходимые справки для пособия по безработице.
          А вообще в идеале нужно было это всё получить когда ваша фирма закрывалась, а не тянуть.

          Thumb up 6 Thumb down 2

          • сибиряк

            все в пенсином фонде узнавал.Но сколько получал фонд не знает.Иискал в интернете только ответа там нет. А в бирже труда так и говорят.

            Thumb up 2 Thumb down 8

            • Михаил

              Как это они не знают? Они не знаю от какой суммы они получали отчисления? Обратитесь в налоговую тогда. Вообще этот вопрос решаем, просто нужно будет попопеть.

              Thumb up 8 Thumb down 1

  14. Аноним

    Налоги, налоги, налоги в ушах уже стоит уйдут на помощь сирии и другим странам, пенсии не дождёмся.

    Thumb up 10 Thumb down 3

  15. Аноним

    я бы рекомендовал всем, которые на «вольных хлебах» сразу после нового года встать на биржу. если эту акцию провести по всей стране (высказать свое мнение языком правителей), то эффект будет лучше чем все протестные выступления

    Thumb up 11 Thumb down 0

  16. Аноним

    В Бердске огромное количество людей работающих на дому,самозанятых которые никогда никуда не отчисляют.Строители,отделочники,мастера маникюра которые сидят по домам и т.д и т.п И 40% которые высчитывают с меня и моего работодателя на этом фоне выглядят настоящим грабежом.Так что такое предложение поддерживаю полностью.Не хочешь платить-докажи,что нет дохода.

    Thumb up 13 Thumb down 7

  17. Аноним

    А что, царь таки открыл новые 25 миллионов новых рабочих мест?

    Thumb up 16 Thumb down 5

  18. Аноним

    Срвсем с ума посходили со своими налогами , эй вы люди вы что инфекцию подхватили налоговую, мир перевернулся с каждым днём все интересней и интересней……..Полнейший дур-дом

    Thumb up 7 Thumb down 6

  19. Новый мэр

    Сергей Востецов
    Общая сумма декларированного дохода за 2016 г. составила 10 млн 279 тыс. руб.
    Общая сумма декларированного дохода за 2017 г. составила 5 млн 529 тыс. руб. Владеет квартирой в Болгарии площадью 71,12 кв. м.скромной квартиркой в Болгарии—которая ввела против нашей страны санкции за воссоединение с Крымом
    Сам пан депутат ни когда не работал. Он закончил институт МВД в Северной столице, потом работал при институте, отказавшись идти в органы. Затем был общественником и депутатом. А вот с лопатой, на тракторе или на заводе его не видели :-D
    А еще Вострецов порадовал откровением о том, что Россия пошла в Сирию для того, что США не смогли обвалить цены на нефть. Какой-то там Путин говорил про борьбу с терроризмом, защите мирного населения и детей и прочей чепухе, а официальный представитель законодательной ветви власти от партии, которая себя называет партией власти, заявил, что Россия преследовала чисто коммерческие интересы, тем самым полностью подтвердив все публикации Западных изданий, и выразив уверенность что гибель людей, в том числе и российских военных-героев — это для того чтобы нефтяные компании и дальше могли получать (и выводить за Запад) свои сверхдоходы, а депутат Вострецов мог получать 460 тысяч рублей. Слава Богу, Вострецова про Крым с Донбассом не спросили, а то, глядишь, мы бы и там узнали бы много нового и интересного о том как мыслит единоросс и его партия.

    Thumb up 11 Thumb down 8

    • Аноним

      «Сам пан депутат ни когда не работал.»

      «Он закончил институт МВД в Северной столице, потом РАБОТАЛ при институте, отказавшись идти в органы.»

      Так работал, или не работал? Уж определись?
      Или только копировать умеете, а что — пофигу?

      Thumb up 2 Thumb down 2

  20. Поросёнок Пётр

    Хватит полумер, пора уже ввести налог за рождение в России, родился и тут же 1000 рублей будь добр заплати.
    Ну и за воздух в конце концов, дышишь прекрасным воздухом родной Отчизны, плати, сволочь такая!
    И помните граждане, государство вам ничего не должно, а вот вы, должны до самой гробовой доски и желательно, быть патриотом и умереть до наступление пенсионного возраста. ;)

    Thumb up 11 Thumb down 10

    • Новый мэр

      Есть идея, выпускать освежитель воздуха с ароматом бекона, сырокопчёной, сыра пармезан, парного молока и тд. Покушал кураги и пророщенного зерна, пошел в туалет сидишь и брызгаешь.
      Ну а что, сейчас продают с ароматом «Океана» «Альпийских гор», хоть так познаем как они пахнут.

      Thumb up 3 Thumb down 9

  21. Аноним

    Вот простой пример. Строитель-отделочник, последние лет 30 работал исключительно на себя, гордился, что не платит государству. И тем, что не ходит по врачам.
    Возраст предпенсионный, стал сдавать здоровьем. Оказалось диабет, тяжелый, запущенный случай — к врачам же отказывался идти пока реально не свалился. Думаете он пошел к платному врачу? Или просто покорно лег и умер, как об этом любит фантазировать молодежь, утверждая, что они не доживут до пенсии.
    Нет, он пошел в поликлинику, оформил инвалидность, получает бесплатные лекарства. И еще жалуется, что пенсия по инвалидности маленькая.
    А мы с вами это оплачиваем. А ведь он не оплачивал пособия нашим детям, пока те были маленькие. Не оплачивал пенсию нашим родителям. Не оплачивал наши больничные, когда болели мы. Это по-вашему справедливо?

    Thumb up 15 Thumb down 7

    • a.danilov

      дыкть, это не проблема того что НЕ платят неработающие, а проблема что платят работающие.
      Заставлять неработающих(!) что-то куда-то платить, просто потому они могут заболеть и вероятно даже решат воспользоваться услугами медицины- мягко говоря, цинизм высшей пробы.
      Как в той басне про волка и ягнёнка: -Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать.

      Thumb up 9 Thumb down 11

      • Поросёнок Пётр

        У нас что ни день, то очередной подлец-единоросс выступает с циничным заявлением, толи ещё будет. В конец оборзевшие от безнаказанности и денег господа, министры, депутаты и прочие чиновники не остановятся, пока всех до нитки не оберут *NO*

        Thumb up 7 Thumb down 10

      • Аноним

        «Заставлять неработающих(!) что-то куда-то платить, просто потому они могут заболеть и вероятно даже решат воспользоваться услугами медицины- мягко говоря, цинизм высшей пробы.»

        Таки нет.
        это называется «страховка».
        ОСАГО, медицинская и так далее. Это присутствует в большинстве стран.

        Так что проблемы не в этом, а вот в чем:
        1. Почему государство (и официально работающие и отчисляющие) сегодня обязано обеспечивать тех, кто не платил? Именно эту проблему в предложенном законопроекте и пытаются решить.
        2. Связная: если отменить обязательность стразовых выплат, то что делать с теми, кто сам платить не будет, а потом начнет выть в СМИ (и вплоть до ЕСПЧ) что его обижают? С моральной точки зрения это очень плохо.

        Thumb up 4 Thumb down 6

        • Аноним

          Опять двадцать пять! Вам капитализм не нравится? Нет проблем!
          Возле гор админестрации валялось недавно несколько бомжей.
          Вы с ними можете вести долгие беседы
          о том чего они кому должны.
          А так же чего и кому вы за них платите… :-D

          Thumb up 4 Thumb down 3

    • Новый мэр

      Вот вам и простой пример, а вы таких в жизни видели? Пошёл в поликлинику,бесплатное лекарство, пенсия по инвалидности -не жизнь а малина вас почитать.
      А как вам такой пример!? Пенсионерка, которая находилась в аптеке во время визита Владимира Путина в город Пушкин (Петербург), купила лекарства на 2593 рубля.Женщина приобрела лиотон, экзодерил и тест-полоски для глюкометра — всего на 2593 рубля.Когда президент вошел, она не поняла, кто это, хоть мы ей и говорили, — наверное, не расслышала. Потом уже, когда он ушел, женщина сказала, что надо было ему рассказать про ее маленькую пенсию в девять тысяч рублей.
      Или она тоже 30 лет на себя работала и заработала диабет и пенсию 9000 руб из которой 30% оставляет в аптеке на ваши льготные «лекарства» ?

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      • Аноним

        лиотон, экзодерил и тест-полоски для глюкометра

        А могла бы потратить 500 рублей, если бы не платила за бренды.

        Аптекарша лучше бы вместо того, чтобы посягать на исторические фасады, рассказала бы бабушке, что в этой же аптеке есть лекарства с таким же составом, но в разы дешевле!

        Так чья это проблема?

        Thumb up 7 Thumb down 7

        • Новый мэр

          Наверное ей лучше знать что покупать, ваши советы не хватает денег-надо больше работать, птьфу на вас

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          • Аноним

            судя по лекарствам и комментарию человека с диабетом ниже: вы точно не в теме.
            да еще и выступаете за то, чтобы пенсионерки тратили немеряно денег просто так!

            птьфу на вас, паразит общества!

            Thumb up 6 Thumb down 3

      • Аноним

        лиотон — 350 рублей (полный аналог есть за 60)
        экзодерил — 550 рублей (есть российский аналог мизол за 300)
        Тест-полоски One Touch Select (Уан Тач Селект), 25 шт. — 530 рублей (на месяц и половины хватит).

        Новый мэр, вы ведь в теме, прокомментируйте с учетом цен и аналогов?
        Если что, готов вместе с вами негодовать в отношении наглой аптекарши.

        Thumb up 8 Thumb down 4

        • Аноним

          «Тест-полоски One Touch Select (Уан Тач Селект), 25 шт. — 530 рублей (на месяц и половины хватит).»

          «(на месяц и половины хватит).»Вы уверенны? У вас диабет? Или лишь бы брякнуть?

          Thumb up 1 Thumb down 8

          • Аноним

            Ну у меня диабет. Если не плевать на свою болезнь, то тест полоски нужны не каждый день, а только когда съел что-то непривычное, или долго не ел, а потом поел слишком плотно. Или просто неожиданно почувствовал недомогание и грешишь на сахар.
            Человек с диабетом должен следить за своим питанием, и тогда тест полоски нужны ему лишь время от времени. Сто полосок мне хватает на полгода и больше.

            Thumb up 6 Thumb down 0

            • Аноним

              со 2-м типом проще. Нужно лишь не жрать сладкое и бел.хлеб, ну и лапшу разную, словом, — быстрые углеводы. Заниматься физ.активностью — хотя бы комплекс зарядки и прогулки, и измерять сахар не потребуется! Можно водочки иногда (не до соплей!) =) , способствует очищению глюкозы в мелких капиллярах

              Thumb up 2 Thumb down 0

    • Аноним

      Другой пример — человек работал в белую.
      Потребовалась дорогостоящая операция.
      Квота кончилась.
      Человек умер.
      Привет налогам и минздраву.
      Там не боги а бессмертные из подземелья.
      Кстати, куда пошли его налоги и пенсия?

      Thumb up 1 Thumb down 1

  22. Аноним

    Это только начало, осаго обдираловка за бензин дерут три шкуры, платоны капитальные ремонты домов чёрная дыра и ещё многое другое, дорог как не было так и нет денюжки у кого то в карманах оседают, так и с налогами кто не легально работает убегут кому то опять в карман, что вы так в три горла орёте надо налог драть, жизнь от этого лучше не станет просто будут больше воровать..

    Thumb up 1 Thumb down 8

  23. Аноним

    Зачем спорить . ? Фото перед статьей точно подобронное жизни в России

    Thumb up 1 Thumb down 6

  24. Аноним

    Когда читаю новости из РФ прям как будто сказку про Чипполино читаю :-D :-D :-D

    Thumb up 4 Thumb down 6

  25. Аноним

    Блин, вы поймите, этот закон не для того, чтобы взять денег с человека, который и рад бы работать, но не может найти работу, или не работает по состоянию здоровья, даже не своего, а детей или родителей.

    Это для того, чтобы платили работающие мимо кассы: отделочники, маникюрши, репетиторы, таксисты и прочее.
    Понятно, что отделить первых от вторых не всегда легко. И если закрутят гайки, могут пострадать первые. Но это не значит, что вторых нужно просто понять и простить.

    Thumb up 8 Thumb down 3

    • a.danilov

      проблема в том, что под эту гребёнку попадут ВСЕ, а не только «работающие мимо кассы».
      Причём, целесообразность данной меры весьма сомнительна. А вот социальный взрыв(особенно на фоне дорожающего всего подряд вокруг) можно получить. Будет ЭТО последней каплей или что-то другое- время покажет.

      PS. а как скоро возникнет вопрос: А чего это инвалиды не работают и не платят налоги? Могут, например, дикторами на радио идти или в интернете. А матерям зачем детские пособия? Работать должны а не дома прохлаждаться. А чего это несовершеннолетние у нас бездельничают? Надо с малолетства(например с 12) приучать к труду…. А зачем ещё вот(список прилагается)….. а то ишь чего, налоги они не платят.

      Thumb up 6 Thumb down 9

    • Аноним

      Ну если так уж нужно затянуть гайки несмотря на первых .
      А Смысл то таких жертв ?

      Thumb up 0 Thumb down 5

  26. Аноним

    нихрена напостили! Видать самозанятых жаба давит :-D

    Thumb up 3 Thumb down 2

  27. Аноним

    Страна непуганых идиотов.
    Можно ввести налог на любовь. Почему нет.
    Кто Вам будет платить, бледные спирохетты :-D :-D :-D

    Thumb up 0 Thumb down 3

    • Человек

      Аноним — 20.13. Вот вы пишите:»Можно ввести налог на любовь.Почему нет».Вы оказались правы,потому что вы появились от любви,от самого шустрого сперматозоида — вот поэтому вам и надо теперь по закону платить налог — всё равно какой,но раз появились на свет,то надо.Я вот одного ещё не могу понять,в России миллионы людей работают по чёрному и ничего,повторяю,ничего — ни копейки не платят в социальную кассу,чтобы потом,когда подойдёт возраст можно уходить на пенсию и получать от госуд-во хоть какую-нибудь сумму на проживание.Я вот вспомнил случай,котороый мне друг рассказывал из Германии,что в газете был опубликован этот случай,когда один беженец из Африки с тремя жёнами и кучей детей перебрался в Германию,ничего не делает,живёт в большом дом,получает только пособия на детей и жён,а сам работать не хочет -языка не знает.Поняли,как там иногда теряют чувству меры,что люди,которые проработали по 35-40 лет получают пенсию меньше,чем какие-то беженцы без работы.Смысл сказанного в том:если бы здесь человек не знал языка,его ещё можно понять,но ведь он знает его хорошо и работает по-чёрному,чтобы побольше урвать себе.Вот сейчас,надеюсь,что порядка будет больше.
      Человек —— *IN LOVE*

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