«Стыдно за Бердск, снести частный сектор»: позиция разработчика генплана возмутила горожан

Жители частного сектора требуют, чтобы из генплана убрали их земли
Жители частного сектора возмущены высказываниями генерального директора «СибНИИ градостроительства» Владимира Савко, который назвал Бердск «большой деревней» и посоветовал местной власти снести весь частный сектор в центре города.
— Это где у нас стоят в центре изношенные дома? Старых домов осталось совсем немного! Многие только построились. Наверное, эти люди не ездили и не видели, какие дома у нас стоят. Ведь люди строятся. У нас живут многодетные семьи живут, участники боевых действий. И все строились для себя, на совесть. Им есть что сказать!- поделилась со своим мнением с «Курьер. Среда. Бердск» председатель инициативной группы противников сноса частного сектора Нина Боровик сегодня, 20 ноября.
Жительница частного сектора подчеркнула, что они сами заботятся о благоустройстве своих улиц — проводят освещение, а в скором времени и обзаведутся голубым топливом.
— Нам говорят в администрации Бердска, что газ, скорее всего, появится благодаря инвестору. Нам обещают, что появится труба высокого давления, а уже к ней смогут подключиться многие жители частного сектора посредством кооперативов. Газ людям нужен, будем за свои деньги его подводить к домам, — констатировала Нина Боровик.
Бердчане, дома которых возможно попадут под снос из-за многоэтажного строительства, предусмотренное новым генеральным планом, продолжают отстаивать свои требования — генплан нужно менять на стадии проектирования.
Разработчик генплана Светлана Аникина сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что срок рождения нового плана запланирован на начало лета 2019 года. По ее словам, прежде чем получить одобрение власти Бердска, проект рассмотрят на публичных слушаниях, где будут учтены пожелания бердчан. А градостроитель новосибирского «СибНИИ градостроительства» Сергей Заусаев заверял депутата Николая Сычева, что перезонирование города в разработке генплана возможно, но это не привлечет в город инвесторов.
Напомним, что в минувшую среду, 16 ноября, представители власти и общественности согласовали второй этап разработки генерального плана, а именно — материалы его обоснования.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в многоэтажной застройки потенциально попадают 572 частных дома на 29 улицах в центре города. Жители этих домов возмущены перспективой попасть под бульдозер и потребовали от бердской власти исключить из генплана перевод их территории в зону высоток, чтобы ни через 25, ни через 100 лет не появился застройщик.
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«позиция разработчика генплана возмутила горожан»
Да, многих горожан возмутила инициатива.
Но ради справедливости: большинство жителей города Бердска поддерживают инициативу перестройки центра, потому что хотят жить в комфортном городе.
Кого больше — очевидно.
Как учесть интересы небольшого количества людей — вопрос актуальный.
Плевать на них и игнорировать — точно недопустимо.
41 15
Вы уже всех подсчитали? В нормальной стране частная собственность неприкосновенна. А многоэтажная застройка -не стратегический объект
41 25
В нормальное стране живут по законам.
И да, в любой стране государство имеет право изымать собственность при гос. нуждах, а собственнику выплачивать компенсацию.
Ну будьте врунишкой и пустословом: назовите страну, в которой это невозможно?
стратегические объекты — это дорожная сеть и инфраструктура.
А дома — это места, в которых будут жить те, кто ими будут пользоваться.
25 28
ГОснужды с хотелками инвесторов не путайте.
Стратегические объекты (объекты I категории важности) -это важные с государственной точки зрения объекты, играющие значительную роль в обеспечении обороноспособности страны.
Прочтите внимательно
34 17
«Невыносимые соседи: 70 коз и коров держит во дворе фермерша в Новосибирской области» -статья БКС, чуть выше. Счастье-то какое соседям!!!!!!!!! Такой сосед это же то, что жить в овне пока….., даже не знаю сколько, наверное пока сам не помрешь или эти коровы.
25 17
Аноним, вы уже живете в комфортном городе. Зачем вам сносить частный сектор? Люди, которые хотели поменять частный дом на многоквартирный скворечник, дапвно это сделали. Остальных проживание в частном секторе устраивает. И не надо искать причины для сноса частников — это необходимость застройщикам продолжать многоэтажную застройку в центре города подешевле. (ведь сносит дама на 11 квартале, на 14 и т.п., гораздо дороже).
Кроме того, всех сторонников постоянной застройки — кто там будет жить, и где работать им ( если надеяться на приезжих,. Ведь никакого увеличения рабочих мест в городе не намечается, кроме очередных торговых центров?) Или еще пускать 5 электричек в Н-ск и Искитим?
38 19
Многие хотят развития дорожной сети.
А в бердске это невозможно без сноса (хотя бы частичного).
33 19
А нам гдежить после сноса? В белокаменном?
31 22
Размечтались
Белокаменный вполне приличный район с магазинами и остановками
16 24
Вот для того чтобы до белокаменного доехать, нужно снести в центре частный сектор! Отличная идея!
27 6
В угоду застройщика надо снести чужую собственность? Вам то какой интерес?
27 15
C одной стороны я не согласна с мнением, что за существующие дома не стыдно. За многие очень стыдно: территорию перед домом многие превращают в склад стройматериалов, сами дома выглядят неряшливо, заборы у всех разные — кто в лес, кто по дрова. Красоты городу это точно не добавляет.
С другой стороны жалко тех, кто попадет под этот каток.
С третьей, город должен развиваться, это тоже верно.
43 10
Нужно грамотно сочетать частный сектор и многоэтажки, а то потом плюнуть некуда будет! Нагрузка на инженерные сети только возрастет! ЧС будут все чаще. Существующие сети и так не выдерживают нагрузки от многоэтажек. Был в Калининграде, так там отлично частный сектор сочетается с многоэтажками, и ни у кого нет в мыслях сносить частный сектор. Я против сноса!
42 17
Многоэтажки кто в лес кто по дрова, нет стиля, город в гавне тонет, о чем вы говорите?
35 14
Купил в этом году дом на ул Горького, сам дом собирался под снос, строительство наметил на 2019 год, и что? Теперь как? Семья в съемном жилье, боюсь с проектом в Администрацию идти, а если откажут из-за ген.плана, что делать?
27 11
Не откажут, нет на то прав. генплан как сказал мэр — это всего лишь план, а не указ! С 2019 года РнС получать ненужно, нужно лишь уведомить адм о новом ИЖС стороительстве, перечень бумажек + общий вид дома можно у них же уточнить.
13 7
так то и раньше не надо было: строишься и затем по факту все регистрируешь.
Единственно: если берешь кредиты или например мат. капитал вкладываешь — тогда обязательно надо.
4 0
Тк я и ему поверил!
0 1
Откажут , решайте в судебном порядке
Не бойтесь
7 4
Старый, ну ведь уже несколько лет мусолится тема продления Горького.
Если не знал — теперь думай: надо ли оно? Жить рядом с магистралью — то еще удовольствие.
Если знал — то тем более сам решай.
Можно быстренько сколотить домик на скорую руку квадратов в 500, оформить, а потом компенсацию за площадь нехилую отмутить — окупится в 2-3 раза больше чем вложишь.
Но силы — их не вернешь….
10 5
Зачем колотить, готовый балок можно поставить и зарегистрировать как капитальный, примеры есть!
11 1
Зря купил. Горького 100% продлять будут. Для тебя лучший вариант, если его выкупят, иначе жить тебе впритык к проезжей части, а это полная опа, поверь.
10 2
Старый,не кого не слушайте,сегодня сдали документы,без проблем,в 36 кабинете,идите в четверг приёмный день.Зайдите на сайт Юридическая группа «МИП».ПОЧИТАЙТЕ!!!!! НЕ ПАНИКУЙТЕ!!!!! Лично мы сходили к юристу,проконсультировались,позвоните в областную администрацию,сейчас думаем обратится в прокуратуру достали паникёры.
3 2
Не откажут, пять лет жизни потратишь на стройку, а потом примут решение о сносе и передачи земли заслуженным строителям и дадут «равноценное жильё» в Раздольном или ден.компенсацию и можешь опять тратить жизнь на стройку, но! второй дом уже будешь строить лучше и дешевле (опыт скажется)
1 0
«Стыдно за Бердск, снести частный сектор»-это похоже на слова какого нибудь гауляйтера, которого мало интересуют люди, втом числе и реалезация генплана. Этот подрядчик мог бы подумать, что люди привязаны к данному месту родственными корнями, землёй (засчёт огорода выживают), имуществом, удобствами, к которым они привыкли, тд
Прежде, чем выдвигать бредовые идеи, эти подрядчики должны были определить улицы, в доль которых можно вести строительство, изучить настроение жителей, условия жизни, определить гнилые дома, которые после выкупа подлежат сносу, состояние почвы и тд ,
28 9
ну все верно 5+
10 6
Курьер,вы сделайте репортаж о частном секторе в районе Свердлова,Пушкина,Горького.
Давайте вместе плсмотрим какие там «современные» дома,а то послушав инициативных тётенек ,стали сомневаться,по тем же самым улицам мы ходим.
19 12
И что вам это даст? Посмотрите лучше на 11 и 21 квартал. Да улица называется Ленина.
14 8
и что там мы должны увидеть? Частного сектора там давным давно нет,многоэтажки вполне себе,вил особо не портят.А вот по Горького пройти,от ЦУМа до церкви ,кроме как по дороге никак нельзя. Ну нет там тротуара. И это ведь самый самый центр города.И дома там старьё, и никакого вида внешнего нет,щаборы покасившиеся,еще наверное при Хрущеве сделаные.
И после этого утвержать,что в Бердске все ворядке с частныс сектором,чистейшее врянье и демагогия. Сносить однозначно и Горького открывать
12 23
А почему улицей Пушкина не заняться? Она что для власти слабо поддается ремонту?
3 2
наверное потому что Пушкина не совсем решает ту задачу,на которую нацелены город и его генплан. Но а в целом,конечно же и её надо приводить в порядок. Автобусы там пустить и всё такое
0 1
«Это где у нас стоят в центре изношенные дома? Старых домов осталось совсем немного! Многие только построились.»
смешно читать. Бабулька не представляет что такое качественное жилье. По центру ходить противно — одни развалюхи, а то что «только построилось» представляет из себя такое жалкое зрелище… коробки кирпичные, убогие! Плюс ко всему 99% домов в центре города построены с нарушением правил строительства. Строятся прям от границ до границ участка не соблюдая регламентированных противопожарных отступов. Эти дома только за это под снос надо пускать. Единственный нормальный дом построенный в последнее время — это дом на Горького напротив ритуального агентства. Остальные дома под снос!
19 21
Поди это ваш дом? Поэтому и весь правильный?
14 12
старые дома в центре даже если и облагораживают, то конечно уже нормы не соблюдены там изначально, а новый дом, если нормы не соблюдены, вам никто не регистрирует, БТИ не пропустит, если не знаете, что писать бредятину?
2 10
бхахаха))
Да у нас некоторые в многоэтажках этажи лишние строят, и ничего- всё проходит и всё регистрируется. Или, регистрируют «стеклянную входную группу» к квартире на первом этаже, а на выходе получается кирпичное торговое здание на придомовой территории. И всё всем с рук сходит. Претензий нет. (ps. а нет, не всем- Сибиряк только заставили снести домики у воды).
А вы про какое-то «облагораживание». Это ж Бердск. Тут всё возможно! но, не всем.
31 0
Всё это можно отнести и к многоэтажками!
8 1
Почему то думают что если снесут то переселят в другое жилье . Вам дадут участок 27 тысяч рублей на стройматериал и все встанет колом
9 11
ну зачем же вводить в заблуждение людей? Положена денежная компенсация.а на эти деньги хоть в Сочи себе дом купи,хоть в Черепаново. И ничего другого законом не предусмотрено.
17 9
Хоть в Сочи, хоть в Черепаново… Нет дорогой, только в Черепаново! Денег вырученных только на проезд до Сочи и хватит!
15 14
Интересно кто уже вторую неделю баламутит эту тему.
Сдаётся, что известный инвестор, который в нашем городишке один. Сетующим жителям за разъяснением лучше к нему обращаться с челобитной.
12 10
Ну нарисовали сказочники, да и пёс с ними — какой интерес города и жителей выкинуть в угоду инвестору-людоеду сотни миллионов рублей? ( тем более когда фекальная бомба под городом и сотни миллионов долгов за КБУ).
Инвестору надо, так пусть и выкупает и заинтересует или пяток налогов и пенсионный возраст под дополнительные распилы подняли?
13 7
Большие города не учитывают интересы отдельных субличностей иначе они бы не стали большими .
8 12
Бердчане -опомнитесь!Не будет ни каких Нью Васюков.Нам парят мозг-в Перцке сносом частного сектора,в России-Украиной и НАТО,а в это время,под этот шумок власть нагло чистит народные карманы и заставляет россиян трудиться на режим до смерти.
18 7
очень похоже, что так и есть
12 4
igk63 —вот у меня только один вопрос к этому партизану:igk—если вы живёте в г.Бердске,то почему подписываетесь этими буквами,что,русский язык забыли,или уже в Америку переехали? Поэтому не рекомендую вам кричать,что власть»чистит народные карманы»/лучше свои штаны зашейте до ушей/ и не занимайтей подстрекательской деятельностью»заставляет россиян трудиться на режим до смерти».Сам-то успел у же убежать на валенку? А насчёт строительства нового Бердска:в 2019 году генеральный план будет доработан,все замечания учтут,так что волноваться сильно не стоит.Думаю,что инвесторы -1-2 бизнесмена прийдут к нам из г.Новосибирска и наконец-то Бердск будет менять свой облик.
Человек —-
1 5
А вы на меня донос в ФСБ напишите,вам же не привыкать.
2 1
igk63—дак как же я могу на вас донос в ФСБ написать,если вы в Америке? Это что ж,специально туда человека посылать,с валерьянкой,чтобы вас там успокоить? Накладно получается,поэтому у вас рот и не закрывается
Человек —— .
1 2
Депутатам медали надо выдать За освоение земли Сибирской
9 4
На кой крен нужно народу такое «правительство? МАло того, что задрали налогами, так и после того , как вытянулся в трубочку, норовят последнее высадить… Хорошее отношение к своему народу!!! За счёт кого, существовать думаете???
Если овцу стригут — это одно, а дураки — забивают.!!!
5 4
даузбагооойтесь!… проснулись! а уже от вас ничего не зависит почти во всей стране этого государства утритесь. утешьтесь тем, что крым наш. и поешьте. с лопаты.
………………………………………………………
На минувшей неделе, 8 ноября, продолжилось уникальное действо: битва москвичей против застройщика ПИК и правительства Москвы.
Очень коротко суть этого нереального дела: правительство Москвы продало компании ПИК два квартала Кунцево. Вместе с домами и людьми. Отдало под застройку УЖЕ застроенный и давно обжитой район. ПИК жаждет снести 37 крепких малоэтажных домов,.насильно выселить оттуда собственников и запихнуть их в новодельную 30-этажную башню. При этом дома НЕ ветхие, НЕ аварийные (процент износа — 25-30%), НЕ в реновации, изъятие земли под госнужды НЕ оформлялось. Просто депортация. Без закона. (пока — без закона, пока закон не принят. но в первом чтении уже одобрен. /моя реплика — Zizou/)
Инициативная группа, объединившая недовольных, подчеркивает, что в 15 из 37 домов, предназначенных к сносу, собрания собственников жилья высказались против сноса и расселения. Застройщик, однако, утверждает, что положение об учете мнений собственников относилось только к программе реновации и в данном случае не действует.
…….
Они идут в Верховный суд.
………
Затем слово берут юристы правительства Москвы. …..
Уровень аргументации у них такой, следите за руками:
— ваши имущественные права не нарушаются, потому что в постановлении написано «проект», а проект может быть реализован, а может быть и нет;
— что проект утвержден правительством Москвы — это неважно, пренебречь и не учитывать;
— адресный список ваших домов под снос опять же ваших прав не нарушает, потому что там написано «предлагается к сносу», а значит, могут и не снести (ааааааааа!)
— что публичных слушаний не было — так это клевета, были, вон и прОтокол слушаний имеется. Достоверность и законность протокола чем подтверждается? Ну там 200 страниц, ошибки наверняка есть. Главное, подписан кем нужно;
— опять же, не оспорили публичные слушания в 3-месячный срок, значит, слушания были;
— предыдущие прецеденты по похожим делам, на которые ссылаются истцы, нам не нравятся, поэтому пруденциального значения не имеют;
— землю не изымали, потому что не могли изъять. А проект планировки могли сделать, и вот сделали;
— все было сделано правильно и по закону, а что сделано не по закону (прим.: всё), то мы рассматривать не будем.
Судьи ВС (по крайней мере один из них) тоже были в легкой оторопи от этих «аргументов». Судья впрямую спрашивал «а как вы обосновываете снос?», раз за разом, юристы правительства Москвы отвечали раз за разом «потому что гладиолус». …
Верховный суд рассмотрит вопрос о правомерности проекта 22 ноября.
7 2
Собака лает, караван идет.(восточная мудрость)
Все знают, как строит заслуженный строитель, все знают про Спортивную 15.
Если Им надо построить и заработать бабла — значит построят невзирая на закон, а потом и закон под себя напишут.
Сто раз же так делали.
Пора привыкнуть- чай уже не дети, а у нас тут не европа.
5 0
Снести весь частный сектор!!! И построить современные высотки.Современному городу- современные дома.Кто хочет жить в своём доме,велком в деревню
5 16
Современному городу- современные дома.
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правильно! пусть их жители захлебнутся своим *овном. пусть лечатся дома святой водой. и дети пусть дома учатся. всех несогласных — велком в чисто поле, деды выживали
8 4
А может тех, кто хочет жить в МКД в Москву переселить, там как раз реновации.
2 1
Если вы забыли Бердск изначально был сплошной частный сектор
11 2
Ну не знаю, не знаю… Лично для меня город — это многоэтажный красивый центр и малоэтажные, не менее красивые, окраины… А наш Бердск действительно похож на большую деревню!
И вот ещё что! Интересно. А почему у нас всё время звучит — если частный дом мешает, то однозначно — снос? В Америке, да и в нашей стране тоже опыт есть, здания ПЕРЕНОСЯТ (перевозят) с одного на другое место!!! Вот пусть городские власти, ЗА СВОЙ СЧЁТ, переносят дома из зоны сноса в другое место! Чем не альтернатива? И волки сыты и овцы целы…
2 6
только в тех же штатах компенсация приличная по всем направлениям (моральный вред, неустойка и тд.)
Да возможен вариант переноса домов, но с характеристиками не хуже, а то и лучше должно быть. Тогда у людей претензий не будет, а пока власть смотрит свысока и народ будет упорствовать до последнего.
В Японии такая же проблема была. При строительстве международного аэропорта необходимо было снести деревню, народ пошел воевать против власти, и добился своего(отстоял), То место теперь как памятник горе управленцам у власти!
3 3
Выдайте им валенки и телогрейки с лопатами, пусть снег кидают если им нравится жить в грязи, потому что частный сектор в России это грязь, вонь и лай собак, не доросли ни морально ни материально до нормальных пригородов которые есть в крупных городах, и нечего тут сравнивать. Есть ещё особо одарённые которые вообще на аэродроме поселились и жалуются что дорогу не чистят, может им и ветер остановить что бы не заметил, в поле всегда ветер
3 10
….грязь, вонь и лай собак…
Это вы счас ляпнули как корова про Рогачева 20 или Ленина 126 или Первомайскую на въезде, или про дворы многоэтажек, или про промплощадки вдоль Ленина?
2 1
Бобров — в Бобруйск!
1 1
Новосибирск испоганили точечной застройкой, теперь видимо, пришла очередь Бердска. Ну снесут частный сектор, понаставят коробок и не останется зелени в центре вообще. Сейчас хоть в оградах у народа что-то есть, а после застройки будет бетон и асфальт. Будем жить в современных джунглях и дышать пылью. Меня всегда умиляют люди, которые лучше меня знают как мне жить. При этом не хотят видеть, что у самих за спиной творится. Неужели не понятно, что первое что они должны спроектировать — это замену всех городских коммуникаций. Только видимо тема изношенных труб их не волнует — инвесторов не будет. Заметьте, главное инвесторов найти! На этом все и строится. Каждый уже сидит и прикидывает свой будущий гешефт. Противно. Мы как были для власть придержащих никем, так видимо и будем.
1 1
Сегодня проезжала мимо мед училища, ужас 21 век а дети учатся в таком здании ему ведь лет 100 не меньше и никому оно не мешает вот в чем вопрос? гор больница в ужасном состоянии и тоже всем пофигу, а вот частный сектор вид портит ……
1 0