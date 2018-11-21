«Стыдно за Бердск, снести частный сектор»: позиция разработчика генплана возмутила горожан

Жители частного сектора возмущены высказываниями генерального директора «СибНИИ градостроительства» Владимира Савко, который назвал Бердск «большой деревней» и посоветовал местной власти снести весь частный сектор в центре города.

— Это где у нас стоят в центре изношенные дома? Старых домов осталось совсем немного! Многие только построились. Наверное, эти люди не ездили и не видели, какие дома у нас стоят. Ведь люди строятся. У нас живут многодетные семьи живут, участники боевых действий. И все строились для себя, на совесть. Им есть что сказать!- поделилась со своим мнением с «Курьер. Среда. Бердск» председатель инициативной группы противников сноса частного сектора Нина Боровик сегодня, 20 ноября.

Жительница частного сектора подчеркнула, что они сами заботятся о благоустройстве своих улиц — проводят освещение, а в скором времени и обзаведутся голубым топливом.

— Нам говорят в администрации Бердска, что газ, скорее всего, появится благодаря инвестору. Нам обещают, что появится труба высокого давления, а уже к ней смогут подключиться многие жители частного сектора посредством кооперативов. Газ людям нужен, будем за свои деньги его подводить к домам, — констатировала Нина Боровик.

Бердчане, дома которых возможно попадут под снос из-за многоэтажного строительства, предусмотренное новым генеральным планом, продолжают отстаивать свои требования — генплан нужно менять на стадии проектирования.

Разработчик генплана Светлана Аникина сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что срок рождения нового плана запланирован на начало лета 2019 года. По ее словам, прежде чем получить одобрение власти Бердска, проект рассмотрят на публичных слушаниях, где будут учтены пожелания бердчан. А градостроитель новосибирского «СибНИИ градостроительства» Сергей Заусаев заверял депутата Николая Сычева, что перезонирование города в разработке генплана возможно, но это не привлечет в город инвесторов.

Напомним, что в минувшую среду, 16 ноября, представители власти и общественности согласовали второй этап разработки генерального плана, а именно — материалы его обоснования.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в многоэтажной застройки потенциально попадают 572 частных дома на 29 улицах в центре города. Жители этих домов возмущены перспективой попасть под бульдозер и потребовали от бердской власти исключить из генплана перевод их территории в зону высоток, чтобы ни через 25, ни через 100 лет не появился застройщик.