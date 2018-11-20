Подарите мне 15 вазочек, пожалуйста!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаУважаемые курьерцы, жители нашего славного Бердска!Приспичило мне тут инсталляцию соорудить, нужно много маленьких вазочек. Хоть керамика, хоть металл, стекло, глина — без разницы Цвет тоже пофиг.Думаю, что у многих есть в старых запасах, пылятся у бабушек, ненужные, забытые сувениры!Подарите, пожалуйста, если не подарить ,то хоть за шоколадину! Друзей — соседей уже всех обчистила, надо еще штук 15 вот таких, не выше 15-20 см…89529158732