Подарите мне 15 вазочек, пожалуйста!

Занятия по гостайне введут в российской армии
Областное правительство проверило температуру в школе №11 Бердска
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Умершую пенсионерку ПФ пригласил за пособием на погребение
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Снежный фаллос: Ищут виновного в разглашении персональных данных учителя ОБЖ правоохранители Бердска
Из-за Азовского моря грозит «целевыми мерами» Евросоюз России
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Отказались строить ливневку за 1,4 млн рублей бизнесмены Бердска
Делом займитесь. На что вы жизнь тратите…?
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Старинные бабушкины это антиквар на черном рынке деньги стоит .
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