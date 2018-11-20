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Подарите мне 15 вазочек, пожалуйста!

Думаю, что у многих есть в старых запасах, пылятся у бабушек, ненужные, забытые сувениры!

20.11.2018 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Татьяна:
Уважаемые курьерцы, жители нашего славного Бердска!
Приспичило мне тут инсталляцию соорудить, нужно много маленьких вазочек. Хоть керамика, хоть металл, стекло, глина — без разницы Цвет тоже пофиг.
Думаю, что у многих есть в старых запасах, пылятся у бабушек, ненужные, забытые сувениры!
Подарите, пожалуйста, если не подарить ,то хоть за шоколадину! Друзей — соседей уже всех обчистила, надо еще штук 15 вот таких, не выше 15-20 см…89529158732

 


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Делом займитесь. На что вы жизнь тратите…?

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  2. Аноним

    Старинные бабушкины это антиквар на черном рынке деньги стоит .

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