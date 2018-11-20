Сверните трэш-шоу!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалПо-моему, если сейчас не свернуть все эти дикие «малаховские» трэш-шоу, то наш народ окончательно озвереет и свихнётся. Такого ужаса на россТВ ещё не было…

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