Сверните трэш-шоу!

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Дак не смотрите телевизор. У меня дома один канал работает — «карусель». И тот включается лишь по выходным.
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С трудом вспомнил кто такой Малахов.
Слышал пару лет назад в каком то анекдоте обыгрывался сей персонаж….
Вит, а вы зачем его смотрите?
Вас привязывают к стулу и включают телевизор чтоб смотрел чтоли?
Не смотрю никакие шоу и всякую бурду и не чувствую себя ущербным….
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Я смотрю только новости раз в сутки, чтобы быть в курсе, как там сходит мир с ума. И перед сном каналы о природе, сусликах, букашках.. Засыпается лучше. Но живу я не один. Кое-кто смотрит..
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Согласна с автором на все 100%. Для кого все эти передачи? Пособие для Шкурыгиных и быдло шкур, как обирать до нитки мужиков. Посмотрите на современных молодых яжематерей — я принцесса, мне все должны, а в голове вместо серого вещества одни денежные купюры мелькают. Дети для них-это всего лишь средство манипуляции мужиком! Тьфу….
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Трэш — это скабеева с поповым, да соловьиный помет по россии-24. Малахова можно еще посмотреть, один раз, до середины передачи … ☺☺☺
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Надеюсь вы понимаете, что все эти шоу являются постановками с актёрами на зарплате и такой же массовкой с отрепетированными эмоциями.
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Да уж.. Хорошее дело де.@батами не назовут.. Вот этот словесный поток выбешивает куда более малаховщины… Одно да потому.. Трамп Порошенко Порошенко с трампом, против Порошенко Трамп, Трамп за против супротив Порошенко…
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Ох…даааа, тема больная.
Совершенно с вами согласен, товарищ Вит, интеллектуальная деградация и разложение центрального, государственного ТВ, достигла каких-то совершенно невероятных размеров, такого не было никогда, цель всего этого вполне ясна, сделать из телезрителя деградировавшего овоща, не видящего, что происходит вокруг в своей стране.
Ежедневные истерические пропагандистские ток-шоу про Украину и про «кругомвраги», не менее отупляющие шоу с мерзким Малаховым, про интимные дела различных фриков, с драками и криками. Уже давно на государственном ТВ нет образовательных передач, а только сплошная отупляющая мерзость, враньё и пропаганда, всё, как дедушка Геббельс завещал
Выход конечно же есть, просто выбросить телевизор или стереть государственные каналы из его памяти, ибо в ближайшее время, ничего в их вещании не изменится.
Знаю многих людей, кто не смотрит ТВ от слова совсем, сам таким являюсь вот уже как 10 лет, но к сожалению, процент граждан, поражённых ежедневным просмотром всей этой мерзости, весьма высок и ТВ оказывает существенное влияние на общественное мнение и формирует параноидальную обстановку в обществе.
А это так, на закусочку, всего вам доброго https://youtu.be/dk_-HVSIVKw?t=63
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