КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам 3-я, 8913 382 3640 Наталья Семеновна
Продам 1-ком 43 кв.м. Первомайская
Продам 1к Первомайская 125а
продам трехкомнатную квартиру
продам трехкомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Занятия по гостайне введут в российской армии

Областное правительство проверило температуру в школе №11 Бердска

Лжемагов и экстрассенсов внесут в единый реестр

Умершую пенсионерку ПФ пригласил за пособием на погребение

Фекальный потоп: нелегальным сливом нечистот ассмашины выбили задвижку и устроили коммунальную аварию в Бердске

Снежный фаллос: Ищут виновного в разглашении персональных данных учителя ОБЖ правоохранители Бердска

Из-за Азовского моря грозит «целевыми мерами» Евросоюз России

Очистили от снега и сугробов остановку ГДК в Бердске

Отказались строить ливневку за 1,4 млн рублей бизнесмены Бердска

Все меньше и меньше свободных денег у россиян

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Сверните трэш-шоу!

Такого ужаса на россТВ ещё не было.

20.11.2018 8 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:
По-моему, если сейчас не свернуть все эти дикие «малаховские» трэш-шоу, то наш народ окончательно озвереет и свихнётся. Такого ужаса на россТВ ещё не было…

 

От редакции: Вит, может, Вам уже пора кружку вручить? Мы готовы! Ждем Вас в редакции.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Неработающих здоровых россиян обяжут платить налоги ежемесячно Занятия по гостайне введут в российской армии Областное правительство проверило температуру в школе №11 Бердска

(8) Комментариев

  1. Аноним

    Дак не смотрите телевизор. У меня дома один канал работает — «карусель». И тот включается лишь по выходным.

    Thumb up 10 Thumb down 1

  2. Аноним

    С трудом вспомнил кто такой Малахов.
    Слышал пару лет назад в каком то анекдоте обыгрывался сей персонаж….

    Вит, а вы зачем его смотрите?
    Вас привязывают к стулу и включают телевизор чтоб смотрел чтоли?
    Не смотрю никакие шоу и всякую бурду и не чувствую себя ущербным….

    Thumb up 10 Thumb down 1

    • Вит

      Я смотрю только новости раз в сутки, чтобы быть в курсе, как там сходит мир с ума. И перед сном каналы о природе, сусликах, букашках.. Засыпается лучше. Но живу я не один. Кое-кто смотрит.. *JOKINGLY*

      Thumb up 4 Thumb down 3

  3. Аноним

    Согласна с автором на все 100%. Для кого все эти передачи? Пособие для Шкурыгиных и быдло шкур, как обирать до нитки мужиков. Посмотрите на современных молодых яжематерей — я принцесса, мне все должны, а в голове вместо серого вещества одни денежные купюры мелькают. Дети для них-это всего лишь средство манипуляции мужиком! Тьфу….

    Thumb up 9 Thumb down 4

  4. Бердчанин

    Трэш — это скабеева с поповым, да соловьиный помет по россии-24. Малахова можно еще посмотреть, один раз, до середины передачи … ☺☺☺

    Thumb up 2 Thumb down 5

    • Поросёнок Пётр

      Надеюсь вы понимаете, что все эти шоу являются постановками с актёрами на зарплате и такой же массовкой с отрепетированными эмоциями.

      Thumb up 2 Thumb down 2

    • Yaya

      Да уж.. Хорошее дело де.@батами не назовут.. Вот этот словесный поток выбешивает куда более малаховщины… Одно да потому.. Трамп Порошенко Порошенко с трампом, против Порошенко Трамп, Трамп за против супротив Порошенко… %) %) %) =-O

      Thumb up 2 Thumb down 0

  5. Поросёнок Пётр

    Ох…даааа, тема больная.
    Совершенно с вами согласен, товарищ Вит, интеллектуальная деградация и разложение центрального, государственного ТВ, достигла каких-то совершенно невероятных размеров, такого не было никогда, цель всего этого вполне ясна, сделать из телезрителя деградировавшего овоща, не видящего, что происходит вокруг в своей стране.
    Ежедневные истерические пропагандистские ток-шоу про Украину и про «кругомвраги», не менее отупляющие шоу с мерзким Малаховым, про интимные дела различных фриков, с драками и криками. :-! Уже давно на государственном ТВ нет образовательных передач, а только сплошная отупляющая мерзость, враньё и пропаганда, всё, как дедушка Геббельс завещал *NO*
    Выход конечно же есть, просто выбросить телевизор или стереть государственные каналы из его памяти, ибо в ближайшее время, ничего в их вещании не изменится.
    Знаю многих людей, кто не смотрит ТВ от слова совсем, сам таким являюсь вот уже как 10 лет, но к сожалению, процент граждан, поражённых ежедневным просмотром всей этой мерзости, весьма высок и ТВ оказывает существенное влияние на общественное мнение и формирует параноидальную обстановку в обществе.
    А это так, на закусочку, всего вам доброго :-! https://youtu.be/dk_-HVSIVKw?t=63

    Thumb up 2 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика