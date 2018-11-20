КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам 3-я, 8913 382 3640 Наталья Семеновна
Продам 1-ком 43 кв.м. Первомайская
Продам 1к Первомайская 125а
продам трехкомнатную квартиру
продам трехкомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Занятия по гостайне введут в российской армии

Областное правительство проверило температуру в школе №11 Бердска

Лжемагов и экстрассенсов внесут в единый реестр

Умершую пенсионерку ПФ пригласил за пособием на погребение

Фекальный потоп: нелегальным сливом нечистот ассмашины выбили задвижку и устроили коммунальную аварию в Бердске

Снежный фаллос: Ищут виновного в разглашении персональных данных учителя ОБЖ правоохранители Бердска

Из-за Азовского моря грозит «целевыми мерами» Евросоюз России

Очистили от снега и сугробов остановку ГДК в Бердске

Отказались строить ливневку за 1,4 млн рублей бизнесмены Бердска

Все меньше и меньше свободных денег у россиян

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Умершую пенсионерку ПФ пригласил за пособием на погребение

Покойнице для получения 139 рублей 06 копеек предложили принести паспорт, страховое свидетельство, свидетельство о смерти.

20.11.2018 Фото: newdaynews.ru 5 коммент.
 
Умершую пенсионерку ПФ пригласил за пособием на погребение

Умершей пенсионерке велели явиться за пособием на собственные похороны

Умершей пенсионерке из Самары Елене Васиной чиновники из Пенсионного фонда России велели явиться за социальным пособием на собственное погребение, передает корреспондент «Нового Дня». Об этом рассказал зять женщины Николай Балыков.

Васина скончалась в мае этого года, а письмо из ПФР пришло ей только в ноябре. «Это выходит за рамки разумного и приличного. 20 мая сего года скоропостижно скончалась теща, а на днях ей пришло письмо из Пенсионного Фонда РФ с предложением явиться для получения социального пособия на погребение, предъявив паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти», – рассказал Балыков.
Умершую пенсионерку ПФ пригласил за пособием на погребение
В документе, подписанном клиентской службой Пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском и Советском районах Самары, указано, что женщину приглашают «подойти на прием по вопросу доплаты социального пособия на погребение в размере 139 рублей 06 копеек». «При себе иметь документы: паспорт, страховое свидетельство, свидетельство о смерти», ‒ говорится в письме.

Источник: Новый день


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Неработающих здоровых россиян обяжут платить налоги ежемесячно Занятия по гостайне введут в российской армии Областное правительство проверило температуру в школе №11 Бердска

(5) Комментариев

  1. Аноним

    «Умершую пенсионерку ПФ пригласил за пособием на погребение. Покойнице для получения 139 рублей 06 копеек предложили принести паспорт, страховое свидетельство, свидетельство о смерти.»

    Думаю отучить таких человеков от издевательства над родственниками покойной, сможет только реальный приход покойника, к этим любителям посмеяться над чужим горем….

    Thumb up 8 Thumb down 2

  2. Лука

    Я думаю, тут всё было несколько иначе. Пособие от ПФР на погребение составляет 6 тысяч с копейками, и оно, скорее всего было получено родственниками после смерти пенсионерки, обычное дело. Позже просто была какая-то доплата (что и написано в письме), что недоначислили и эта сумма «болталась» невыплаченная. Вот её и пригласили получить эти деньги, просто некорректно получилось, не нашли данных о родственниках, вот и написали на имя умершей. Ну а кому-то захотелось раздуть громкую историю, надо же, как над нами издеваются.

    Thumb up 3 Thumb down 1

  3. Adeli

    никакое это не издевательство, а обычный бюрократический казус. это как с верующими, обидеться можно на ЛЮБОЙ повод

    Thumb up 4 Thumb down 1

    • Аноним

      «а обычный бюрократический казус»

      Разве «обычный бюрократический казус» , это не издевательство??? Может для вас, это наслаждение??? Так говорят только бюрократы….. Вас никогда в конторе по бюрократическому кругу не пускали?

      Thumb up 1 Thumb down 2

  4. Аноним

    Подписи нет!
    Фэйк

    Thumb up 1 Thumb down 3

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика