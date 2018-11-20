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Умершую пенсионерку ПФ пригласил за пособием на погребение
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«Умершую пенсионерку ПФ пригласил за пособием на погребение. Покойнице для получения 139 рублей 06 копеек предложили принести паспорт, страховое свидетельство, свидетельство о смерти.»
Думаю отучить таких человеков от издевательства над родственниками покойной, сможет только реальный приход покойника, к этим любителям посмеяться над чужим горем….
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Я думаю, тут всё было несколько иначе. Пособие от ПФР на погребение составляет 6 тысяч с копейками, и оно, скорее всего было получено родственниками после смерти пенсионерки, обычное дело. Позже просто была какая-то доплата (что и написано в письме), что недоначислили и эта сумма «болталась» невыплаченная. Вот её и пригласили получить эти деньги, просто некорректно получилось, не нашли данных о родственниках, вот и написали на имя умершей. Ну а кому-то захотелось раздуть громкую историю, надо же, как над нами издеваются.
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никакое это не издевательство, а обычный бюрократический казус. это как с верующими, обидеться можно на ЛЮБОЙ повод
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«а обычный бюрократический казус»
Разве «обычный бюрократический казус» , это не издевательство??? Может для вас, это наслаждение??? Так говорят только бюрократы….. Вас никогда в конторе по бюрократическому кругу не пускали?
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