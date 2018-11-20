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Очистили от снега и сугробов остановку ГДК в Бердске

Весь снег убрали и вывезли после жалобы бердчан на существующую опасность для пассажиров.

20.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Очистили от снега и сугробов остановку ГДК в Бердске

Теперь пассажиры на остановке «ГДК» могут беспрепятственно садиться в общественный транспорт

По жалобе жителей на мешающие транспорту и пассажирам сугробы на остановке «ГДК» оперативно отреагировало УЖКХ Бердска. Снег на остановочной платформе очистили до самого асфальта, сугробы убрали. Об этом на совещании чиновников 19 ноября сообщил дежурный по городу в прошедшее воскресенье.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане пожаловались, что с остановки «Городской дом культуры» невозможно не выйти из транспорта, ни войти в него. Дорожные службы сгребли снег в кучи по краям остановочной платформы. И если останавливается более трех маршрутных такси, то в последнее можно ползти только по сугробу. И пассажиры буквально скатываются с него. Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отметил, что проблему по сугробам на остановке он берет на контроль. Ситуация будет исправлена, заверил вице-мэр.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    «Очистили от снега и сугробов остановку ГДК в Бердске
    Весь снег убрали и вывезли после жалобы бердчан на существующую опасность для пассажиров.»

    Ура! Предлагаю этот день в Бердске считать официальным праздником, снисхождение небожителей(Представитель высших слоёв общества, элиты.) до нужд простых смертных……

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  2. Аноним

    А что со снегом возле Горького,7 (отдел образования)? Все завалено, сугробы в три ряда!

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