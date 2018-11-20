«Очистили от снега и сугробов остановку ГДК в Бердске

По жалобе жителей на мешающие транспорту и пассажирам сугробы на остановке «ГДК» оперативно отреагировало УЖКХ Бердска. Снег на остановочной платформе очистили до самого асфальта, сугробы убрали. Об этом на совещании чиновников 19 ноября сообщил дежурный по городу в прошедшее воскресенье.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане пожаловались, что с остановки «Городской дом культуры» невозможно не выйти из транспорта, ни войти в него. Дорожные службы сгребли снег в кучи по краям остановочной платформы. И если останавливается более трех маршрутных такси, то в последнее можно ползти только по сугробу. И пассажиры буквально скатываются с него. Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отметил, что проблему по сугробам на остановке он берет на контроль. Ситуация будет исправлена, заверил вице-мэр.