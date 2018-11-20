Занятия по гостайне введут в российской армии
Областное правительство проверило температуру в школе №11 Бердска
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Снежный фаллос: Ищут виновного в разглашении персональных данных учителя ОБЖ правоохранители Бердска
Из-за Азовского моря грозит «целевыми мерами» Евросоюз России
Очистили от снега и сугробов остановку ГДК в Бердске
Отказались строить ливневку за 1,4 млн рублей бизнесмены Бердска
«Очистили от снега и сугробов остановку ГДК в Бердске
Весь снег убрали и вывезли после жалобы бердчан на существующую опасность для пассажиров.»
Ура! Предлагаю этот день в Бердске считать официальным праздником, снисхождение небожителей(Представитель высших слоёв общества, элиты.) до нужд простых смертных……
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А что со снегом возле Горького,7 (отдел образования)? Все завалено, сугробы в три ряда!
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