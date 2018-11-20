Снежный фаллос: Ищут виновного в разглашении персональных данных учителя ОБЖ правоохранители Бердска
Обстоятельства проверки в полиции и в прокуратуре не комментируют. Через месяц станет известно, кто «выбросил» фотографии заявления о преступлении в интернет-пространство.
20.11.2018Автор: Марина ВолковаФото: Ярослава Тишкова из сообщества "Типичный Новосибирск" "ВКонтакте"3 коммент.
Снежная скульптура простояла на территории школы около 10 минут, но успела прославиться на всю Россию
Служебная проверка по факту разглашения персональных данных учителя ОБЖ Сергея Зотева, сообщившего о преступлении 8 ноября, проходит в полиции Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области сегодня, 20 ноября.
-Проверка проводится, о ее результатах рано говорить, — сообщили в пресс-службе полиции.
Прокурор Бердска Роман Сивак рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что обращение учителя ОБЖ школы № 12 находится в производстве у помощника прокурора. Комментировать обстоятельства проверки прокурор отказался по той же причине, что и в ГУВД по Новосибирской области.
Стоит отметить, что на проверку помощнику прокурора отведен месяц. За это время он выяснит, кто выбросил в интернет пространство фотографию с заявлением о преступлении с персональными данными учителя Сергея Зотева.
Напомним, что 8 ноября учитель ОБЖ школы №12 Сергей Зотев сообщил в полицию о преступлении — неизвестные подростки слепили из снега мужской половой орган на территории школы. Сергей Дмитриевич сделал замечание ребятишкам, однако реакции не последовало.
-Когда они ушли, я скульптуру эту разрушил. У нас ведь дети начальных классов учатся. Зачем им это видеть? Теперь я опасаюсь за свою безопасность — фото с регистрацией сообщения о преступлении, на котором записаны мои персональные данные, стало доступно общественности. Начальник полиции так и не вышел на связь, «отфутболил» меня руками оперуполномоченного, — рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Зотев.
Директор школы № 12 Ирина Ачикалова прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск», что снежный фаллос- это плод деградации подростков.
— По поводу заявления вы можете поинтересоваться в полиции, потому что, в отличии от них, я не даю комментариев личного характера. Что здесь освещать — деградацию неизвестных подростков? Если сегодня заявление в полицию становится известным городу, то у меня нет комментариев. Почему полиция не защитила частное лицо? — была категорична Ирина Ачикалова.
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Если полиция не в состоянии разобраться в этой ситуации, то возникает вопрос, а что они вообще в состоянии что либо нормально делать. Цепочка максимум из трёх-четырёх человек по инстанции, скорей всего последний кому отписали материал. Просто думают, как это всё преподнести…
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Ни фига себе .. целый месяц искать!
Так скорее потеряют всё
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да тут надо уже не местных, а областные органы привлекать. Местные отпишуться , что ли лицо не установлено. Скинуть все телефоны, почистят компы и ищи ветра в поле. Бессмысленно это в нашем городишке
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