Снежный фаллос: Ищут виновного в разглашении персональных данных учителя ОБЖ правоохранители Бердска

Служебная проверка по факту разглашения персональных данных учителя ОБЖ Сергея Зотева, сообщившего о преступлении 8 ноября, проходит в полиции Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области сегодня, 20 ноября.

-Проверка проводится, о ее результатах рано говорить, — сообщили в пресс-службе полиции.

Прокурор Бердска Роман Сивак рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что обращение учителя ОБЖ школы № 12 находится в производстве у помощника прокурора. Комментировать обстоятельства проверки прокурор отказался по той же причине, что и в ГУВД по Новосибирской области.

Стоит отметить, что на проверку помощнику прокурора отведен месяц. За это время он выяснит, кто выбросил в интернет пространство фотографию с заявлением о преступлении с персональными данными учителя Сергея Зотева.

Напомним, что 8 ноября учитель ОБЖ школы №12 Сергей Зотев сообщил в полицию о преступлении — неизвестные подростки слепили из снега мужской половой орган на территории школы. Сергей Дмитриевич сделал замечание ребятишкам, однако реакции не последовало.

-Когда они ушли, я скульптуру эту разрушил. У нас ведь дети начальных классов учатся. Зачем им это видеть? Теперь я опасаюсь за свою безопасность — фото с регистрацией сообщения о преступлении, на котором записаны мои персональные данные, стало доступно общественности. Начальник полиции так и не вышел на связь, «отфутболил» меня руками оперуполномоченного, — рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Зотев.

Директор школы № 12 Ирина Ачикалова прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск», что снежный фаллос- это плод деградации подростков.

— По поводу заявления вы можете поинтересоваться в полиции, потому что, в отличии от них, я не даю комментариев личного характера. Что здесь освещать — деградацию неизвестных подростков? Если сегодня заявление в полицию становится известным городу, то у меня нет комментариев. Почему полиция не защитила частное лицо? — была категорична Ирина Ачикалова.