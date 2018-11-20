Кровавая находка: мешок с останками обнаружили в мусорном баке в Бердске

Вечером 16 ноября окровавленный мешок с содержимым заметил в мусорном баке житель Бердска. О находке бдительный мужчина сообщил полицейским, которые выехали на место происшествия.

— Кто-то разделал барана, а его останки поместил в мешок и выкинул на помойку. Никакой проверки по данному факту сотрудники полиции проводить не будут, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области.

По сведениям «Курьер. Среда. Бердск», полицейским пришлось надевать противогазы, чтобы разобраться, чьи останки выбросили в мусорку.