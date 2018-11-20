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Банк Акцепт в помощь новосибирской медицине

15 ноября в Новосибирской клинике НИИТО установлен новый аппарат МРТ, превосходящий стандартные аппараты по многим параметрам.

20.11.2018 Нет комментариев
 
Банк Акцепт в помощь новосибирской медицинеБанк Акцепт в помощь новосибирской медицине

Его главные достоинства – более чем в 4 раза увеличенное качество визуализации, открывающее возможность решать ранее недоступные задачи по выявлению заболеваний на ранних этапах, широкий тоннель, позволяющий комфортно чувствовать себя подверженным клаустрофобии пациентам и обследовать крупных людей, и значительное сокращение времени сканирования.
В клинике ННИИТО уверены, что обследование на новом аппарате МРТ будет востребовано у новосибирцев и жителей области.
В финансировании приобретения оборудования принял участие Банк Акцепт. Банк финансирует в Новосибирске многие социально-значимые проекты в области медицины, что дает возможность высоким технологиям успешно развиваться, находить практическое применение и приносить неоценимую пользу не только жителям города, но и России.

18.11.2018
www.akcept.ru


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