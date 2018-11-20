Банк Акцепт в помощь новосибирской медицине

Его главные достоинства – более чем в 4 раза увеличенное качество визуализации, открывающее возможность решать ранее недоступные задачи по выявлению заболеваний на ранних этапах, широкий тоннель, позволяющий комфортно чувствовать себя подверженным клаустрофобии пациентам и обследовать крупных людей, и значительное сокращение времени сканирования.

В клинике ННИИТО уверены, что обследование на новом аппарате МРТ будет востребовано у новосибирцев и жителей области.

В финансировании приобретения оборудования принял участие Банк Акцепт. Банк финансирует в Новосибирске многие социально-значимые проекты в области медицины, что дает возможность высоким технологиям успешно развиваться, находить практическое применение и приносить неоценимую пользу не только жителям города, но и России.

18.11.2018

www.akcept.ru