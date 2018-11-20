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Из-за Азовского моря грозит «целевыми мерами» Евросоюз России

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер «Норд» с десятью россиянами на борту.

20.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Из за Азовского моря грозит целевыми мерами Евросоюз России

ЕС пригрозил «целевыми мерами» из-за ситуации в Азовском море

В ближайшее время Евросоюз может рассмотреть конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море, об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Мы передали ясное послание нашим собеседникам в России, что мы ожидаем от них, что это (проверки судов — ред.) прекратятся. И мы также изучаем меры, в частности, ЕК этим занимается, для поддержки затронутых районов на Украине целевыми мерами, о которых будет сообщено, как только они станут официальными. Мы это обсуждали сегодня», — сказала Могерини.
По словам еврокомиссара, главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза выразили единое мнение по непризнанию «так называемых» выборов в Донбассе, а также озабоченность в связи с ситуацией в Азовском море, которая причиняет вред не только экономике Украины, но также судам под европейскими флагами.

Ранее в конце октября Европарламент одобрил резолюцию, призывающую власти ЕС предусмотреть возможность усиления санкций против России в случае обострения обстановки в Азовском море.

Реакция России
Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова Могерини, заявил, что ни советы, ни угрозы не заставят Россию поступиться вопросами национальной безопасности в Азовском море, и что Европейскому союзу было бы уместнее предупреждать о введении мер Украину, а не Россию.
«Россия же не нуждается в так называемых третейских судьях, особенно со стороны Запада», — сказал Бальбек РИА Новости.
По словам парламентария, какую бы озабоченность не выражали в Евросоюзе по поводу Азовского моря, для России национальные интересы гораздо важнее всех вместе взятых «рассуждений евросоветников, которые Россию видели на картинке, а в Крыму и Азовском море отродясь не бывали и, скорее всего, даже не найдут на карте».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, ранее комментируя одобрение Европарламентом резолюции с призывом предусмотреть усиление санкций против РФ в случае «эскалации» обстановки в Азовском море, заявила, что тема Азовского моря является очередной пропагандистской картой, разыгрываемой западными странами.

Положение в Азовском море
Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер «Норд» с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам». Сейчас Киев хочет продать судно на аукционе. В августе в порту Херсона был арестован российский танкер «Механик Погодин».

Москва расценила действия киевских властей «морским терроризмом» и в ответ усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Госпогранслужба Украины обвинила Москву в «жесткой политике задержания и осмотра судов».
Пограничное управление ФСБ по Крыму в свою очередь заявляло, что проводимые проверки полностью соответствуют международному морскому праву и что в ведомстве не получали претензий от судовладельцев. В МИД Украины также признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.
Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.

Источник: РИА Новости


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