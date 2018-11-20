Занятия по гостайне введут в российской армии

Обязательный курс по основам защиты гостайны со следующего года вводится для российских военнослужащих всех категорий, проходить его будут даже те солдаты и офицеры, кому по должности не нужно работать с секретной информацией, сообщает во вторник газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.
«На занятиях военным расскажут, что нельзя публиковать в интернете, о чем запрещено говорить посторонним, как вести соцсети и почему в армии ограничено использование сотовых телефонов. Военнослужащих, допустивших утечку информации, ждут серьезные дисциплинарные наказания вплоть до увольнения», — говорится в публикации.
В Минобороны РФ изданию пояснили, что программа обучения рядовых рассчитана на шесть часов за учебный период (их два — с ноября по март и с мая по сентябрь). Для офицеров продолжительность занятий по информационной безопасности составит два часа, поскольку они, как правило, получают знания, касающиеся особенностей работы с секретными сведениями, в рамках других дисциплин, отмечается в статье.
Газета напоминает, что сейчас работать с секретной информацией имеют право военнослужащие, на которых оформлен специальный допуск по одной из нескольких категорий. За раскрытие гостайны им грозит уголовное наказание. Кроме того, в Госдуме РФ уже рассматривается правительственный законопроект, запрещающий солдатам и офицерам раскрывать любые данные, касающиеся службы, пишут «Известия».
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В свете последних «реформ» и «оптимизаций» думаю, что армии как института в России уже нет. Есть силовые структуры по оказанию услуг.
кстати, недавно в Москве прошло собрание ветеранов ЧВК, на котором они приняли обращение в Международный уголовный суд с просьбой начать расследование в отношении владельцев российских ЧВК, ведущих свою деятельность нелегально и с нарушением всех законов — российских и международных.
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