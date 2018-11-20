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Защитят от вандалов щиты на аллее Славы рядом с McDonald’s в Бердске

Демонтировали шесть изрезанных щитов. Испорченные баннеры заменят на оцинкованные.

20.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: мэрии Бердска Нет комментариев
 
Защитят от вандалов щиты на аллее Славы рядом с McDonald’s в Бердске

Скоро на аллее Славы появятся новые щиты

Демонтировали испорченные вандалами щиты на аллее Славы в Бердске вечером 19 ноября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», щиты на аллее Славы около McDonald’s изрезали в ночь на 19 ноября. Бердчане возмущались поступком вандалов и просили убрать испорченные баннеры, чтобы не видеть глумление над погибшими на Великой Отечественной войне героями.

Аллею Славы из 70 пихт высадили накануне Дня Победы 2015 года возле дома №2 по ул. Горького. Это мероприятие приурочили к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Щиты стоят на балансе УЖКХ. Вечером 19 ноября демонтировали шесть испорченных вандалами баннеров из 10, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела городского благоустройства УЖКХ Андрей Вишневский. Через пару дней будет известна стоимость вандалоустойчивых щитов (на оцинкованной основе). Если будет возможность, то все щиты на аллее Славы поменяют на вандалоустойчивые, отметил Вишневский.

Защитят от вандалов щиты на аллее Славы рядом с McDonald’s в Бердске


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