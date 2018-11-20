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Меньше стали доверять Госдуме и Совету федерации жители России

ВЦИОМ: Армия и РПЦ традиционно имеют высокий «вотум доверия» — их деятельность поддерживает большинство.

20.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Меньше стали доверять Госдуме и Совету федерации жители России

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По данным ВЦИОМа, наибольшие репутационные потери за последний год понесли Госдума и Совет Федерации. Армия и Русская православная церковь традиционно пользуются наибольшим авторитетом у россиян, в то время как деятельность профсоюзов и оппозиции вызывают меньше всего доверия. Таковы результаты опроса ВЦИОМа, с которым ознакомились «Известия». Тем не менее социологи зафиксировали снижение поддержки большинства государственных и общественных институтов. Особенно резко упало доверие к обеим палатам парламента.

По данным ВЦИОМа, больше всего россияне одобряют деятельность Вооруженных сил (поддерживают 85,5%), Русской православной церкви (69,5%) и правоохранительных органов (55,9%).

Скептически граждане относятся к оппозиции, деятельность которой поддерживают лишь 31,7% опрошенных, а не поддерживают — более 40%.

В целом социологи отмечают, что большинство показателей одобрения деятельности основных государственных и общественных институтов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, положительное отношение к работе средств массовой информации в октябре 2018 года высказали лишь 55,4% респондентов, в то время как в 2017-м одобряли деятельность СМИ 63,8% опрошенных.

К работе Общественной палаты положительно относятся 43,8% (снижение с 52,5% в октябре 2017 года), негативно — 18,2%. Деятельностью политических партий в целом довольны 38,7% россиян, обратного мнения придерживаются 33,2%. Наименьший показатель одобрения на фоне остальных у профсоюзов (31,7%), при этом доля отрицательных (36,5%) ответов выше положительных.

Наиболее значительное снижение доверия зафиксировано по отношению к Государственной Думе и Совету Федерации: если в ноябре 2017 года их деятельность одобряли 48,2% и 55,5% соответственно, то сейчас этот показатель составил 35,9% и 41,5%. Очевидно, это — прямое следствие изменений в пенсионной системе, пояснил «Известиям» руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМак Михаил Мамонов.

Он отметил, что в целом показатели отношения к государственным и общественным институтам стабилизировались — после существенного снижения в середине лета.

— Очевидно, в ближайшие месяцы стабильность ситуации будет сохраняться, — сказал эксперт.

Рейтинг доверия к армии уверенно растет после воссоединения Крыма с Россией, отметил в разговоре с «Известиями» директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. Действительно, по данным ВЦИОМа, этот показатель в 2014 году резко повысился до 76,7% — с 58,4% в 2013-м.

По словам эксперта, рост поддержки населением РПЦ идет на фоне последних событий вокруг Украинской православной церкви.

Что касается основных государственных институтов, логично, что непопулярные реформы приводят к снижению уровня доверия, отметил Григорий Добромелов. Однако оно восстановится, если эти реформы принесут пользу, считает он.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 19 октября 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.

Источник: iz.ru



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