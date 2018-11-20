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Отказались строить ливневку за 1,4 млн рублей бизнесмены Бердска

Бердский УКС объявил аукцион на строительство ливневой канализации от ул. Комсомольской до ул. Ленина. На участие в торгах никто не подал заявку.

20.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Отказались строить ливневку за 1,4 млн рублей бизнесмены Бердска

Вода не успевает стекать в ливневую канализацию

Со 2 ноября начала поиск подрядной организации по строительству ливневой канализации от дома № 4б по улице Комсомольской до улицы Ленина бердское Управление капитального строительства. Аукцион должен был состоятся утром 23 ноября, но за озвученную начальную и максимальную цену контракта в 1 440 442,72 рубля, ни одна строительная фирма не изъявила желание принять участие в конкурсе. 19 ноября, в  последний день приема заявок, аукцион был признан недействительным.

Стоит отметить, что участниками электронного аукциона могли быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Размер обеспечения на участие в конкурсе составлял 30 % от цены контракта, а это —  432 132 рублей.

Потенциальный победитель аукциона должен был выполнить разработку и уплотнение грунта, разобрать, а затем восстановить асфальтобетонное покрытие, проложить ливневый трубопровод методом горизонтально-направленного бурения, тампонирование (предотвращение обвалов скважин и размывания пород в пространстве за обсадными трубами, разделения водоносных или других горизонтов для их исследования, перекрытия трещин, пустот, каверн, для ликвидации водопроявлений, поглощения промывочной жидкости при бурении — прим.ред.), установить дождеприемные и смотровые колодцы.


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(4) Комментариев

  1. a.danilov

    «…максимальную цену контракта в 1 440 442,72 рубля» ©

    на Маркса за простой тротуар(на вид от силы 100 метров) заплатили около 1 млн. А тут ливнёвку (около 250 метров) за 1,4.
    Никому не кажется странным порядок цен?

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  2. Никола

    Неудивительно. Там одни материалы не меньше половины максимальной суммы контракта выйдут, а надо еще и работу специалистам оплачивать и денег на обеспечение участия в конкурсе иметь. Где найти таких ненормальных среди «субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций»?

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  3. Аноним

    Да только сумашедшие по их сметам работать будут. Для галочки выставили, чтобы с себя ответственность снять и показать, что не зря хлеб жрут.

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  4. Adeli

    Интересно, а КТО ПОСЧИТАЛ такую начальную стоимость контракта? КТО эти волшебные экономисты? =-O С какого потолка они берут цены на материалы и стоимость работ?

    А самое главное, по этому контракту потом ещё доплату ждать не меньше полгода, пока они комиссию создадут, пока объект примут…. Никто в здравом уме на такие контракты не подпишется!

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