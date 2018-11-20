Отказались строить ливневку за 1,4 млн рублей бизнесмены Бердска

Со 2 ноября начала поиск подрядной организации по строительству ливневой канализации от дома № 4б по улице Комсомольской до улицы Ленина бердское Управление капитального строительства. Аукцион должен был состоятся утром 23 ноября, но за озвученную начальную и максимальную цену контракта в 1 440 442,72 рубля, ни одна строительная фирма не изъявила желание принять участие в конкурсе. 19 ноября, в последний день приема заявок, аукцион был признан недействительным.

Стоит отметить, что участниками электронного аукциона могли быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Размер обеспечения на участие в конкурсе составлял 30 % от цены контракта, а это — 432 132 рублей.

Потенциальный победитель аукциона должен был выполнить разработку и уплотнение грунта, разобрать, а затем восстановить асфальтобетонное покрытие, проложить ливневый трубопровод методом горизонтально-направленного бурения, тампонирование (предотвращение обвалов скважин и размывания пород в пространстве за обсадными трубами, разделения водоносных или других горизонтов для их исследования, перекрытия трещин, пустот, каверн, для ликвидации водопроявлений, поглощения промывочной жидкости при бурении — прим.ред.), установить дождеприемные и смотровые колодцы.