Отказались строить ливневку за 1,4 млн рублей бизнесмены Бердска

Со 2 ноября начала поиск подрядной организации по строительству ливневой канализации от дома № 4б по улице Комсомольской до улицы Ленина бердское Управление капитального строительства. Аукцион должен был состоятся утром 23 ноября, но за озвученную начальную и максимальную цену контракта в 1 440 442,72 рубля, ни одна строительная фирма не изъявила желание принять участие в конкурсе. 19 ноября, в последний день приема заявок, аукцион был признан недействительным.
Стоит отметить, что участниками электронного аукциона могли быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Размер обеспечения на участие в конкурсе составлял 30 % от цены контракта, а это — 432 132 рублей.
Потенциальный победитель аукциона должен был выполнить разработку и уплотнение грунта, разобрать, а затем восстановить асфальтобетонное покрытие, проложить ливневый трубопровод методом горизонтально-направленного бурения, тампонирование (предотвращение обвалов скважин и размывания пород в пространстве за обсадными трубами, разделения водоносных или других горизонтов для их исследования, перекрытия трещин, пустот, каверн, для ликвидации водопроявлений, поглощения промывочной жидкости при бурении — прим.ред.), установить дождеприемные и смотровые колодцы.
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«…максимальную цену контракта в 1 440 442,72 рубля» ©
на Маркса за простой тротуар(на вид от силы 100 метров) заплатили около 1 млн. А тут ливнёвку (около 250 метров) за 1,4.
Никому не кажется странным порядок цен?
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Неудивительно. Там одни материалы не меньше половины максимальной суммы контракта выйдут, а надо еще и работу специалистам оплачивать и денег на обеспечение участия в конкурсе иметь. Где найти таких ненормальных среди «субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций»?
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Да только сумашедшие по их сметам работать будут. Для галочки выставили, чтобы с себя ответственность снять и показать, что не зря хлеб жрут.
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Интересно, а КТО ПОСЧИТАЛ такую начальную стоимость контракта? КТО эти волшебные экономисты? С какого потолка они берут цены на материалы и стоимость работ?
А самое главное, по этому контракту потом ещё доплату ждать не меньше полгода, пока они комиссию создадут, пока объект примут…. Никто в здравом уме на такие контракты не подпишется!
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