Спасли 38 взрослых и 15 детей из горящей высотки пожарные в Новосибирске

Десятиэтажный дом загорелся ночью в Новосибирске на улице Нарымсой. Пожарные спасли от огня и дыма 53 человек, 15 из них – дети. Пострадавших нет, сообщили сегодня, 20 ноября в управлении МЧС по Новосибирской области.

Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже. Сообщение о возгорании поступило в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области в 00.09 20 ноября. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, дым шел из окон дома на седьмом этаже, а также интенсивно заполнял подъезд.

Во время эвакуации для защиты на жильцов надели спасательные устройства, подключенные к дыхательному аппарату пожарных. Всего сотрудники МЧС организованно вывели из дома 38 взрослых и 15 детей. До полной ликвидации пожара жильцы разместились в автобусе, предоставленном администрацией района.

Пожар локализован в течение 14 минут, в подъезде проведено дымоудаление. На месте вызова работали 32 человека и 10 единиц пожарной техники. Причина пожара устанавливается.